‘IZ MENE SU VIRILE CIJEVI, NAPISAO SAM VEĆ I OPORUKU, MISLIO SAM DA JE KRAJ…’: Nepoznati detalji iz života najboljeg igrača Europe

Jednom je prilikom Van Dijk govorio o svojoj traumi i otkrio je čak kako je napisao i oporuku, ako dođe do najgoreg.

Branič europskog prvaka Liverpoola, nizozemski reprezentativac Virgil van Dijk izabran je za najboljeg igrača u sezoni 2018/19. po izboru Europskog nogometnog saveza (UEFA), objavljeno je tijekom ždrijeba skupina Lige prvaka u Monte Carlu u četvrtak.

Van Dijk, koji je prije u siječnju prošle godine stigao u Liverpool iz Southamptona za tada rekordnu odštetu od 75 milijuna funti za braniča, tako je naslijedio kapetana hrvatske reprezentacije Luku Modrića koji je dobio tu nagradu za prošlu sezonu.

Dodjela UEFA-inih nagrada za prošlu sezonu protekla je u znaku igrača Liverpoola, Van Dijk je uz nagradu za najboljeg igrača dobio i nagradu za najboljeg braniča sezone, a njegov suigrač Allison Becker dobitnik je nagrade za najboljeg vratara sezone. Jedine dvije nagrade koje nisu dobili igrači Liverpoola su one za najboljeg veznjaka sezone, koju je dobio donedavni igrač Ajaxa, a sada član Barcelone Frenkie de Jong, te za najboljeg napadača sezone koju je dobio Barcelonin Lionel Messi. Za najbolju igračicu prošle sezone izabrana je članica engleske reprezentacije u francuskog Lyona Lucy Bronze.

Zamalo je umro

O Van Dijku se sve zna. Čovjek je jedan od najboljih i najskupljih braniča svijeta, neprelazan je, dominantan u skoku, jak u duelu, pokretljiv i spretan u zoni, kvalitetan na lopti, izrazito inteligentan. Međutim, postoji i dio njegova života o kojem ne govori često, a koji je ostavio dubok trag na njemu. Nizozemac je na početku svoje karijere zamalo umro.

Sa svega 20 godina, dok je jpš igrao za Groningen, Van Dijk je zadobio lakšu bolest koju nije liječio i ona je prerasla u, blago rečeno, monstruma koji ga je zamalo ubio. “Razbolio se nakon utakmice s Excelsiorom. Liječnici su mislili da je neka obična prolazna bolest, ali kasnije je ispalo kako je Van Dijk imao upali slijepog crijeva, upalu potrbušnice i infekciju u bubrezima”, otkrio je to Dick Lukkinen, pomoćni trener u Groningenu.

“Mislili smo da je riječ o gripi. Bio je doma nekoliko dana, ali previjao se od bolova. Potom je završio u bolnici, ali oni mu nisu pronašli ništa i poslali su ga kući. Bol mu se produbila i stanje pogoršalo pa ga je majka došla posjetiti i odmah je uvidjela da je stanje kritično”, navodi dalje i naglašava kako mu je majka spasila život. “Da ona nije došla pitanje je bi li završio u bolnici. Odvela ga je u drugu bolnicu i to se pokazalo ključnim”, tvrdi trener.

“Bio sam šokiran kada sam ga vidio. Skroz se promijenio, prije je bio ogroman, a kada se vratio bio je sav sasušen. Srećom brzo se oporavio”, pričao je trener za 442.

‘Vidio sam samo cijevi’

Jednom je prilikom Van Dijk govorio o svojoj traumi i otkrio je čak kako je napisao i oporuku, ako dođe do najgoreg. “Još se sjećam kako sam ležao u tom krevetu. Sve što sam mogao vidjeti bile su cijevi koje su virile iz mene. Bio sam slomljen i nisam mogao ništa”, rekao je Van Dijk.

“U tom trenutku svašta mi je prolazilo kroz glavu. Majka i ja smo se molili Bogu i razmatrali smo sve scenarije. U jednom trenutku potpisao sam neke papire, mislim da je to bila nekakva oporuka. Da sam umro, dio mojeg novca išao bi majci, ali dakako o tome se tada nije razgovaralo, no morali smo to napraviti ako dođe do najgoreg”, veli Van Dijk, koji je danas, eto, najbolji igrač Europe.