IZBORNIK DALIĆ ČESTITAO MODRIĆU NA NAGRADI: ‘Znanjem, vještinom i inteligencijom činiš razliku na terenu’

Luka Modrić je od strane UEFE proglašen najboljim europskim nogometašem

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić čestitao je Luki Modriću na nagradi za nogometaša godine u Europi u izboru Europske nogometne federacije (UEFA).

“Rekao sam već i prije, prema svemu što je pokazao u protekloj sezoni i prema doprinosu koji je dao svojim ekipama, Hrvatskoj i Realu, na putu do povijesnih ostvarenja, Luka je zaslužio sva pojedinačna priznanja koja je do sada dobio, i koja će još, vjerujem, dobiti do kraja godine”, kazao je Dalić.

Hrvatski izbornik smatra kako kapetan ‘Vatrenih’ svakog igrača i svaku momčad čini boljom.

“Modrić znanjem, vještinom i inteligencijom čini razliku na terenu. Nevjerojatan je uspjeh za jednog Hrvata osvojiti ovakvo priznanje, i iako znam da su njemu najdraži momčadski uspjesi, ova individualna nagrada veliko je priznanje njegovoj cijeloj karijeri, radu i trudu koji je uložio da bi mu danas cijeli nogometni svijet rekao – čestitamo, ti si najbolji nogometaš svijeta u prošloj godini. On to zaista jest, na ponos prvenstveno njemu, a onda i svima nama koji smo imali i imamo privilegiju raditi s njim. Čestitam od srca,” poručio je Dalić.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije proglašen je najboljim igračem Europe na svečanosti koja je održana u četvrtak za vrijeme ždrijeba skupina Lige prvaka u Monte Carlu.

Modriću je to drugo veliko priznanje u posljednjih 30-tak dana nakon što je na nedavnom svjetskom prvenstvu u Rusiji, na kojem je hrvatska vrsta osvojila drugo mjesto, proglašen najboljim igračem. Modrić je slavio ispred kapetana portugalske reprezentacije i bivšeg suigrača iz Real Madrida, a sada novog člana Juventusa Cristiana Ronalda, te napadača egipatske reprezentacije i Liverpoola Mohameda Salaha.