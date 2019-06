IZBORNIK DALIĆ STAO U OBRANU SVOG PRVOG NAPADAČA: ‘Možda nekad izgleda presebično, ali…’

Vatreni su poveli autogolom Alexandera Lawrencea u 17. minuti nakon ubačaja Ivana Perišića, koji je zabio za 2-0 u 48. minuti

Hrvatska je trebala pobjedu i uzela ju je. Nova tri boda zaradili su Zlatko Dalić i njegova momčad u utakmici protiv Walesa u Osijeku. Izbornik je igrom Hrvatske bio zadovoljan.

“Dobro smo otvorili. Poveli smo dosta rano. Vrijeme nas je ubilo, nakon svakog sprinta morali smo uzimati odmor. Ulaskom Brooksa postali su opasniji. Uzeli smo tri boda, to je najvažnije”, rekao je Dalić na konferenciji za medije nakon utakmice.

ZLATKO DALIĆ OTKRIO ZAŠTO SMO SI ZAKOMPLICIRALI ŽIVOT: Izbornik objasnio i zbog čega je promijenio Brekala

“Puno puta sam kazao da nama treba nova energija. Mladi igrači će polako doći do statusa. Pašalić je ušao u igru, presjeklo ga je, izgubio se, ali to je normalno. Brekalo je igrao jako dobro, Livaković je bio dobar, siguran. Hrvatska ima perspektivu, ali oni moraju stasati. Zahvaljujem se Osijeku i Slavoniji. Pun stadion, ljudi navijaju i bodre reprezentaciju, to je ono što trebamo. Hvala svima na podršci”, rekao je Dalić.

[FOTO] MALI SIN DOMAGOJA VIDE BIO JE APSOLUTNI HIT U GRADSKOM VRTU: Dres mu je pet brojeva prevelik, ali i dalje je glavna zvijezda

Andrej Kramarić u nekoliko je situacija izgledao jako sebično. Nije dodao kad je mogao, već se odlučio za udarac na gol. Dalić je stao u obranu svog prvog napadača.

“Svi znamo da je pozicija centarfora nije najidealnija za Kramarića. On je najbolji iza leđa prve špice. Spašavao nas je puno puta, zabijao presudne golove. Možda to kod njega nekad izgleda presebično, no uvijek može riješiti utakmicu. Kada su svi ovdje, ima on konkurenciju, bez konkurencije to nije to. Kraj je sezone, nije bio na ekstra razini. Nadam se da igrači ne razmišljaju tako da ako nema zamjene, da su sigurni i mogu lako”, rekao je izbornik.

HRVATSKA U GROTLU GRADSKOG VRTA POBIJEDILA WALES: Vatreni napravili ogroman posao i zasjeli na vrh skupine

Vatreni zasjeli na čelo ljestvice

U dvoboju E kvalifikacijske skupine EURA 2020 u Osijeku su nogometaši Hrvatske slavili protiv Walesa s 2-1 (1-0) i zasjeli na čelo ljestvice.

Hrvatska je povela autogolom Alexandera Lawrencea u 17. minuti nakon ubačaja Ivana Perišića, koji je zabio za 2-0 u 48. minuti. U 77. minuti David Brooks, uz pomoć Domagoja Vide, postiže gol za Velšane.