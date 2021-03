Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić otvorio je dušu na konferenciji za medije i progovorio o problemima u svlačionici Hrvatske

Nogometaši Hrvatske u utorak su navečer na Rujevici, u 3. kolu kvalifikacija za SP u skupini H, pobijedili Maltu s 3:0, ali tek nakon ulaska u igru Modrića, Perišića, Brekala i Barišića u drugom dijelu. Pogotke za Vatrene zabili su Ivan Perišić u 62. na asistenciju Barišića, Luka Modrić iz penala u 76. i Josip Brekalo u 90.

Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić otvorio je dušu na konferenciji za medije i progovorio o problemima u svlačionici Hrvatske.

DALIĆ OTVORENO KRITIZIRAO IGRAČE NAKON UTAKMICE: ‘Pa ne mogu ja sad glumiti klauna pored linije’

‘To je bit problema’

“Ja sam rekao dečkima jučer da mi još nismo ekipa. Ono što smo radili prije Svjetskog prvenstva 2018. je da smo postali ekipa. Mi to još uvijek sad nismo. To je bio bit tog našeg sastanka. Ne smije biti mentalitet ‘Mi smo Hrvatska, ali ja gledam svoju promociju’. Nije to to, to je moj posao. To je bit problema. Nismo bili ekipa, nismo bili tim”, rekao je Dalić pa dodao:

“Ja i dan danas dođem na pripreme s velikim ponosom prema Luki, Vidi, Badelju, Kovačiću, Lovrenu, svima njima. Volio bih da tako i svi. Mlađi igrači su talentirani i moćni, ali moraju doći tu biti dio ekipe. Moraju imati respekta prema svima nama. Ne kažem da su oni svjesni toga, ali trebat će im vremena”, zaključio je hrvatski izbornik.