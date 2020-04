IZBORNIK OTKRIO MALO POZNATE DETALJE IZ BOGATE KARIJERE: Zašto se mučio i nije igrao u Liverpoolu – ‘Moram biti iskren’

Priznao je Bišćan kako mu je u Liverpoolu bilo sjajno, ali otkriva i zašto nije previše igrao

Aktualni izbornik mlade hrvatske reprezentacije, Igor Bišćan, obavio je prije 20 godina najveći transfer u svom životu, prešao je iz Dinama u Liverpool, a tim su povodom iz njegova bivšeg kluba odlučili napraviti razgovor s njim. Bišćan je tada imao 22 godine i stigao je na zimu 2000. godine za 5.5 milijuna funti.

Priznao je Bišćan kako mu je u Liverpoolu bilo sjajno, ali otkriva i zašto nije previše igrao.

“Dinamo je tada pregovarao s nekim klubovima i mislio sam da će me Ajax kupiti jer sam bio u Amsterdamu. Ali kada je Liverpool poslao ponudu to je bilo to. Bila je to najbolja ponuda za mene i Dinamo. Tada nisam bio svjestan veličine kluba i iskreno, tada nisam znao koliko je potpis za Liverpool velika stvar”, rekao je Bišćan.

Nije mu bilo lako

Bišćan je po dolasku odmah počeo igrati i kaže kako mu je to bilo odlično, ali da se isto tako mučio.

“Sjećam se da sam odigrao 3. prosinca zadnju utakmicu za Dinamo a tjedan dana kasnije igrao sam protiv Ipswicha. U prvih 4,5 utakmica osjećao sam se dobro, ali intenzitet igre i fizički napor je bio puno veći nego li sam navikao u Hrvatskoj. Mučio sam se i boljela su me leđa, ali ne možeš se žaliti kada dobiješ takvu priliku”, smatra Bišćan.

Priznaje i kako kasnije jednostavno nije bio dovoljno dobar… “Bit ću iskren, nisam bio dovoljno dobar. Trebalo mi je neko vrijeme da se adaptiram i pronađem svoje mjesto. Trebao sam promijeniti svoje razmišljanje o igri i onda je sve sjelo na svoje mjesto”, kazao je Bišćan.

Čudo u Istanbulu

Premda nije igrao u povijesnom finalu u Istanbulu kada je Liverpool osvojio Ligu prvaka u ludoj utakmici s Milanom, Bišćan kaže kako mu je ta sezona bila najbolja u karijeri.

“Mislim da je ta sezona 2004./05. bila jedina gdje sam zaista igrao na maksimumu svojih mogućnosti, bar sam tako mislio…Naravno da želiš da tvoja momčad pobijedi u možda najvećoj utakmici na svijetu, ali ako ne igraš u finalu naravno da si razočaran. Ali taje utakmica bila prevažna za bilo kakva sebična razmišljanja”, objansio je Bišćan.

O samom finalu i slavlju nakon toga kaže…

“Finale je bilo ludo, taj posljednji penal…sve je teško objasniti. Ta je sama utakmica posebna priča i najčudesnija, ali cijela je sezona bila posebna. Mučili smo se i nije izgledalo da ćemo proći skupinu, ali kada smo to napravili odjednom smo bili čvrsti i činilo se da nas nitko ne može pobijediti. Slavlje na stadionu i u hotelu kasnije, na ulicama, to je zaista teško objasniti. Sve mi je u magli, ali bilo je zaista emocionalno, nevjerojatno”, zaključio je Bišćan.