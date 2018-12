IZBORNIK DALIĆ U REKAPITULACIJI POVIJESNE GODINE: ‘Uspjeh je prilično jednostavan, za njega vam je potrebno ovo’

‘U Hrvatskoj sam zato što ovaj posao ne može zamijeniti niti jedan drugi’

Gotovo pola godine prošlo je od povijesnog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije koja je Svjetsko prvenstvo u Rusiji iskoristila za osvajanje srebrne medalje. Dojmovi kod sudionika natjecanja još se nisu slegli, a nisu se slegli niti kod navijača koji se rado vrate u te sretne nogometne dane.

Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić posebno je sretan i ponosan na napravljeno, a o svemu je pričao za Jutarnji list.

Nebo kao granica

“Svašta se nakon nas dogodilo: od veslača, Sandre, uspjeha u mlađim košarkaškim kategorijama, mlade reprezentacije, Dinamova proljeća, tenisača… pa ako smo samo na tren uspjeli nekoga od njih motivirati, onda našoj sreći nema kraja. Jer, pokazali smo, a to stalno ističem na raznim simpozijima i predavanjima na koja me zovu, da je uspjeh prilično jednostavan: ako vjeruješ, ako si ponizan i ako si svjestan da možeš, onda je doista samo nebo granica. Nema tu, zaista, nekih kompliciranih varijabli: stvari se lako mogu simplificirati i ogledati u nečemu što se dogodilo u Rusiji, mjestu koje ću pamtiti do kraja života”, priča Dalić i nastavlja govorom kakva su ga odricanja dovela do trenutka da postane, kako sam kaže, najsretniji čovjek na svijetu:

“Moja obitelj i moji najbliži znaju što sam prošao; bilo je tu silno mnogo odricanja, rada, Božića bez najbližih, Božića, konačno, koje sam proveo uz aut-crtu vodeći svoje momčadi, iako bih tada sve dao da sam u Varaždinu sa svojima. Prošao sam u životu svašta, morao sam se boriti, ali blagdani bez obitelji bili su možda i moji najgori blagdani. Ali, očito, valjalo je sve istrpjeti, uz odricanja i vjeru, kako bih, konačno, sada bio najsretniji čovjek na svijetu, kako bi se dogodile ove stvari koje su postale neizbrisive. Zauvijek.”

Soba uspomena

Uspjeh koji je ionako nemoguće zaboraviti Dalić će uskoro imati uvijek pred svojim očima:

“Čistim jednu sobu u Varaždinu, gdje spremam ovu godinu: medalje, trofeje, brojne novinske isječke koji su nas pratili na tom nezaboravnom putu. Ne želim ništa baciti, sve kada nađem vremena pomno još jednom čitam, uz trnce koji prolaze, i svemu nalazim mjesto.”

Poznato je, uspjeh Vatrenih odjeknuo je svijetom, a tvorac tog uspjeha ubrzo se ugurao među trenersku elitu koja je tražena. Pisalo se o milijunima eura koji su pred njim…

Ugovori nisu najbitniji

“Zovu brojni ljudi i kažem, ponekad staneš i razmisliš zašto obitelji uskratiti mogućnost da bude mirna i osigurana, jer uvijek te vode takvi motivi. No, meni ugovori nisu najbitnija stavka na svijetu, kao što nije ni ovaj. U Hrvatskoj sam zato što ovaj posao ne može zamijeniti niti jedan drugi, ali i ujedno zato što mi datumi ne znače previše: vjerujem da možemo dalje i da imamo još štošta dati. Nisam se ovdje zarobio, baš kao što nisam reprezentaciju dobio na lijepe oči.”

“Kada sam pristao, znao sam da nešto mogu učiniti, s igračima koji su najzaslužniji za sve. Tako sam odlučio ostati, istovremeno potpuno davši za pravo i poštujući izbore Subašića, Ćorluke i Mandžukića koji su se odlučili oprostiti. Evo, i ti me pitaš za Mandžu, koji igra danas u Juventusu kako je, zapravo, igrao i uvijek: pun kvalitete, odlučnosti, srca. I najviše bih volio da je među nama, ali više od ičega poštujem njegovu odluku i njegovu riječ. Zbog svih smo tih komponenti i uspjeli doći do finala Svjetskog prvenstva…”