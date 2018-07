IZBORNIK ENGLESKE SPREMA IZNENAĐENJE ZA MODRIĆA I RAKITIĆA: ‘Oni su veliki igrači, to svi znaju’

‘Modrić i Rakitić su veliki igrači, svi to znaju, ali nadam se da možemo raditi u obrani kao momčad i zaustaviti ih’

Suparnik hrvatske nogometne reprezentacije u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji Engleska za dvoboj u srijedu u Moskvi (20 sati) još uvijek se priprema u svom kampu u Repinu 50-ak kilometara od Sankt Peterburga iz kojega je putovala svih pet svojih dosadašnjih utakmica.

“Ovdje nam uopće nije dosadno. Osjećaj je kao da smo na dugim praznicima i uživamo u svakom trenutku. Sjajno se slažemo kako na terenu tkao i izvan njega. A ako imate momčadski duh i zajedništvo tada to svi mogu vidjeti i u igri. Za to nisu zaslužni samo igrači i stručni stožer već i ostalo osoblje”, izjavio je lijevi bočni “gordog albiona” Ashley Young u ponedjeljak.

‘Polufinale još uvijek nije uspjeh za Englesku’

U takvom pozitivnom ozračju Engleska se priprema za svoj prvi nastup u polufinalu svjetskog prvenstva nakon 28 godina i poraza od Zapadne Njemačke u Italiji nakon 11-eraca.

Veznjak Tottenham Hotpsura Eric Dier, koji bi mogao započeti utakmicu protiv Hrvatske uz Jordana Hendersona, smatra kako polufinale još uvijek nije uspjeh za Englesku već da bi ova generacija mogla napraviti i veći uspjeh. Dier tijekom dosadašnjeg tijeka turnira nije bio član prve postave, ali engleski izbornik Gareth Southgate bi mogao učvrstiti sredinu terena s njim i Hendersonom kako bi neutralizirao ključne hrvatske igrače Luku Modrića i Ivana Rakitića. Dier bi mogao zamijeniti nekoga iz ofenzivne trojke Lingaard-Alli-Sterling.

“Iako je uspjeh teško definirati, mislim da još uvijek nismo uspjeli, a takav je dojam i većine ljudi u ovom hotelu. Gladni smo pobjeda i pokazat ćemo to u srijedu. Odmah nakon pobjede protiv Švedske počeli smo se koncentrirati isključivo na sljedeću utakmicu. Tijekom čitavog turnira držali smo se iste rutine i tako će biti i za polufinale”.

‘Modrić je fantastičan igrač koji može stvoriti magične trenutke’

Eric Dier osvrnuo se na Modrića i Rakitića…

“Protiv Rakitića još nisam imao prilike igrati, ali sam ove godine dva puta igrao protiv Modrića u Ligi prvaka i svi znaju što je učinio u Premier ligi kad je igrao za Tottenham. On je fantastičan igrač koji može stvoriti magične trenutke i mislim da je bio jedan od izuzetnih igrača do sada na SP-u. Oni su dva velika igrača, svi to znaju, ali nadam se da možemo raditi u obrani kao momčad i zaustaviti ih”, zaključio je Dier, prenosi britanski Goal.com.