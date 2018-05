GOLMAN LAZIA ZA NET.HR: ‘Ćoriću želim puno sreće u Romi, izgubit će od nas. To je valjda jasno’

Razgovarali smo s Ivanom Vargićem, golmanom rimskog Lazija

Ivan Vargić završio je svoju drugu sezonu u dresu rimskog Lazija u kojoj je skupio svega 180 minuta na golu. Bivši vratar Osijeka, Vukovara 91, Honka i Rijeke trenutno se nalazi na odmoru u rodnom gradu Đakovu…

“Ma, nema meni do moje Slavonije”, kazat će Ivan Vargić koji nas je oduševio svojom otvorenošću i realnošću. Rijetki su oni nogometaši, sportaši općenito, koji ne kalkuliraju u davanju izjava, rečenice ne zamataju u celofan.

Ono što nas je posebno oduševilo, ima strpljenja. To pokazuje i u Laziju, to je pokazao i nama u skoro pa polusatnom razgovoru…

‘Zadovoljan sam radom u Laziju’

Neki bi izgubili strpljenje da se nalaze u situaciji u kojoj se on nalazi, tražili posudbe, zeleno svjetlo za odlazak iz kluba. Međutim, ne i on. Na pitanje o još jednoj sezoni na klupi, odgovara:

“Prije svega, zadovoljan sam radom u Laziju, sebe osobno i ekipe u cjelini ovu cijelu sezonu. Jedino što mi je nedostajalo su utakmice, minute na golu. No, takav je moj posao, moja pozicija u momčadi. Može igrati samo – jedan”, rekao je u uvodu razgovora za Net.hr Ivan Vargić i nastavio:

“Trener se odlučio za Thomasa Strakoshu, koji je i ove sezone dokazao da je s 23 godine među najtalentiranijim golmanima u Serie A. Naravno da se teško izboriti za svoje mjesto u momčadi kraj tako kvalitetnog vratara. Momčad je pružila odlične igre. Tu sam sretan i to je najvažnije”.

Znači nije vam žao što se na ljeto 2016. došli u Lazio? Unatoč tomu što ne branite…

‘Bio bi lud da nisam prihvatio ponudu’

“Ma ne, ma kakvi. Znate, ja vam to gledam malo drugačije. U Rijeci sam se stvarno afirmirao, imao sam i tu čast biti u reprezentaciji Hrvatske, biti dio Eura 2016. godine, mislim da sam u Hrvatskoj dosegnuo svoj maksimum i pružila mi se prilika da dođem u klub kao što je Lazio. Svi znamo povijest tog kluba, kakvi igrači igraju u klubu, kakvi su igrači nastupali za Lazio. Bio bi lud da nisam to prihvatio. Naravno, kad dođeš u tako veliki klub, u tako jaku ligu, moraš se dokazivati na svakom treningu. Treba imati i malo sreće. U početku je bilo malo teže dok se ne navikneš, ali imam to iskustvo igranja, treniranja u Serie A, još uvijek sam relativno mlad golman, barem mislim da sam mlad, imam 31. godinu, samim treniranjem u Laziju dobivam jedno veliko iskustvo s igračima poput Cira Immobilea, Stefana de Vrija, Parola, Lulića, Milinkovića-Savića koji je mlad, ali svi sad vidimo koliko vrijedi na tržištu i kakva je pomama za njim. Tako da na ovo gledam kao jedno veliko iskustvo bitno za daljnji nastavak karijere. Uvijek gledaš da braniš, to je jedino za čim žališ, ali ovo ostalo sve oko kluba, rad u klubu, treneri, suigrači, sve je super, sve je vrhunski. Na kraju krajeva, grad Rim je vrhunski. Ne žalim što sam došao u Lazio”, izjavio je Vargić.

U posljednjoj utakmici sezone Lazio i Inter odigrali su susret koji je odlučio o četvrtom putniku u Ligu prvaka. Inter je u Rimu u direktnom obračunu za plasman u Ligu prvaka pobijedio Lazio 3-2, osvojivši četvrto mjesto u poretku prvoligaša…

Luda utakmica Lazija i Intera

Bio je to fantastičan susretu u kojem je Lazio vodio 1-0 i 2-1, ali je Inter u posljednjih 10 minuta uspio okrenuti rezultat i upisati pobjedu kojom je preskočio Rimljane i tako osvojio posljednju poziciju koja vodi u elitno natjecanje…

“Prvo bih htio čestitati Brozoviću i Perišiću na pobjedi u gostima u izravnom duelu za Ligu prvaka. Po tome se može reći da su zasluženo ušli u to elitno natjecanje, a mi smo ostali u Europskoj ligi. Bila je to spektakularna utakmica, sve ono što nogomet kao igra i pruža. Mislim da smo bili bolji suparnik do drugog gola Intera i onda smo se raspali. U 10. minuta su nas nadigrali, zabili prvo za 2-2, onda i za 3-2. Zbog tih zadnjih deset minuta smo ispali iz Lige prvaka. To je nogomet”.

Talijani su ludi za nogometom, na Apeninima je sve podređeno tom sportu. Ultrasima je skoro pa važnije da njihova momčad osvoji nacionalno prvenstvo, da ostvari dobar rezultat u ligi nego, primjerice, da se osvoji Liga prvaka…

Talijani su ludi za nogometom, ovdje se sve vrti oko toga’

“Serie A je jedna od najpraćenijih liga na svijetu i kao takva zanimljiva je medijima, a ljudima da i ne pričam. Talijani su kao narod ludi za nogometom. Svakom, djetetu od sedam mjeseci, pa do umirovljenika od 87 godina, nogomet je broj jedan, pa je na drugom mjestu opet nogomet, a tek onda sve ostalo… Po meni, to je nekako i normalno, da se priča cijeli tjedan o utakmici odigranoj za vikend. Neke televizije doslovno 0-24 izvještavaju o nogometu. Nekako se s vremenom navikneš na tu zaluđenost ovim sportom. Ovdje se stvarno sve vrti oko nogometa”.

Kako se Ivan Vargić nosi s tim da ga se zaustavlja prilikom šetnje Rimom?

“Dobro. Da vam budem iskren, neću reći da me nešto previše prepoznaju jer navijači baš ne gledaju na klupu, ali prepoznaju me, pozdravljaju. Taman onoliko da možeš normalno uživati u radu i životu u Rimu. Bez neke velike medijske pompe”.

Gradsko rivalstvo Roma – Lazio i šetnja gradom

Veliko rivalstvo vlada između Lazija i Rome. To je jedan od najvećih i navijački najzapaljivijih gradskih derbija u Europi. Sukladno time, je li vam se ikad dogodila kakva neugodnost prilikom šetnje Rimom od strane Rominih pristalica?

“Ne, stvarno nisam imamo nikakvih neugodnosti. Niti s navijačima Rome, a pogotovo ne s našim navijačima. Ove dvije sezone koliko sam u Laziju, stvarno smo odigrali dobro, igramo zanimljivo, napadački, ove sezone zabili smo najviše golova u ligi, čak više od jednog Juventusa, Napolija, Rome, pa čak i od jednog Intera, momčadi koje su završili ispred nas na ljestvici. Tako da je s te strane sve u redu”.

Ante Ćorić jučer je odradio liječnički pregled i postao Romin igrač. Imamo novog Hrvata u Serie A. Ante zabija Vargiću, Vargić brani Ćoriću, sve je moguće…

‘Anti želim puno sreće u Romi i naravno da će izgubiti od Lazija’

“Baš sam pročitao da je Ante novi igrač Rome. Kao igraču želim mu puno sreće i zdravlja prije svega, puno sreće u njegovom razvoju, i naravno da će izgubiti od Lazija, to ne moram niti napominjati. Da će izgubiti, i da će biti iza nas na tablici. To uopće nije sporno”, u šali je kazao Ivan Vargić i dao mu par savjeta:

“Na svakom treningu neka daje sto posto od sebe, veliki je talenat i sve, ali u Serie A i Europi općenito nitko ti ne priznaje taj talenat ako ti to ne pokažeš na terenu. Njemu će malo u početku biti još i teže dok ne svlada jezik i dok se ne upozna s ekipom. Samo neka naporno radi i trenira i sve će doći na svoje”.

‘Kad ne igraš, nemaš se čemu nadati’

A kakva je situacija s vama i budućnosti?

“Ja imam ugovor sa Lazijom do 2020. godine, ako se neka prilika otvori, da smo obostrano zadovoljni klub i ja, onda se uvijek nešto može i dogovoriti. No, sad sam igrač Lazija, jako sam zadovoljan i sretan u Rimu. I to je to”.

Prije dvije godine u ovo vrijeme nalazili ste se na pripremama reprezentacije za Euro u Francuskoj. Sad ste kod kuće:

“Velika je čast igrati u reprezentaciji i naravno da bi svatko htio biti dio toga. No, kad ne igraš, nemaš se čemu nadati. U meni imaju najvećeg navijača i bit ću uz njih svakako, a na meni je da se potrudim i zauzmem svoje mjesto u Laziju i možda za neko naredno natjecanje, okupljanje, budem u fokusu. Sad nisam, ali tko zna. Vjerujemo svi u njih i nadamo se kako će nas sve razveseliti”.

‘Nevjerojatno koliko ljudi u Italiji cijene Buffona’

Pratili ste zbivanja u HNL-u završene sezone?

“Drago mi je što se vratila zanimljivosti u samo natjecanje. Sad to više nije razlika 15 bodova, nego je palo na tri, četiri boda. Tako je bilo i u Serie A, Juventus je imao dobrog suparnika u obliku Napolija. Bila je tu i borba do kraja, do zadnjeg kola između nas i Intera. Veća zanimljivost mogla bi rezultirati i većoj posjeti na utakmicama i u HNL-u.

Nakon 656 službenih nastupa u svim natjecanjima, devet naslova prvaka Italije i 17 godina vjernosti, legendarni Buffon branio zadnju utakmicu za Juventus. Utakmicom protiv Verone na stadionu Juventusa u Torinu, 44-godišnji Talijan oprostio se od voljenog kluba…

‘Pogreška od golmana najvidljivija je, svi smo ljudi i svi griješimo’

“Imao sam tu čast gledati ga u Serie A dvije godine. Nevjerojatno koliko ljudi u Italiji njega cijene i vole. Nije bitno jesi navijač Juvea, Intera, Milana, Lazija, svi ga doživljavaju kao, prije svega velikog čovjeka, a onda i velikog golmana koji ih je zadužio svojim obranama i posebno svojim ponašanjem na terenu”.

Glavna tema u europskom i svjetskom nogometu je 24-godišnji Nijemac u Liverpoolu Loris Karius, koji je u finalu Lige prvaka protiv Reala primio dva poprilično nevjerojatna gola, ako govorimo o utakmici na toj razini natjecanja…

“Rijetko se viđa, istina, ali isto tako svi smo ljudi i svi griješimo. Pogreška od golmana najvidljivija je i to je taj uteg nama golmanima. Nije se još niti jedan golman rodio da nije napravio neku kardinalnu pogrešku. Tako da samo treba raditi, ići dalje i to je to”, završio je Ivan Vargić.