OTVORENO O VRUĆOJ TEMI: ‘Izbjegavam se šetati po Splitu prije derbija. Problemi mi ne trebaju. Imao sam nekih situacija…’

Ovog puta nije se upisao u strijelce kao što je to bio slučaj 15. rujna ove godine, kad je Hajduku u derbiju na Rujevici zabio gol odmah po svom povratku u Rijeku. No, njega to ne dira, najvažnije mu je da njegova momčad – pobjeđuje! Franko Andrijašević vratio se na svoj Poljud i sudjelovao u razmontiravanju Hajduka (4:0).

Riječani izdržali početne nalete Hajduka

Izdržali su Riječani početne nalete hajdukovaca koji su pogodili dvije vratnice, a onda su gosti s Kvarnera počeli igrati te u najbolji trenutak za sebe postigli pogodak za 0:1, da bi u završnici susreta potpuno šokirali Poljud. Ovim rezultatom stala je domaća serija trenera Damira Burića koji je od početka sezone dobio svih osam prvenstvenih susreta na Poljudu, a Rijeka se približila Bijelima na ljestvici na samo tri boda…

“Sve ono što smo se dogovorili prije utakmice proveli smo u djelo. Morali smo imati jasan plan, pogotovo za njihovu igru na Poljudu i držali smo ga se. Znali smo da će oni u prvih 15, 20 minuta krenuti jako. Bitno je za nas bilo čvrsto stajati u bloku, ne dopustiti da se razmašu. Oni u biti stalno teže toj dubini. Znali smo da će doći naša prilika iz polukontre i kontre. Tako je i bilo. Zabili smo taj gol pred kraj prvog dijela koji je njih u potpunosti poremetio. Ostavljali su nam dosta prostora. U drugom poluvremenu Hajduk nije imao nikakvu posebnu igru, niti su imali neki dominantni, opasni posjed. To su sve bili neki centaršutevi. To smo isto uspjeli izdržati i na kraju smo iskoristili to što su krenuli na sve ili ništa, znali smo da će biti tako. Na kraju smo upisali visoku pobjedu”, kazao nam je u uvodu razgovora Franko Andrijašević i dodao:

‘Svi smo znali što radimo u svakom trenutku’

“Ključ naše pobjede leži u tome što smo svi mi na terenu znali što radimo u svakom trenutku, znali smo na koji način će se odvijati utakmica. Dobro smo se pripremili za Hajduk. Znali smo što i kako. Uz to, imali smo i opciju B ako ne bude išlo prema planu. Međutim, našim golom pred kraj prvog poluvremena za 1:0 otvorili smo ih. Zajedništvo je bilo na nivou, svatko je u svakom trenutku znao gdje stoji i što radi. Taktička disciplina nas je dovela do tako visoke pobjede. Nikakve panike u našim redovima nije bilo. Oni su u prvom dijelu utakmice pogodili te dvije stative, znali smo da će imati prilike u tih prvih 15, 20 minuta. Tu nas je malo i sreća pomazila, uspjeli smo se obraniti.

Međutim, znali smo da će nam se kad-tad otvoriti. Znali smo da moramo biti strpljivi i čekati svoju priliku. Čak i prije prvog gola imali smo nekoliko situacija u kojima nismo zabili. U drugom dijelu Hajduk je jače krenuo, ali osobno ja na terenu nisam osjetio da oni imaju neku dominaciju, niti da smo plivali. Mi smo se jednostavno držali svoga i to nam se isplatilo. Kad smo zabili taj drugi gol, to ih je potpuno slomilo. Na kraju smo im u deset minuta dali tri gola”.

Izjednačena najveća klupska pobjeda u povijesti HNL-a na Poljudu

Da, izgledalo je kao da je sam Matjaž Kek, kreator najvećeg uspjeha u povijesti kluba, sjedio na klupi gostiju. Da, upravo je tako izgledala Rijeka s potpisom Simona Rožmana koji je sjajno pripremio utakmicu, odnosno svoje nogometaše za sudar s velikim rivalom. Rijeka je pod vodstvom Rožmana izjednačila najveću klupsku pobjedu u povijesti HNL-a na Poljudu. Isti je rezultat bio 2006…

“Rekao sam i prije ove utakmice, takav derbi, takve utakmice, pogotovo na Poljudu, za svakog igrača pa tako i mene čini boljim, koncetriranijim. Pogotovo u mom slučaju. Ja sam Splićanin, točnije Solinjanin, Hajduk je moj bivši klub. Za derbije se pripremaš možda i više nego za druge utakmice. S obzirom na moju prošlost u Hajduku, susreti s Bijelima nose dosta tenzija. Stoga, nastojim u tim trenucima zadržati svoj unutarnji mir. Što bolje se psihički pripremiti. Na kraju, uz pomoć momčadi, zajedništva svih nas, nekad te nagradi, kao što je to bilo sad kad smo dobili 4:0. Za mene je ovo najuvljerljivija pobjeda u dresu Rijeke protiv Hajduka.

Dobili smo ih bili ono prije 4:2. Oni su nam u toj utakmici dali ta dva gola, iako smo dobro odigrali. Čak je Hajduk u toj utakmici na Poljudu poveo s 1:0. Znalo je biti i 1:1, pa smo ih na kraju pobijedili 2:1. Dinamo smo bili pobijedili 5:2, ali ova pobjeda meni je najuvljerljivija od kad sam u Rijeci”, rekao nam je Franko Andrijašević kojeg smo upitali koliki mu je motiv to što su ga navijači Hajduka uzeli na zub? Naime, prije dva i pol mjeseca, nešto malo više, na kraju Jadranskog derbija na Rujevici koji je završio 1:1 a u kojem je on zabio za vodstvo 1:0 (gol nije slavio, ne slavi golove protiv Hajduka iz poštovanja prema vremenu provedenom na Poljudu, odnosno klubu kao takvom).

Na udaru navijača Hajduka

Navijači Hajduka nikako mu ne mogu oprostiti “izdaju”, kako oni to govore. Andrijašević je bivši igrač Hajduka, tamo je igrao od 2009. do 2014. nakon čega je otišao u redove najvećeg rivala Dinama. S Rijekom je 2017. osvojio i duplu krunu nakon čega je prodan u belgijski Gent. U Rijeku se vratio nakon dvije godine krajem prijelaznog roka prošlog ljeta i odmah pokazao zbog čega je bio najbolji igrač Kekove momčadi u povijesnom uspjehu Riječana prije dvije godine. Hajduk mu se javio, kontaktirao ga glede toga da se vrati na Poljud, ali ostalo je samo na tome, bio je to samo jedan poziv…

“Gledajte, meni je sve to veliki motiv. Jer, kad te stalno gade, dovikuju ti ružne stvari s tribina, doživljavaju te tako kako te doživljavaju, a ne znaju niti pola priče… Ako i neki znaju, ne žele to prihvatiti nego imaju neku svoju verziju. To ti daje dodatni motiv, jer znaš i želiš pokazati da si ti taj koji je u pravu, koji je bio u pravu. I eto, neće možda svaka utakmica biti poput ove, ali kad u takvoj utakmici pobijediš onda si još sretniji. U svakom slučaju, imam stvarno veliki motiv. Poseban je osjećaj igrati na Poljudu. Svatko u Rijeci ima posebni motiv igrati protiv Hajduka, a posebno ja jer na čitavu situaciju drugačije gledam. Dobro znam što sam doživio, proživio, što se dogodilo. Ali, želim ostati priseban na terenu”, govori nam bivši najbolji igrač HNL-a i na naše pitanje je li sad na Poljud bilo nekakvih ružnih povika prema njemu s tribina, kazao nam je:

Dobacivanja s tribina prije utakmice

“Iskreno, čuo sam nešto malo prilikom zagrijavanja. Nisam dobro razumio što mi dovikuju s tribina. Ali, u žaru utakmice ništa nisam čuo. Nekako su se navijači više okomili na Damira Burića i igrače nego na mene. Znam kako je to u Splitu. Igrao sam na Poljudu, znam o čemu pričam. Mogu reći da najbolje znam što znači igrati za Hajduk. Od malih nosu sam igrao za taj klub, prošao sam uzraste, došao do prve momčadi.

“Praktički sam 16 godina proveo u Hajduku. Znam kakav je to pritisak. Prvenstveno za one igrače koji dođu sa strane. Nije lako to sve trpiti. Nakon dvije pobjede si kralj, svi te uzdižu, a ti se misliš evo vrijedim, navijači me hvale, a onda dođe jedan poraz i ništa više nije dobro, ni ti više nisi dobar. Kad nisu dobri rezultati, svi upiru prstom u tebe. Svatko sebi daje za pravo da dođe do tebe, u trenucima kad si ti u društvu obitelji ili prijatelja, pa ti nešto dobacuje. Sigurno da to nije ugodno”, iskreno nam je otkrio Franko Andrijašević i nastavio:

“Pa nije ni Rijeka bila odmah prva. Četiri godine su bili drugi, pa su onda osvojili naslov. Ništa ne dolazi preko noći, mora se vjerovati u viziju. U Splitu je, pak, uvijek nedostajalo strpljenja. Ako doli nečeg nema, onda je to strpljenja. Nije lako u ovakvim situacijama, raditi u tako jednoj atmosferi. Žao mi je Burića zbog toga.

Kako izgleda kad Franko kao igrač Rijeke dođe u Split prije derbija s Bijelima?

I za kraj razgovora upitali smo ga kako onda izgleda kad Franko kao igrač Rijeke dođe u Split prije derbija s Bijelima?

“Dođemo dan ranije. Zadnja dva, tri puta, kad sam dolazio s Rijekom, uvijek smo bili smješteni dalje od Splita. Prije ove utakmice bili smo smješteni u Dugopolju. Daleko si od Splita, pa onda popiješ piće, kavu ili nešto na tom mjestu. Evo, sad sam pitao trenera da li mogu malo otići do svojih u Solin? Majka je bila došla po mene, pokupila me, nekih dva sata sam bio u Splitu. Mi smo iz Solina pa smo dva sata proveli zajedno, otišli malo do tamo. Lijepo je doći i vidjeti svoje, popričati s njima. Dogodi se koji put da posjetim svoje prije utakmice, nekad ne. Meni je lijepo, u Solinu mi je obitelj, prijatelji, ne samo u Solinu nego u Splitu općenito. Meni su svi iz Splita ili Solina, nebitno, prijatelji ili rodbina. Ali, Split kao Split, grad kao takav iskreno izbjegavam prije utakmice. Ne želim probleme, nije baš ugodno. Bile su te situacije… Imao sam nekoliko tih dobacivanja, dovikivanja, onda se jednostavno ne želim tome izlagati. Gledam da sam u društvu svojih prijatelja, obitelji, s njima se najugodnije osjećam. Nisam tip koji se voli šetati, nego više onako kućna atmosfera”, zaključio je Franko Andrijašević.