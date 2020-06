IVANA RAKITIĆA ČEKA SITUACIJA O KOJOJ NIJE MOGAO NI SANJATI: Ništa neće biti isto; Pitanje je kako će se sve odigrati

‘Za sve će ovo biti jedna potpuno drugačija situacija’

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić rekao je povodom pete obljetnice osvajanja Lige prvaka s Barcelonom kako se nada ponovnom osvajanju tog natjecanja zaustavljenog zbog koronavirusa, no da će utakmice biti drugačije zbog novih uvjeta.

“Za sve će ovo biti jedna potpuno drugačija situacija. Postoji situacija prije i poslije karantene u kojoj smo bili zbog koronavirusa, to je jasno. Loše smo se osjećali dok smo vježbali u svojim kućama, a sada dolaze utakmice bez publike”, rekao je 32-godišnji vezni igrač u razgovoru za španjolske novine Marca.

Rakitić se sa suigračima priprema za nastavak španjolskog prvenstva u kojem vodeća Barcelona ima dva boda prednosti nad Real Madridom, te ponovni početak Lige prvaka u kojoj je u prvoj utakmici osmine finala odigrala 1-1 kod Napolija. Natjecanja su zaustavljena sredinom ožujka.

“Na sportskom planu sada želimo popraviti puno stvari, svjesni smo da moramo biti bolji (u odnosu na razdoblje prije prekida). Dobro treniramo, u svlačionici je fantastično ozračje. Biti u klupskom centru, s jasno definiranim ciljevima, pričinja mi zadovoljstvo”, rekao je Rakitić.

“Nadam se da ćemo u kolovozu doći do finala te osvojiti oba natjecanja. S tom idejom u glavi treniramo. Mislim da je to ostvarivo. No sve će sada biti drugačije pa se potrebno dobro pripremiti jer još uvijek ne znamo u kakvom će se formatu odigrati završnica Lige prvaka, hoće li se igrati samo jedna utakmica do finala. Ova dva mjeseca moramo biti maksimalno spremni jer je pred nama velika prilika koju želimo iskoristiti”, dodao je.

Barcelona je posljednji put osvojila Ligu prvaka prije točno pet godina

Barcelona je posljednji put osvojila Ligu prvaka prije točno pet godina, a od tada je u tom natjecanju doživljavala šokantna ispadanja. Lani je neočekivano ispala od Liverpoola u polufinalu s 4-0 premda je u prvoj utakmici na svom terenu bila pobijedila s 3-0.

U posljednjem finalu 2015. godine, Rakitić je zabio prvi gol u četvrtoj minuti u pobjedi 3-1 nad Juventusom.

“Bili smo izrazito snažni, a tijekom sezone smo sve više jačali. U finale smo ušli u naponu snage. Sjećam se osjećaja u momčadi, međusobno smo komentirali kako je šteta što završava sezona jer smo se osjećali superiorno u odnosu na sve momčadi. Htjeli samo samo igrati, da se sezona ne prekine…”, prisjetio se Rakitić. Barcelona je te sezone osvojila trostruku krunu – Ligu prvaka, prvenstvo i kup.

Kombinacija mladosti i iskustva

“Najveća vrijednost te momčadi bila je u mješavini nas novih igrača koji smo stigli gladni osvajanja naslova i iskusnih igrača koji su već bili ondje. I sve se to ujedinilo u velikom treneru (Luis Enrique) koji je poznavao detalje i znao upravljati takvom momčadi. Na kraju se stvorila ta velika snaga koju smo pokazali”, rekao je hrvatski nogometaš.

Rakitiću je to bila prva sezona na Camp Nou nakon što je u srpnju 2014. godine došao iz Seville.