IVAN JURIĆ I VRATNICE ZAUSTAVILI JUVENTUS USRED TORINA: Dejan Kuluševski spasio Staru damu

U susretu petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Verona, koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, je u Torinu remizirala 1:1 protiv prvaka Juventusa kojem je to već treći remi u posljednja četiri kola. OVDJE pogledajte sažetak utakmice.

Jurić je dosad u Serie A dva puta srušio Juventus na klupi Genoe i Verone, oba puta na domaćem terenu, a ovoga puta je u Torinu izvukao bod.

Protiv Juventusa je s Genoom slavio sa 3:1 na domaćem terenu, u prvenstvenoj utakmici odigranoj 27. studenoga 2016. Drugu pobjedu nad “Starom damom” ostvario je 8. veljače ove godine kad je njegova Verona na domaćem terenu slavila sa 2:1.

Verona je povela i ovoga puta. U 60. minuti nakon lijepe akcije gosti su stigli do 1:0 pogotkom Andrea Favillija, pet minuta nakon što je ušao u igru umjesto Nikole Kalinića. Izjednačio je Dejan Kuluševski u 77. minuti.

