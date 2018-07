ZLATKO DALIĆ IZGUBIO ŽIVCE NAKON PITANJA O THOMPSONU: ‘Hrvatska je druga na svijetu, a vi me pitate o pjevačima. Nemojte provocirati’

Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji

Varaždin je pripremio veliki doček za srebrnog hrvatskog izbornika, Zlatka Dalića. Izbornik nije skrivao emocije tijekom susreta s novinarima, te je komentirao veliki doček u Zagrebu i uspjeh reprezentacije.

‘Ovo ću pamtiti cijeli život’

“Ovo ću pamtit cijeli život. Ovo je moj grad, moj Varaždin – toliko emocija, ljubavi, zajedništva. U Zagrebu je bilo prekrasno, sada i ovdje – drago mi je da cijela Hrvatska dočekuje svoje junake iz Rusije. Svugdje, u Osijeku, Zadru, Splitu, to je ono što nam treba, zajedništvo i pozitiva”, komentirao je Dalić.

Ima li šanse da ode s mjesta izbornika?

‘Sada nije ni vrijeme ni mjesto za to’

“Sada nije ni vrijeme ni mjesto da o tome govorim – ima nekih stvari koje ja pamtim, ali nakon ovoga svega, imamo pozitivu”, dodao je.

Kako se osjeća nakon veličanstvenog dočeka u Zagrebu.

‘Bili smo dostojanstveni u porazu i pobjedi’

“Neće se nikada sleći ono od jučer. Očekivali smo doček, ali ne ono jučer. Ja sam plakao par puta kada sam vidio i starije i mlađe ljude. Za ovo se živi- ovo ću pamtit cijeli život. Umoran sam, ali za ovakve ljude uvijek pronađem snage. Ovo je Hrvatska – nema podjela, nema ružnih slika. Bili smo dostojanstveni i u porazu i u pobjedi”, rekao je Dalić.

‘Nemojte me provocirati’

Na pitanje oko nastupa Thompsona, izbornik je pomalo izgubio živce.

“Nemojte mi takva pitanja, došli smo se veseliti, a ne pričat o pjevačima, kakvi pjevači? To je Hrvatska – Lijepa li si! Sad vi mene to pitate, pa Hrvatska je druga na svijetu, imajte respekta prema Hrvatskoj, prema ovim ljudima, prema svemu. Nemojte me provocirat”, rekao je vidno uzrujani izbornik koji se kasnije ipak ispričao novinaru.