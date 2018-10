IZBORNIK DALIĆ OTKRIO KOGA ĆE TEK POZVATI ZA SUSRET S ENGLESKOM: Ovaj će igrač dobiti priliku za debi u reprezentaciji

Uoči utakmice s Engleskom stanje u reprezentaciji komentirao je izbornik Dalić

Reprezentacija se okupila u Zagrebu gdje je večeras odrađen trening, a u utorak od 16 sati HNS je reprezentaciji dogovorio prijateljski susret u Bjelovaru protiv istoimenog trećeligaša koji slavi 110. rođendan. Na Maksimiru je sa Zlatko Dalićem uživo razgovarao reporter Dnevnika Nove TV kojem je izbornik otkrio najnovije informacije oko zdravstvenog stanja igrača koje nije baš bajno.

Za početak lijepe vijesti, trojica hrvatskih nogometaša nominirana su za Zlatnu loptu u izboru France Footballa.

”To je definitivno sjajna vijest i još jedna potvrda kako je ovo godina hrvatske reprezentacije. Svaka čast dečkima, zaslužili su to.”

Otpala već četvorica igrača

Izbornik se ipak mora okrenuti brigama koje su ga zadesile uoči Engleske.

”Puno je problema, dečki su igrali jučer, puno ih je ozlijeđenih i onih koji nisu 100 posto spremni. Otpao je definitivno Brozović, Barišić ima ozljedu mišića, Vrsaljko ima problema s koljenom, ali će doći pa ćemo ga pogledati, Lovre Kalinić je isto ozlijeđen.”, rekao je Dalić pa nastavio:

“Puno stvari nije kako treba i bit će nam teško složiti momčad za Englesku. Vrsaljko, Kalinić, Brozović i Barišić, to su četiri igrača koji definitivnio ne mogu. Oni neće biti u kadru, a za ostale ćemo provjeriti”, otkrio je za Dnevnik Nove TV Dalić.

Desni bočni

Oko pozicije desnog bočnog ima najviše problema. Vidi li Dalić Marka Roga na tom mjestu umjesto Vrsaljka?

”Rekao sam da moramo iskoristiti ove utakmice da nađemo rješenja na desnom boku. Zato smo pozvali Bartoleca, mi smo ga pratili i odlučili ga pozvati. Ne odustajem ni od opcije Roga, mislim da on to može. Teško je to prihvatiti, ali mi moramo naći rješenje.”

Tko ima prednost nakon Kalinića, Livaković ili Letica?

”Moramo zvati trećeg vratara, to će biti Simon Sluga iz Rijeke. Tko će ako ne može Kalinić odlučit će trener vratara Mrmić. Vidjet ćemo nakon treninga tko je u najboljoj formi.”