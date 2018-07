IVANKOVIĆ – NAJBOLJI TRENER U IRANU: Ono što je pošlo za rukom Kranjčaru njemu je uspjelo dvaput

تصاويري از انتخاب برترين هاي فوتبال در ليگ هفدهم برانكو بهترين مربي سيد جلال حسيني بهترين مدافع عليرضا بيرانوند بهترين دروازبان و علي عليپور بهترين گلزن. وحید امیری از پرسپولیس مرد سال فوتبال ایران شد. 🚩🚩🚩🚩🚩🚩 باشگاه پرسپوليس به عنوان برترين باشگاه در ليگ هفدهم انتخاب شد. #پرسپولیس #پرسپولیس #پرسپولیس #بهترين_باشگاه_ايران

