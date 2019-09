‘Zezao sam svoga oca i rekao mu da ću igrati za Švicarsku, ali sam mu potom otkrio istinu i odmah je zaplakao’

Ivan Rakitić glavna je tema hrvatske reprezentacije ovih dana. Veznjak Barcelone propustio je posljednja dva ciklusa kvalifikacija za Euro i tako zabrinuo sve navijače Hrvatske, te pokrenuo razmišljanje, legitimno, kako je možda odigrao svoju posljednju utakmicu za reprezentaciju. Zlatku Daliću nije baš najbolje sjelo to što mu je jedan od najvažnijih igrača ponovno otkazao nastup, ovog puta zbog toga što nije u optimalnoj formi i što mu je u tom trenutku situacija s klubom bila neračišćena…

DALIĆ OTKRIO ISTINU O RAKITIĆU: Izbornik otvoreno progovorio o ‘problemu’ koji sve u reprezentaciji brine

Zbog lakše ozljede preskočio u lipnju Wales i Tunis

Zbog lakše ozljede preskočio je u lipnju Wales i Tunis, nakon čega je izborniku Zlatku Daliću u rujnu za Slovačku i Azerbajdžan otkazao zbog loše situacije u Barceloni.

RAKITIĆ OBJAVOM PREKINUO SVE SPEKULACIJE O POVRATKU U REPREZENTACIJU: Ovo može značiti samo jedno

“Jučer sam obavio razgovor s Rakitićem. Nije riješio svoj status u klubu i zaključili smo da on nije spreman i zbog transfera ne može biti koncentriran na reprezentaciju te neće doći. Nemam uopće potrebu i vremena razmišljati o Ivanu Rakitiću. Nadam se svemu najboljem. Nije ga bilo protiv Walesa i mi smo ga dobili. Ako bude problema ja ću ga riješiti na svoj način. Mi se sada moramo fokusirati na one koji su tu niti imam neku bojazan što ćemo bez njega. Imamo Vlašića i Brekala, one koji dolaze, koji su puni volje i ambicija”, kazao je Zlatko Dalić na pressici u Hiltonu uoči okupljanja Vatrenih u Zagrebu.

Davor Šuker: ‘Mislim da će Rakitić opet igrati važnu ulogu te hrvatskoj reprezentaciji i navijačima donijeti još mnogo radosti’

No, nakon pobjede u Slovačkoj 4:0 Davor Šuker, fiktivni predsjednik HNS-a koji se na toj funkciji našao instaliranjem od strane nepravomoćno osuđenog kriminalca i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića, izjavio je kako misli da će Rakitić opet igrati važnu ulogu te hrvatskoj reprezentaciji i navijačima donijeti još mnogo radosti.

“Iznenadio me njegov nedolazak. Molio sam Boga da zadnji dan prijelaznog roka ode u PSG, ali nažalost zbog nekih drugih igrača nije”, poručio je Šuker okupljenim novinarima.

Zlatko Dalić na pressici nakon pobjede u Trnavi: ‘Rakitić je odličan igrač i brzo će nam se pridružiti’

Zlatko Dalić je na konferenciji za medije nakon remija u Bakuu kazao

“Rakitić je odličan igrač i brzo će nam se pridružiti”.

‘Najveći dio mog srca uvijek je pripadao Hrvatskoj’

Rakitić se nije oglašavao u medijima po tom pitanju, a onda je sinoć veznjak Barcelone objavio znakovite poruke na svom Instagram profilu. Uslikao se sa svojim dresom Hrvatske iz utakmice s Danskom, a nešto ranije podijelio je objavu jedne Instagram stranice u kojoj je njegov citat s početka reprezentativne karijere.

“Rođen sam i odrastao u Švicarskoj, tamo sam išao u školu i imao prijatelje, igrao sam pet godina za Švicarsku, Ali, najveći dio mog srca uvijek je pripadao Hrvatskoj”, napisao je Rakitić u novom storyju gdje pozira u majici Hrvatske. No, to nije bila jedina njegova objava…

“Zezao sam svoga oca i rekao mu da ću igrati za Švicarsku, ali sam mu potom otkrio istinu i odmah je zaplakao. Moj otac obožava nogomet i sve je napravio samo da gleda mene kako igram. Siguran sam da živim njegov san i vjerujem kako bi moj otac 100% htio biti Ivan Rakitić”, dodao je.

Znakoviti story

Potom je objavio posljednji znakoviti story u kojem se osvrće na prekomjeran broj odigranih minuta prošlih sezona, kako u Barceloni tako i u dresu Hrvatske. Rakitić citira istraživanje koje je ustvrdilo da se premalo brine o odmoru elitnih nogometaša. Poznato je kako je Raketa u sezoni 2017./2018. odigrao veliki broj utakmica. Rakitić je do finala s Francuskom odigrao najviše utakmica od svih igrača u svijetu ove sezone, njih čak 70, a svoju atomsku sezonu zaključio je sa 71 odigranim susretom…

“Sindikat je proveo istraživanje među 500 elitnih nogometaša, a među petoricom koja služe kao ogledan primjer pretjeranog igranja naveo je Ivana Rakitića. Rakitić je prošle sezone odigrao 68 utakmica, 14 s reprezentacijom s kojom je proputovao 30 tisuća kilometara.

Međunarodni sindikat upozorava da je Rakitić odigrao 72 posto svojih utakmica bez poštivanja odmora od pet dana među njima. Pet dana nužno je razdoblje kako bi se izbjegli zdravstveni problemi u kratkom i drugom roku”, naveo je veznjak Hrvatske.

Raketa je sigurno prvim fotografijama i citatima htio istaknuti privrženost dresu Hrvatske, ali je ovom posljednjom poslao jasnu poruku i objasnio svoj izostanak u prethodna dva ciklusa. Također, dao je do znanja kako je spreman ponovno obući dres Hrvatske.