IVAN HERAK EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘HNS se ne može ponašati kao institucija izdvojena od svega. Neke stvari se moraju mijenjati’

Net.hr EKSKLUZIVNO je porazgovarao s novim glavnim menadžerom strateškog planiranja, EU fondova i promocija HNS-a Ivanom Herakom

U ponedjeljak je prvi puni radni dan Ivana Heraka u HNS-u. Miškovićev čovjek u Savezu još je ranije počeo obnašati dužnosti i izvršavati obveze koje pozicija novog glavnog menadžera strateškog planiranja, EU fondova i promocija, i zahtjeva.

Kad smo mu na današnjoj presici izbornika Vatrenih Zlatka Dalića pristupili i zamolili ga za razgovor, dogodilo se nešto što još nikad nismo doživjeli, nešto što posljednjih godina, točnije za vrijeme mandata aktualnog predsjednika Davora Šukera, nije bio u slučaj. Ne samo s nama, nego i s ostalim novinarima. Barem s većinom, osim onih koji su bliski njima.

Po prvi puta u prostorijama Saveza

Herak nas je pozvao u prostorije Saveza, pokazao kako izgledaju uredi u Hiltonu, gdje će raditi… Na takvu otvorenost od HNS-a prema medijima, iskreno, nismo naviknuli.



Stoga pozdravljamo Herakov potez koji očito dolazi kao posljedica najavljenih promjena od strane njega i novog direktora natjecanja i infrastrukture HNS-a Marijana Kustića. Predsjednika Šukera nismo vidjeli. On se, naime, opet nalazi na putu u Americi. Nismo ni sumnjali..

Nakon što nam je sve pristojno pokazao, sjeo je s nama za stol i razgovor je mogao početi. Zamolili smo ga da nam kaže što se to točno dogodilo između njega i Davora Šukera na sastanku? Jer, dok je predsjednik uživao na godišnjem odmoru, puno se toga dogodilo, pa tako i novi “Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji”, u kojem su trojica ključnih operativaca Damir Vrbanović, Marijan Kustić i Ivan Herak, dobila puno veće ovlasti.

Spomenuti pravilnik, koji se počeo pisati dan nakon što je Šuker dobio novi četverogodišnji mandat, Izvršni odbor je usvojio 29. siječnja i tu počinje Šukerovo nezadovoljstvo, tj. sukob s nekim čelnicima u HNS-u, prvenstveno s Herakom kojeg nikako zbog navedenog ne može “prožvakati”.

Također, Šuker je na sastanku u Savezu, kojem je prisustvovalo desetak ljudi, napao Heraka i zbog intervjua u Slobodnoj Dalmaciji. Zamjerio mu je izjavu da je priča o izgradnju stadiona u Velikoj Gorici samo priča, predbacio mu je da je u razgovoru dao podršku Hajdukovoj analizi upravljanja…

‘Nije bilo ni F od fizičkog sukoba, nije bilo čak podignutih tonova’

Šuker je tražio od članova Izvršnog odbora da ponište “Pravilnik” koji su usvojili bez njegova znanja, a tražio je i da se otkaže dogovorena utakmica protiv Senegala u Osijeku 8. lipnja jer je on pregovarao s Obalom Bjelokosti. Zbog toga je na hodniku u Hiltonu verbalno napao i Damira Vrbanovića te izbornika Zlatka Dalića.

“Nije bilo ni F od fizičkog sukoba, nije bilo čak niti podignutih tonova, glasa… Bit svega da je predsjednik u razgovoru samnom, pokušao razriješiti neke moje ovlasti koje su u nadležnosti Izvršnog odbora Saveza jer sam ga adresirao na IO. To je bit čitave priče”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Ivan Herak i nastavio:

“Odnosilo se sve na marketing. Mislim, što se mene tiče, nekakva podjela marketinške funkcije predsjednika i mene ide u pravcu da marketinški odijel priprema prijedloge partnera i sponzorske pakete, a da predsjednik preuzme odgovornost za pregovaranje i ugovaranje. U tom smjeru idemo. Ja i predsjednik Šuker normalno komuniciramo, ne moramo svi biti kućni prijatelji, ali moramo zajedno raditi u interesu hrvatskog nogometa”.

Dosta je predsjednika Šukera zasmetao gubitak ovlasti. To što više nema apsolutno upravljanje marketingom, što više ne može samostalno donijeti niti jednu važniju odluku. Šuker sada nema pravo samostalno popisati nijedan ugovor čija vrijednost prelazi 100 tisuća kuna, nego moraju biti potpisi najmanje dvije nadležne osobe iz Saveza.

HNS je sada organiziran na tri sektora koje vode Vrbanović, Vlado Iveta i najvažniji Marijan Kustić, u čijoj je domeni 75 posto i diktira nove trendove. A Šukeru novi način rada i sistematizacija u Savezu nikako ne mogu “sjesti”…

Šuker novi mandat dobio zbog obećanja o promjenama

“Teško mi je komentirati kako se predsjednik osjeća. Međutim, moram reći da je on novi mandat dobio u jednom dobrom dijelu, odnosno povjerenje, na činjenici da se delegatima u skupštini obećalo da će doći do promjena u Savezu u smislu da će doći novi ljudi koji su u stanju snažnije i jače obavljati neke funkcije u Savezu, koje do tada se uopće nisu obavljale. Primjerice, funkcija strateškog planiranja koja nikad do sad nije rađena, a koja je izuzetno bitna. Samo primjer, upravo sam u petak pustio u Savez prijedlog sadržaja strategije razvoja nogometa do 2025. godine. Bez tog dokumenta mi uopće ne možemo aplicirati za sredstva iz fondova EU. Moramo analizirati sve zakone koje idu u korist nogometa, uspoređivati ih sa zemljama EU, predlagati u Hrvatskoj izmjenu zakona. Dakle, poslovi koji se tiču i apliciraju za EU fondove, uopće nisu rađeni. Marketing je rađen na način na koji je rađen. Stvari se moraju mijenjati, odnosno osnovna intencija je bila kad se nas dovodilo u Savez (Heraka i Kustića. op.a) da se HNS počinje baviti i poslovima koji idu u korist, ne izravno Savezu, nego i hrvatskom nogometu u cjelini”, objašnjava nam Herak.

Naglasio je i kako se HNS ne može ponašati kao institucija koja je izdvojena od čitavog sustava, a trebala bi služiti hrvatskom nogometu…

“Ja doista kažem, ne treba biti jako pametan čovjek, ukoliko ne prođe ‘Opatijska inicijativa’, u većem dijelu, ili se nešto radikalno ne dogodi, mi ćemo za nekoliko godina imati ligu 4 ili ligu 6. Sve će se srušiti. Bio sam izvršni dopredsjednik Istre. Jednostavno, u sustavu nema novaca. Privatni kapital dolazi izuzetno sporo. Ne vidim na koji će se način klubovi financirati”, istaknuo je Herak koji je na našu konstataciju da je veći dio hrvatske javnosti nezadovoljan (ne)radom Saveza i da žele promjene u samom vrhu HNS-a, kazao:

‘Savez neće imati problema. Ali nastradat će nam baza lige’

“Ne bih to komentirao. Samo bih rekao da je možda više trebalo biti, u toj zakonodavnoj i ostaloj sferi, trebalo se više prepoznati i biti okrenut hrvatskom nogometu u cjelini. Naime, Savez će sam po sebi funkcionirati. On će imati svoje stabilne prihode. Sad će 24 reprezentacije biti na SP i EP, to zaista ne možemo promašiti. Govorim u kontekstu prihoda FIFA-e i UEFA-e marketinga, Liga nacija koja se događa i koja će nam povećati marketinški budžet. Savez neće imati problema. Ali, u koliko ne dođe do nekih bitnih promjena u sustavu, nastradat će nam baza lige. Nisam bio dio sustava i ne bih se upuštao u ocjenu rada Saveza. Mislim da je Savez solidno servisirao sve nogometne selekcije, ali da njegova funkcija mora biti šira i značajnija, čemu se kroz tu novu sistematizaciju i težilo. Sad to sve treba profunkcionirati”, zaključio je Ivan Herak.