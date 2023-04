Zagrebačka navijačka scena, kao i ona književna hrvatska, bogatija je za jedno vrijedno djelo - Kibici purgera, a ono je došlo u pravi trenutak.

Ivica Šute odradio vrhunski posao

Dr. sc i profesor na odsjeku povijesti Filozofskog fakulteta u Zagrebu Ivica Šute gostovao je u studiju Net.hr-a povodom, ne samo promocije knjige, nego i 112 godina prvog hrvatskog građanskog športskog kluba poznatijeg samo kao Građanski, koji je osnovan na današnji dan 26. travnja 1911.

Time 112 godina postojanja slavi i Dinamo.

Sama knjiga priča jednu posebnu priču o tom fenomenu zvanom Građanski i njegovih kibici u međuratnom razdobolju od 1919. do 1941. koji su, u stvari, preteća Dinama i Bad Blue Boysa, tj prethodnici jedne ideje i ideala koji žive i danas.

Ovo je istina o buntu i prkosu, kao i ponosu koji je ostao i opstao i onda kad nije smio, koji je preživio sva turbulentna vremena jednog grada, naroda, navijača, ideje i opstojnosti. Kako ide onaj stih popularne pjesme Baruna pod nazivom Plava balada - lomiš ga, a on se ne da...

Fenomen zvan Građanski

Stoga, ovo nije samo obična knjiga o jednom nogometnom klubu i njegovim navijačima - kibicima, niti je ovo jedno obično književno djelo.

Ovo je priča o jednoj ljubavi, o povijesti jednog nogometnog kluba koji je, u stvari, bio mnogo više od toga i čija je važnost utkana i u Dinamo.

Građanski je, zapravo, isto kao i Dinamo, bio simbol Zagreba i Hrvatske, a njegovi navijači - drukeri, bili su strah i trepet tadašnjih suparničkih kibica, kao i glasnici težnje za hrvatskom državom.

Navijačko djelovanje nekad i danas

Nevjerojatan je obrazac navijačkog djelovanja i ponašanja navijača tada i sad, a likovi koji se pojavljuju u knjizi pričaju i na jedan poseban način dočaravaju nesalomljivi karakter tadašnjeg Zagreba i Purgera koji nikad nisu izgubili svoj fighterski štih, kao ni gospodske manire i svojevrsnu osebujnost.

Purgerski duh nikad nije nestao, ali nakon 1945. tadašnja komunistička vlast htjela ga je zatrti, ugasiti, jer im je bio trn u oku, jer su se Purgeri, posebno kibici Građanskog, ponosili svojim hrvatskim rodom...

Nisi morao biti rođen u Zagrebu, ali ako si volio i poštovao Zagreb, ako si volio ovaj grad, onda si bio prihvaćen kao Purger. Naravno, morao si i disati Hrvatsku, voljeti svoju zemlju...

'Htio sam ispričati priču pomalo zaboravljenu'

"Htio sam ispričati priču pomalo zaboravljenu, o navijačima tada najpoznatijeg i najuglednijeg, ne samo zagrebačkog nego, usudio bih se reći i hrvatskog kluba, a to je prvi hrvatski športski klub Građanski", govori nam Ivica Šute koji je detaljno proučio, istražio dokumentaciju, uglavnom novinske članke nekih uglednih publicista i novinara, zagrebao ispod površine pa se, pozivajući na njihove radove uvidio tko su stvarno bili ti kibici - tko je zapravo navijao za Građanski.

"Ova knjiga jest knjiga o navijačima Građanskog, ali i svojevrsni homage novinarima, novinarskoj profesiji. Jer, da nije bilo novinara, to mogu kao povjesničar reći, ostali bi smo zakinuti za ovaj svijet kibica, jer zahvaljujući međuratnim novinarima koji su bili fascinirani navijačima Građanskog i koji su onako insiderski, onako, u maniri istraživačkog novinarstva, ušli na tribinu među te Istočnjake, pisali o njima i dočarali nam njihov svijet", priča nam Ivica Šute i nastavlja:

'Građanski je dio povijesti Dinama'

"Građanski je dio povijesti Dinama i toga se Dinamo ne smije odreći, a to se najbolje vidi kroz navijače Građanskog koji baštine sve ovo što su imali Istočnjaci - a to je ljubav prema klubu, beskrajna odanost, fanatizam prema plavoj boji, prema Zagrebu i ono što je jako bitno je taj odnos prema nacionalnom - hrvatskom identitetu koji je bio prožet kroz identitet grada Zagreba. Duh Zagreba nikad nije umro, on živi i dalje na utakmicama Dinama i među Bad Blue Boysima"

