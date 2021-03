Petev bi u petak trebao dobiti svoje pomoćnike i kompletirati reprezentativni stručni stožer

Izbornik nogometne reprezentacije BiH Ivaylo Petev objavio je u četvrtak popis nogometaša za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo, a na njemu su i četvorica igrača koji igraju u HNL-u

OMRAŽENI BIVŠI TRENER DINAMA POSTAO IZBORNIK BiH: S ‘modrima’ se zaista nije proslavio, možda će sa Zmajevima biti bolje

Bugarski stručnjak je pozvao Luku Menala i Stjepana Lončara iz Rijeke, Branimira Cipetića iz Lokomotive te Darka Todorovića iz Hajduka.

Oni će konkurirati za seriju utakmica u ožujku. “Zmajevi” u 1. kolu kvalifikacija 24. ožujka igraju protiv Finske u Helsinkiju, tri dana kasnije na rasporedu je prijateljska utakmica protiv Kostarike (Zenica), a 31. ožujka u okviru drugog kola kvalifikacija u Sarajevo stiže aktualni prvak svijeta – Francuska.

U petak formira stožer

Kako se neslužbeno doznaje, Petevu do sada nitko nije otkazao dolazak na reprezentativno okupljanje, no s obzirom na to da u Francuskoj još postoji pravilo prema kojem domaći igrači – Francuzi – po povratku u klubove ne moraju u karantenu, a stranci moraju, pod upitnikom je jedino napadač Duljević.

Kako je priopćeno iz Nogometnog saveza BiH novi izbornik bi u petak, za kada je zakazana sjednica Izvršnog odbora Saveza, trebao dobiti svoje pomoćnike i kompletirati reprezentativni stručni stožer.