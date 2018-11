IZBORNIK MLADE HRVATSKE REPREZENTACIJE O VLAŠIĆU: ‘On je morao igrati za Everton, Englezi su promašili’

Izbornik mlade hrvatske reprezentacije govorio je o plasmanu na Euro, ali i o Nikoli Vlašiću

Unatoč jakoj kiši u Ičićima izbornik mlade nogometne reprezentacije Nenad Gračan za N1 pričao je o aktualnim nogometnim temama, najviše naravno o plasmanu Hrvatske mlade reprezentacije na Euro u Italiji sljedeće godine.

“Imamo jednu jako nadarenu generaciju. Jednom smo već bili blizu, ali nismo uspjeli u dodatnim kvalifikacijama. Sada smo ipak bili kvalitetniji”, počeo je razgovor Gračan pa otkrio kakav rezultat očekuje u Italiji:

“Teško mi je na to odgovoriti. Sigurno je da su svih 12 reprezentacija kvalitetne. Ako bih već nešto mogao birati onda je to da igramo u Trstu ili Udinama. Tamo bi mogao doći veliki broj naših navijača i to bi nam bio svakako dodatan poticaj.”

Mladim igračima treba vremena

Naravno, dotaknuo se i Nikole Vlašića, najboljeg igrača njegove generacije koja je izborila plasman na Euro, ali i ponajboljeg igrača moskovskog CSKA u kojem briljira otkad je došel na posudbu.

“Nikola je nakon odlaska iz Hajduka i prilagodbe u Evertonu na neki način prodisao. Nažalost trebao je otići u Moskvu na posudbu u CSKA. Mladim igračima treba dati vremena, ali mislim da su Englezi opasno promašili. Jednostavno nisu ga prepoznali.”, rekao je izbornik Gračan pa prokomentirao odlaske mladih igrača iz Hrvatske:

“To je individualna stvar. Nekad mi nismo smjeli, ali vremena su se skroz promijenila. Ono što je sigurno da svaki igrač preko noći mora odrasti. Ne smije stalno odlaziti na posudbe, mnogo je takvih igrača nakon toga nestalo.”