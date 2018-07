IVAN RAKITIĆ OTKRIO DA MU JE SUPRUGA BILA – PROROK: Naježit ćete se od ovih riječi; ‘Bila je borba, bila je muka…’

‘Nevjerojatno, hvala Bogu da nam je vratio za sve, Suba je imao snage tri penala obraniti’

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u osmini finala u Nižnjem Novgorodu boljim izvođenjem 11-eraca svladala Dansku sa 4-3 (1-1, 1-1).

Junak pobjede bio je vratar Danijel Subašić koji je obranio tri 11-erca u raspucavanju, da bi pobjednički pogodak za četvrtfinale postigao Ivan Rakitić. Raketa se nakon utakmice obratio naciji preko kamera HTV-a i rekao:

“Pa da, vratilo nam se, ali opet je moglo biti suza. Nevjerojatno, hvala Bogu da nam je vratio za sve, Suba je imao snage tri penala obraniti. Svaka čast svima, zaslužila je to ova generacija. Bilo je teško, u drugom poluvremenu je malo snage ostalo. Bilo je borbe, bila je muka taj zadnji penal. Bila je to luda noć. Da vam budem iskren, razmišljao sam samo o svojim kćerkama i supruzi. Žena mi je rekla da ću ja biti taj koji će odlučiti susret. Sigurno da je ovo moja i najveća utakmica u životu. Odmah sam zvao suprugu iz svlačionice, samo da ju čujem. Hvala svima, vidimo poruke od navijača, puno nam to znači. Bit će teško protiv Rusije, ali želimo napraviti istim tonom”, istaknuo je Ivan Rakitić.