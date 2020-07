IZBORNIK DALIĆ OTVORENO: O budućnosti senatora Modrića i ekipe u reprezentaciji, Kolindi, Milanoviću i negativi u HR društvu; ‘Sami sebe ne poštujemo’

‘Ovo je za mene najljepši posao, nešto prelijepo i strašan osjećaj’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije u javljanju za N1 televiziju s odmora iz Novalje, prokomentirao je aktualnosti oko svoje pozicije, reprezentacije i budućnosti tjedan dana nakon što je i formalno produžio ugovor s HNS-om do SP-a u Kataru 2022. Kako se izbornik osjeća sad s distance nakon dvije godine od onog veličanstvenog uspjeha naših srebrnih Vatrenih?

“Prošle su dvije godine i sjećanje i emocije su uvijek velike i nikad neće proći, kad god se sjetim tih trenutaka, vidim nešto, prođu me žmarci. I sad nakon dvije godine emocije su velike. Sretan sam zbog toga. To je jedan fantastičan osjećaj i sve više shvaćam kakvo smo čudo učinili. To će zauvijek ostati zapamćeno. Daj Bože da se to ponovi, da to opet bude neko veliko slavlje. Ali sumnjam da će biti emocije i spontanost kao tada. Na ulicama 500.000 ljudi. Bili smo tužni nakon finala, ali dolaskom u Hrvatsku sve se promijenilo. Vidjeli smo tu radost i euforiju, nešto prelijepo, kad smo vidjeli koliko nas je ljudi dočekalo. Taj dan treba zapamtiti u hrvatskoj povijesti. Toliko ljudi na ulicama bez ijednog incidenta. Veliko zajedništvo koje Hrvatskoj fali”rekao je Dalić i prokomentirao zašto je toliko čekao s produženjem ugovora:

“To je bilo dogovoreno, ali nakon otkazivanja Eura razgovarao sam s predsjednikom i direktorom saveza da želim nastaviti svoj posao, tamo gdje sam stao. Želja je bila obostrana i nije bilo dileme, ali zbog svih tema koje su bile aktualnije nisam se oglašavao u medijima, nije bilo potrebe. Kad je ugovor istekao, objavili smo da je produžen. Ovo je za mene najljepši posao, nešto prelijepo i strašan osjećaj. Još imam puno motiva da vodim reprezentaciju. Naravno da rezultati moraju biti adekvatni, sad smo viceprvaci svijeta i očekivanja su velika. Ali spreman sam i s ponosom ću voditi i daje reprezentaciju”, objasnio je izbornik i nastavio:

“Kod nas su uvijek velika očekivanja i postoji pritisak. On je dobar, samo da je pozitivan. Mi uvijek želimo biti najbolji, ne gledamo cijelu situaciju, niti realnost. Euro će možda biti i jači nego SP jer se vraćaju reprezentacije kojih nije bilo u Rusiji kao Italija i Nizozemska. Nijemci i Španjolci moraju biti bolji nego što su bili bolji na SP-u, tu su aktualni europski prvaci Portugalci, Francuzi, Englezi. Zaista strašna konkurencija i bit će jako teško, ali moramo vjerovati u sebe i pokušati napraviti rezultat kao na SP-u. Ima tog pritiska ali kod mene on neće bti primaran, ali neće puno utjecati na mene. Sve sam pritiske prošao i odradio, nema više tih problema”.

Kakva će biti uloga “senatora” poput Luke Modrića i Ivana Rakitića? Ide smjena generacije…

“Nama trebaju mladi igrači koji će donijeti novu energiju, koju imaju ambicije i to je neminovnost. Ja sam rekao, nakon SP-a mi moramo raditi na tome da pomladimo reprezentaciju jer tako jedino možemo nešto napraviti. Učinili smo to tijekom kvalifikacija, dobili Vlašića, Brekala, Petkovića, ali moramo se osloniti igrače koji su iznijeli Rusiju i ti mladi igrači uz njih mogu biti još bolji. U punom smislu tu računam na Rakitića, Modrića, Perišića. Kod mene oni imaju kredit i bit će prisutan. Želim da oni nastave, oni su to i izrazili. Moramo stvoriti miks takvih igrača da bismo bili kvalitetniji. Puno ovisi i o formi u idućih godinu dana”.

Koronavirus poremetio je planove Vatrenih za Euro tik pred završne pripreme i turnir u Kataru, nogomet je stao na tri mjeseca, a izbornik u svemu vidi i dosta pozitive. Kaže kako je korona ostavila velike posljedice, no u svakom zlu ima nešto dobro…

“Je, ostavila je sigurno. Našim igračima je dobro došla jer nakon SP-a nisu imali nikakvog odmora. Sezona poslije SP-a bila im je lošija i nisu bili pravi, ali sad su se odmorili tijekom krize. Vidi se na Rakitiću, Rebiću, Modriću, Perišiću da im je dobro došlo. Sad igraju jako dobro pa im je i dobro došla ta kriza”, kazao je Zlatko Dalić.

I sam je imao problema jer se susreo s predsjednikom srpskog nogometnog saveza Slavišom Kokezom na ždrijebu Lige nacija u Amsterdamu, koji je bio pozitivan na COVID-19….

“Zbog preventive sam otišao u samoizolaciju. Dobro mi je došla ova kriza jer nije bilo potrebe da se igdje pojavljujem. Po medijima je bilo natpisa i svega, nisam želio to komentirati i ispričavam se svima. Smatrao sam da nema potrebe da se pojavljujem, ali sad je ponovno krenulo”, govori Dalić i nastavlja:

“Moj se stav zna. Vezan sam uz reprezentaciju i ne želim se upuštati u velike razgovore. Bilo je poziva, ali sam kulturno sve odbijao i rekao da želim ostati na čelu hrvatske reprezentacije. Nema novca koji mi može platiti osjećaj ponosa i sreće s Hrvatskom, kad mogu doživjeti ono što sam doživio u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zagrebu. Uživam i živim najljepše dane sportske karijere, nakon SP-a je samo pozitiva i dok tako bude, bit ću tu”, jasan je bio izbornik.

Ipak, otkrio je i što bi volio nakon klupe Vatrenih…

“Imam u životu ambicije za kojima idem, tako sam ih i ostvarivao. Iduća mi je želja biti u nekom pravom, velikom europskom klubu, mislim da mi to fali. Htio bih vidjeti gdje sam, što sam, kakav sam. Kao drugi trener svijeta imam pravo tome se nadati i očekivati to, a hoće li to biti, vidjet ćemo. To mi fali u karijeri, vodio sam klubove u Hrvatskoj, mladu reprezentaciju kao pomoćni trener, A-reprezentaciju i time bih zaokružio priču. Nema tih novaca i emocija koje doživljavam na klupi Hrvatske. Uživam u sportskim rezultatima i uspjehu Hrvatske. Samo pozitiva sa te strane”.

Oduševljen je imenovanjem bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u Međunarodni olimpijski odbor…

“Čestitao sam joj, mislim da je to sjajna stvar za Hrvatsku i hrvatski sport, da imamo predstavnika u tako visokom tijelu koje može pomoći našem sportu. Ona je to zaslužila svojim navijanjem i podrškom našoj reprezentaciji i cijelom hrvatskom sportu. Moramo to pohvaliti, to je dobro i moramo biti ponosni da Hrvat ili Hrvatica ulazi u takvu organizaciju”.

Dalić je govorio i o Merkelici…

“Kad je Merkelica ušla u svlačionicu njemačke reprezentacije, to je bilo lijepo, pohvalno i fino. A kad je ušla naša bivša predsjednica, onda to nije bilo dobro. Ali cijeli svijet je prihvatio to s odobravanjem i bio oduševljen njenom gestom. Zašto ne bi ušla u svlačionicu i pozdravila igrače? To je bila pozitivna stvar, moramo se držati zajedno i biti podrška, u sportu i politici i bilo čemu drugome”, rekao je Dalić i nastavio:

“Nažalost, mi volimo gledati negativno. Puni smo negative i šteta je da ova naša Hrvatska ne živi kako je živjela u ljeto 2018., puna sreće, veselja i radosti. Tad smo bili najsretnija država na svijetu i cijeli svijet nas je respektirao, ali nažalost sami sebe ne poštujemo”.

A bi li u svlačionicu pozvao i aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, upitala ga je voditeljica Iva Puljić Šego?

“Zašto ne? On je predsjednik države. Rekao sam da je pozvan tko god dobije izbore doći na utakmice i u svlačionicu. Dobrodošao je”, zaključio je Zlatko Dalić.