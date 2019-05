U 11.00 u Hiltonu izbornik Zlatko Dalić objavljuje popis reprezentativaca za nadolazeći eurokvalifikacijski susret protiv Walesa u Osijeku 8. lipnja, kao i prijateljsku utakmicu protiv Tunisa u Varaždin, 11. lipnja ove godine. Tekstualni i video prijenos presice UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr

Nakon polovičnog učinka na otvaranju kvalifikacije u obliku pobjede protiv Azerbajdžana u Zagrebu 2:1 i poraza u Budimpešti od Mađarske istim rezultatom, pred hrvatskim nogometašima, aktualnim viceprvacima svijeta, važna je utakmica koja može dosta toga odrediti u grupi, a situacija i nije baš dobra.

Naime, gotovo je postalo pravilo da Vatreni primaju pogotke nakon prekida, to je definitivno najveća boljka Dalićevih izabranika, trenutačno najveći problem, problem koji je eskalirao. Od prve utakmice SP-a do zadnje protiv Mađarske primili 24 pogotka, od čega 13, znači više od pola, iz prekida. Tri od trinaest pogotka došla su iz penala, a ostali iz slobodnih udaraca ili ubacivanja iz slobodnih udaraca, auta i kornera. Puno previše je to…

“Nažalost, puno, puno smo golova primili iz prekida. To nije dobro, to nam se već događa prečesto. Moramo na tome još više poraditi, uvijek nam nedostaje vremena za napraviti nešto kad prođu ta dva, tri dana samog okupljanja. Nedostaje nam agresivnosti u skoku, nedostaje nam odlučnosti, hrabrosti, odgovornosti. To je taj problem koji se događa i moramo ga riješiti.

Moramo to popraviti, taj segment igre moramo riješiti. Imam neke svoje vizije, neke ideje kako to popraviti, uvijek imam nešto u glavi, ali bit ću pametniji kad ćemo biti na okupu i u tih sedam, osam dana ćemo raditi na tome. Najbitnije je da igrači u tim situacijama imaju jednu odlučnost, odgovornost da to odradimo kako treba”, priznao nam je Zlatko Dalić u intervjuu prije 15 dana. Više o tome možete pročitati – OVDJE.