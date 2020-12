IVO GRBIĆ DEBITIRAO ZA ATLETICO: Na internetu osvanuo komentar jednog navijača zbog onog što je napravio

Hrvatski vratar Ivo Grbić, koji je u srijedu navečer debitirao za Atlético Madrid rekao je kako mu se “ostvario san” dok je povratnik u momčad Šime Vrsaljko istaknuo kako je “patio ali gleda prema naprijed”. Inače, svoju prvu utakmicu za Atletico odradio je bez primljenog gola i, naravno, navijači na Twitteru su to odmah istaknuli:

“Čestitke Ivo, prva utakmica bez primljenog pogotka”, stoji u jednom od komentara na Twitteru.

[VIDEO] FANTASTIČAN POVRATAK ŠIME VRSALJKA: Zabio gol u prvom nastupu za Atletico nakon devet mjeseci, debitirao i Grbić

Atlético Madrid je u prvom kolu španjolskog kupa pobijedio u gostima četvrtoligaša Cardassar s 3:0.

Trener Diego Simeone prvi put je među vratnice poslao 24-godišnjeg Grbića koji je prije četiri mjeseca došao iz zagrebačke Lokomotive.

“Sretan sam. Ispunio mi se san. Debitirao sam za Atlético pa sam jako zadovoljan. Zahvalan sam Bogu, svojoj obitelji, igračima, treneru te svim ljudima u klubu. Prije utakmice su mi svi rekli da uživam. Ovo je momčad puna sjajnih osoba. Presretan sam ovdje, u ovom velikom klubu, sve je sjajno”, izjavio je Grbić nakon utakmice.

On je pričuva 27-godišnjem slovenskom reprezentativcu Janu Oblaku.

“Puno učim od njega…prva poruka koju sam dobio na mobitel nakon utakmice bila je njegova. Odavde mu želim zahvaliti, sjajna je osoba”, istaknuo je Grbić.

Ivo Grbic and Ricard Sánchez both called up from the B team https://t.co/toa1cc0rDM

— Swift Fútbol (@SwiftFutbol) December 16, 2020