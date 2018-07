IZBORNIK DALIĆ IMA MILIJUNSKE PONUDE I REZOLUTNO KAŽE: ‘Ne želim više raditi u takvoj atmosferi!’

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji osvojila drugo mjesto

Zlatko Dalić, nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji službeno najuspješniji izbornik u hrvatskoj nogometnoj povijesti, nije kako spada niti proslavio svjetsko srebro, a stižu ogromne ponude iz inozemstva. Spominju se Iran, Japan, Egipat, čak i Uzbekistan, a SN pišu da su cifre milijunske.

ISTINA, VATRENI SU ISPISALI BAJKU U RUSIJI… Ali što ostaje kad odmotamo priču do kraja?

DALIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU O ŠUKERU I SAVEZU: ‘Nisam bio zaštićen od HNS-a, oni trebaju štititi instituciju izbornika’

Hoće li Dalić ostati izbornik?

Pitanje koji si mnogi postavljaju, jasno, glasi – hoće li arhitekt čuda iz Rusije ostati na klupi Hrvatske? Ugovor mu traje do 2020., ali već neko vrijeme se zna da Dalić nije zadovoljan, barem sa jednim djelom HNS-a. Spominjao je da je šutio i trpio, da su ga neki telefonski smjenjivali, pričali sa igračima. Izgleda da Zlatko Dalić i dalje nije zadovoljan sa svojom pozicijom unutar HNS-a.

‘Rekao sam ono što me mučilo, ništa drugo’

“Rekao sam ono što me mučilo šest mjeseci, ništa drugo. Nemam namjeru ništa slagati ili preslagivati, nemam se namjeru boriti protiv bilo koga niti se s bilo kime svađati. To nije moj cilj. Samo sam morao reći neke stvari. Nisam to više mogao držati u sebi, morao sam to kazati. Za mene je to završena tema, gotovo!”, rekao je za SN.

‘Ja neću više raditi, a da mi netko radi iza leđa!’

“Ja neću više raditi, a da mi netko radi iza leđa! Znam sve što se događalo, ali kažem vam iskreno sad: više neću niti jedan dan raditi u atmosferi u kojoj se meni iza leđa nešto kuha! Cijeli se život borim, guram sa svojim igračima. Zato ponavljam da neću ostati više niti jedan dan ako znam da netko opstruira mene ili moj stožer! To neću! Želim imati čistu situaciju”, zaključio je izbornik.