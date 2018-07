Hrvatska nogometna reprezentacija ima pravo na ponos zbog napravljenog na SP-u

Za vrijeme trajanja priprema na kojima su igrači okupljeni oko Zlatka Dalića brusili formu za Svjetsko nogometno prvenstvo, a pokazat će osvojeno srebro nešto kasnije da su to radili dobro, iz NK Osijek stigle su kritike na račun izbornikova suda kome bi trebalo tijekom prijateljskih utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama ukazati povjerenje.

Vatreni su u ožujku odigrali pripremne oglede protiv Perua i Meksika, a iz Osijeka je stiglo priopćenje koje je kazivalo da se ‘nitko u Nogometnom klubu Osijek ne može složiti s činjenicom da među čak 29 igrača na širem popisu nema nijednog prvotimca Bijelo-plavih’, odnosno da u kadru kojim raspolažu ‘zasigurno ima potencijalnih reprezentativnih kandidata’, koji su ‘ostali neopravdano zapostavljeni pri izboru Zlatka Dalića za provjere u Miamiju i Dallasu’.

Zazivao se sljedeći izbornik

Tako je pisalo prije utakmice protiv Perua dok su prije utakmice protiv Meksika iz Osijeka poručili Daliću i stožeru da su trebali ‘povesti barem još nekolicinu onih koji se stalno dokazuju u HNL-u. Nadamo se da nećemo morati čekati sljedećeg izbornika kako bi se to ubuduće, u sličnim prigodama, i dogodilo.’

Nakon osvojenog drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji Dalić je spomenuo kritike koje su stizale na njegov račun te je naglasio da ga nisu one same pogodile već to što ‘nitko nije stao u zaštitu osobe izbornika’.

Sportske novosti zatražile su reakciju iz Osijeka na navedeno i dobili ju od predsjednika Ivana Meštrovića. Njegovo priopćenje počinje riječima ‘Uvijek smo živjeli i disali za reprezentaciju. Tome svjedoči i veličanstveni ispraćaj iz Gradskog vrta, posljednja provjera naše nacionalne momčadi uoči odlaska u Rusiju, utakmica protiv Senegala’, prije no što dolazi do objašnjenja. Navodi Meštrović tako:

Govore ono što misle

‘To što podržavamo i bezuvjetno volimo našu izabranu vrstu ne znači da smo čvrsto vjerovali i imali očekivanja da će igrati u finalu Svjetskog prvenstva, kao ni, vjerujem, većina ljudi u Hrvatskoj. Životno sam blagi optimist, ali na trenutke sam bio i pesimist što se tiče naše reprezentacije. U jednom trenutku priprema i loših rezultata smo pomislili kako bi više ‘grizli’ igrači iz HNL-a. I ta promišljanja smo podijelili s javnosti jer smatram da su otvorenost i javne debate o temama koje se tiču cijele Hrvatske ključ za razvoj sporta i društva. Mi uvijek javno govorimo ono što mislimo i osjećamo, pa i onda kada to nije populistički najbolja opcija. Vjerujemo da je transparentnost mišljenja dugoročno jedini pravi put. I ovaj uspjeh pokazao je i potvrdio moju tezu koliko se hrvatska reprezentacija tiče svih nas, svakog Hrvata u Hrvatskoj i u svijetu!’

Simpatizirati ne znači…

‘…Izrazito mi je drago da su ti trenuci pesimizma ostali u domeni priprema, da sam do korijena razuvjeren da naši dečki mogu zajedno itekako ‘gristi’ za najbolji rezultat. Vezano za Dalića, ako itko u HR nogometu ima poveznicu s Dalićem, imam je ja, a to je više od deset godina života na Bliskom istoku… Samim time su moje simpatije prema njemu prirodne, ali simpatizirati ne znači zaljubiti se slijepo u nekoga i ne imati svoje mišljenje. Nakon svega, nakon Svjetskog prvenstva, u svoje ime, a i u ime NK Osijek, mogu gospodinu Daliću samo reći: hvala!’, poručio je Meštrović zahvalivši i Davoru Šukeru, ‘koji je samozatajno ostao u sjeni osvojenoga srebra, a bez čijeg angažmana i utjecaja ne bi bilo niti Zlatka Dalića kao kormilara ovoga uspjeha!’