IVAN STRINIĆ OTVORIO DUŠU O POGREŠNOJ DIJAGNOZI KOJA GA JE UDALJILA S TERENA: ‘Zbog ovoga najviše zamjeram MIlanu’

Nakon što je raskinuo ugovor s Milanom zbog hipertrofije srca i manjka prilika u talijanskom posrnulom velikanu. srebrni vatreni Ivan Strinić živi neki drugi život. U svom Splitu trenira i nada se angažmanu u novom klubu te povratku na nogometnu scenu.

Nekadašnji prvi lijevi bek hrvatske nogometne reprezentacije dobivao je ovog ljeta ponude, ali nije htio pristati na bilo što.

“Kad sam raskidao s Milanom, mislio sam da ću ubrzo potpisati s nekim, no nije to baš lagano. U tom se času zatvarao prijelazni rok pa nije bilo lako pronaći dobru opciju. Bilo je ponuda, no imam ambicije i kriterije. ne bih išao svagdje. Znam koliko mogu i vrijedim, ali ne želim se spuštati na nižu razinu. SPAL je bio dosta zainteresiran, ali odlučio sam takvim ponudama reći ‘ne’ i ponovio bih to i danas”, rekao je Strinić u intervjuu za Sportske novosti.

Još nije za ‘staro željezo’

“Nisam još objesio kopačke o klin, ali, ako treba, ne bi mi to bio problem. U Splitu uživam s obitelji. Ništa mi ne fali. Treniram i održavam kondiciju. Kad ste dugo vani, to vam odgovara”, priznao je srebrni Vatreni.

Strinić je priznao da je rastanak s Milanom bio dobar potez za njega. Tamo je odigrao nekoliko utakmica, ali nisu ga vidjeli u prvom planu.

“Zamjeram Milanu jer nisam za njih odigrao niti jednu ligašku utakmicu. Žao mi je što nisam dobio šansu. Svaki igrač želi potvrditi zbog čega je došao. Ako ne dobiješ šansu, ideš ča. Ja bih sam rekao: ‘Nakon deset utakmica, ako ne ide – loše sam igrao, potjerajte me. Milan luta u svemu, nije stabilan u zadnje vrijeme”, ispričao je Strinić.

Kriva dijagnoza

A postoji li za njega strah od maksimalnih napora zbog problema sa srcem?

“Nema straha. idem punim intenzitetom. Nije tu bilo ničega ni prije, nego je doktor u Milanu nešto sumnjao i ispostavilo se da je sve u redu. To je bila kriva dijagnoza”, otkrio je Strinić.

Ove zime planira se vratiti profesionalnom nogometu, ali čeka da mu na vrata stigne prava ponuda.

“Otvorit će se nešto na zimu sigurno. Volio bih klub koji ima ambicije. Ne želim igrati bilo gdje, mora to biti dobra liga zbog moje obitelji. Djeca idu u školu, moram paziti i na njih. Ne bih htio završiti negdje na selu”, rekao je Strinić.