Strinić prisilno odmara već gotovo mjesec dana

Gotovo mjesec dana je prošlo otkako je stopirana karijera lijevog beka hrvatske nogometne reprezentacije i Milana Ivana Strinića, sve nakon što klupski liječnici utvrdili da ima hipetrofiju srca.

“Čujte, boje se da na treningu ili utakmici ne padnem, onako pošteno zabrinut sam i ja, ali ne vjerujem, nikako ne vjerujem da će se tako nešto dogoditi. Pa prošao sam tolike preglede u karijeri, uglavnom detaljne, specijalističke, pa nikome nije palo na pamet da me zaustavi”, priča Strinić za Sportske novosti dodajući i da je bio na još jedom pregledu.

‘Uobičajena pojava’

Obavio ga je u specijaliziranoj klinici u Belgiji, kod liječnika svjetskog formata. Navodi se i da je dotični navijač Anderlechta koji je kazao:

“To s hipertrofijom sportaša uobičajena je pojava. Ako vam ne daju dozvolu u Milanu, dođite u Anderlecht i ja ću je potpisati.”

Pričao je Strinić za spomenuti izvor o svom nogometnom putu, kako je preko Le Mansa i Hrvatskog Dragovoljca stigao u Hajduk, a mogao i u Dinamo. Zanimljivo je opisao nešto vezano uz maksimirski klub…

Zahvala Lokici

“U Francusku sam otišao na nagovor nekih ljudi, onda sam se, opet na nagovor, vratio u Hrvatski dragovoljac i to je bio moj put spasa, trampolin za karijeru, da tako kažem. Umnogome je to zasluga Vjeke Lokice, trenera Dragovoljca, on je signalizirao ovima iz Hajduka… Baš sam se trebao naći s ljudima iz Dinama, konkretno sa Zdravkom Mamićem, kada me Lokica naputio u Split. Ja sam dijete Hajduka, nisam mogao odoljeti. Kasnije sam na neki način zbog toga i ispaštao, jer Mamić ne voli gubitke. On jednostavno gazi sve uz korist Dinama.”