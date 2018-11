‘Ova će generacija imati priliku zaključiti svoj reprezentativni ciklus u zenitu svojih karijera’

Ivica Olić baš svakom navijaču hrvatske nogometne reprezentacije ostaje u sjećanju kao neumorani napadač koji pojam izgubljene lopte nije poznavao. Danas je bivši as pomoćnik izbornika Vatrenih Zlatka Dalića, osoba od njegova povjerenja koja je u subotu uživo pratila što i koliko može Josip Brekalo.

Krilni nogometaš Wolfsburga na Olića je ostavio dobar dojam, potvrđuje legendarni napadač u razgovoru za Novi list.

Brekalo je budućnost

“Brekalo je jako dobar, šteta da Wolfsburg trenutačno nije baš u najboljem izdanju, u boljoj momčadi bi još puno više došao do izražaja. Josip ima jako dobre individualne kvalitete, riječ je o vanserijskom potencijalu, ali u Wolfsburgu se jako puno troši u igri prema nazad pa nema dovoljno svježine u trećini protivnika, tamo gdje je najjači. Međutim, ustalio se u momčadi u kojoj je bez konkurencije nejpotentniji igrač. Vjerujem da će u dogledno vrijeme biti nova snaga hrvatske reprezentacije”, siguran je Olić koji je prokomentirao i proces pomlađivanja reprezentacije koja je u Rusiji na SP-u osvojila srebrnu medalju.

Uz Brekala na vrata Vatrenih kucaju Duje Ćaleta-Car i Nikola Vlašić.

“Bili bi oni i prije s nama, ali poštovali smo važnost natjecanja mlade U-21 reprezentacije koja je poslije puno godina tražila nastup na velikom natjecanju. Nedavno sam pričao s direktorom moskovskog CSKA, jako su zadovoljni Nikolom Vlašićem, koji je u kratkom razdoblju opravdao svoje kvalitete. Nevjerojatno je kako je brzo ušao u vrhunsku formu, ali ono što me kod Nikole posebno oduševljava jest njegov stav i gard. On se ponaša kao da je već dugi niz godina na velikoj sceni, on sam rješava utakmice u Ligi prvaka i pobjeđuje jednog Reala kao da cijeli život igra na velikoj sceni, a ne tek nekoliko utakmica. Dalmatinac je, a svi oni imaju taj gard da nikome ne priznaju da je bolji od njih. To je jako dobra osobina za mladog igrača, naravno, pod uvjetom da ne poleti. Drago mi je da dolaze mladi, reprezentaciji su potrebna igračka osvježenja.”

Liga nacija

Pred Hrvatskom su nastupiti u Ligi nacija protiv Španjolske i Engleske.

“Ligu nacija smo shvatili i ovako i onako, činjenica da se još ne znamo odrediti prema tom novom natjecanju. Ne znam koliko je Liga nacija imala smisla odmah poslije Svjetskog prvenstva s obzirom da su momčadi koje su otišle najdalje u Rusiji malo nepripremljene ušle u to novo natjecanje. Teško je protiv tako jakih protivnika doći nepripremljen ili u opuštenom ritmu i raspoloženju. S te strane, dakle, postoji opravdanje za onaj naš debakl protiv Španjolske u Elcheu. Brate, pa mi smo u Elcheu bili mrtvi… Vrijeme će pokazati, ali mislim da će kalendar svih tih natjecanja biti vrlo skučen. Europska prvenstva, svjetska prvenstva, kvalifikacije, Liga prvaka i sad još Liga nacija. Malo je previše svega toga, zar ne? Teško će biti uskladiti kalendar natjecanja.”

“Te nam utakmice dolaze u najboljem razdoblju kada su igrači u klubovima već odradili dobar dio sezone i uhvatili natjecateljski ritam. Naravno da nisu svi u istoj formi, ali su na nekoj optimalnoj razini. Dobro je što ćemo konačno jednu jaku utakmicu igrati pred publikom, a ne kao u Rijeci protiv Engleske u onoj komornoj atmosferi. Utakmica protiv Španjolske će nam u svakom slučaju odrediti ambicije za dvoboj s Engleskom na Wembleyju. Ostvarimo li pobjedu protiv Španjolske, u London ćemo doći napaljeni da eventualnom pobjedom osvojimo prvo mjesto u skupini. Ako ne pobijedimo Španjolsku, šanse nam neće biti osobito velike”, veli Olić i ističe da su kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. ono što je najvažnije za reprezentaciju.

Zna se što je važno

“Najvažnije je da tada budemo najbolji. Najvažnije je da smo u momčadi uspjeli zadržati ono pozitivno ozračje što nas je nosilo do sjajnog rezultata u Rusiji. U redu, ostali smo bez Mandžukića, Subašića i Ćorluke, ali priključila nam se nekolicina mladih, vrlo kvalitetnih igrača koji će proširiti naš kadar. Istina je, u ovom smo trenutku deficitarni na bočnim pozicijama, ali vjerujem da ćemo do ožujka pronaći igrače. Problem je što Pivarić nije standardan u svom klubu, žao mi je jako što Barišić često ima problema s ozljedama, jer se u jednom trenutku nametnuo kao jako dobro rješenje u Strinićevom odsustvu. Jako nam je važno kako treba odraditi taj kvalifikacijski ciklus za EURO 2020. jer će ova generacija imati priliku zaključiti svoj reprezentativni ciklus u zenitu svojih karijera”, kazao je Olić.