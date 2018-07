LAŽNA UZBUNA UOČI DALIĆEVE KONFERENCIJE, EVAKUIRAN PRESS CENTAR: ‘Ne mogu ni zamisliti što bi bilo ako Hrvatska bude svjetski prvak’

Izbornik Zlatko Dalić i stoper Dejan Lovren u utorak su izašli pred novinare

Nekoliko minuta prije početka novinarske konferencije hrvatske nogometne repreznetacije na stadionu Lužniki, press centar je evakuiran. Novinari, fotoreporter i kamermani su zamoljeni da hitno napuste stadion. Uzbuna je oglašena i ostalim prostorijama. Srećom, uzbuna se pokazala lažnom i ubrzo je stigla obavijest kako se svi mogu vratiti u dvoranu za novinarske konferenciju…

Dan prije spektakla u polufinalu pred novinare su izašli hrvatski izbornik Zlatko Dalić i branič Liverpoola Dejan Lovren. Presica je počela u 18 sati na stadionu Lužniki, iako su iz Saveza prvotno obavijestili da je presica u 19.00…

‘Težimo boljem, težimo većem rezultatu od ovog kojeg smo ostvarili’

“Ne čitam i ne pratim što se događa u Engleskoj, čitam što ima u mojoj zemlji Hrvatskoj i što se tamo događa. Bit će zanimljiva, teška, interigantna utakmica za obje momčadi sutra na Lužnikiju. Igram s Hendersonom u klubu, znam puno engleskih reprezentativaca, upoznajem ih svaki tjedan na utakmicama tako da tu nema problema… Mislim da naši igrači znaju engleske kvalitete, kao i engleski naše. Ovo je za nas veliki uspjeh s kojim se ne zadovljavamo jer možemo više. Težimo boljem, težimo većem rezultatu od ovog, izbornik Dalić nam je dao povjerenje i kad nisu ljudi vjerovali u nas, on je najviše vjerovao i to je najveća razlika, to je najbitnije”, rekao je Lovren i dodao:

‘Posljednjih dana uživamo najviše’

“Posljednjih dana nekako najviše uživamo jer znamo što se događa u Hrvatskoj. Ovo će nam zauvijek ostati u sjećanju, čitav život, nikad ovo nećemo zaboraviti. Vjerujemo i dalje u sebe, vjerujemo da možemo i moramo bolje i to je najvažnije. Sve je pozitivno, uživamo u svakom trenutku. “, rekao je Lovren.

Engleski novinar pitao je Lovrena o sudaru s Harryjem Kaneom u dresu Liverpola, kada je Tottenhamov napadač zabio dva gola i stavio na muke hrvatskog stopera…

“Ne znam što bih rekao, toliko je nebitna ta utakmica sada. Naravno da niste pitali kako sam prije toga odigrao dobro protiv njega… Imam respekta prema takvom igraču, pokazao je zadnjih sezona da je jedan od najboljih napadača u Premiershipu, jedan je od najopasnijih igrača Engleske, ali ne igra sam. Bit će težak zadatak za svakog od nas, ali ako budemo opet spremni dati sve na terenu kao protiv Argentine mislim da neće biti problema”, rekao je Lovren.

‘Želimo imati igrače koji su sto posto spremni za igru’

Dalić kaže još ne zna što će biti s Vrsaljkom, iako prema našim informacijama on neće igrati sutra protiv Gordog Albiona…

Hrvatska će danas u Moskvi odraditi tek drugi trening, a jučerašnji su propustila čak trojica prvotimaca i to zabrinjava. Danijel Subašić imao je problema sa zadnjom ložom protiv Rusije, ali Dalić vjeruje da će biti na golu protiv Engleske, kao i Lovren, koji je bio na poštedi… Upitan je tek Šime Vrsaljko, koji ima problema s koljenom…

“Danas ćemo vidjet što je s Vrsaljkom, ima mali problem i moramo vidjeti što ćemo s njim. Želimo imati igrače koji su sto posto spremni za igru. Vidjet ćemo, ne mogu reći ništa konkretno. Treba nam svaki igrač, ali igrat će samo oni koji su spremni. Potrošili smo se proteklih dana, ali nema opravdanja. Tu smo da uživamo, igramo nogomet i damo sve od sebe”, rekao je izbornik Zlatko Dalić.

‘Nas je 4 milijuna, 4 milijuna izbornika, trenera i igrača’

Engleske novinare je zanimalo kako država od samo 4 milijuna ljudi ostvaruje takve uspjehe u sportu?. Radi li se o talentu ili sustavnom radu?

“Hrvatska je takva zemlja da je sve moguće. Nas je 4 milijuna, 4 milijuna izbornika, trenera i igrača, to je tako u Hrvatskoj. Sve je moguće u svakom pogledu. Cijela zemlja slavi na ulicama, ponosni smo Kod nas se radi dobro, studiozno, ali kod nas, ako usporedimo rezultat i našu infrastrukturu i uvjete kod kuće, onda je to nezamislivo. To je naš talent, ponos i emocije i naboj koji nas nose, pogotovo na ovom prvenstvu. Nakon 20 godina smo ponovo tamo gdje nam je mjesto. Siguran sam da smo to zaslužili. Nogomet je u Hrvatskoj učinio i donio puno sreće i zadovoljstva. Ne mogu ni zamisliti što bi bilo ako Hrvatska bude svjetski prvak. Vjerojatno ne bi nitko radio… Ne radimo ni sada, a kako bi tek onda bilo?”, našalio se Dalić.

“Prošli smo kroz sve i svašta, nikad nije bilo lako našem narodu. Drago nam je da, i kad su najteži trenuci, možemo razveseliti ovaj narod. Dat ćemo sve od sebe da donesemo trofej kući”, rekao je Lovren.