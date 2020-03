ITEKAKO IH JE NA POLJUDU ZASMETALO: ‘Neka Meštrović gleda u svoje dvorište a ne okolo, i prebroji suce’

‘Ja bih volio da gospodin Meštrović ipak malo gleda u svoje dvorište, a ne okolo’

Nogometaši Hajduka su jučer poraženi u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, koji se odigrao u sklopu 25. kolu HNL-a, a u kojem su poraženi od Dinama s 2:0 nakon golova Damiana Kadziora i kapetana Arijana Ademija. Marin Brbić, predsjednik Hajduka, u četvrtak je komentirao derbi za Dalmatinski portal.

‘Kakav će biti osjećaj kad izgubite utakmicu?’

“Kakav će biti osjećaj kad izgubite utakmicu? Zadovoljni smo igrom i borbenošću. Crveni karton je odlučio utakmicu”, rekao je Brbić pa je dodao:

“Nezadovoljan sam, ali ne bih o suđenju, to treba gledati netko drugi. Možda će to pogledati ovi u Osijeku koji će kazati kako im to odgovara” te je tako bocnuo Osječane koji su se žalili na suđenje nakon utakmice s Istrom.

Naime, šefovi Osijeka nezadovoljni su zbog nekoliko dvojbenih odluka glavnog suca Marija Zebeca, odnosno njegovog pomoćnika u VAR-sobi Gorana Gabrila. Gabrila je upravo Hajduk predložio za poziciju novog člana sudačke komisije HNS-a umjesto Ante Kulušića 19. prosinca na Skupštini HNS-a, ali to nije prošlo, a sada je VAR-sudac.

‘Vidjeli smo jutros izjave iz Osijeka, naravno da nas je zasmetalo’

“Vidjeli smo jutros izjave iz Osijeka, naravno da nas je zasmetalo. Ja bih volio da gospodin Meštrović ipak malo gleda u svoje dvorište, a ne okolo. Iz naše županije ima jedan sudac, zadnjih 15 godina ih je bilo tri ili četiri, a vi pobrojite koliko ih ima iz Osijeka i Zagreba. Druga stvar, spominje se utakmica u kojoj Hajduk nije igrao i prozivamo mi vezano za suđenje pa sami izvucite zaključak. Treće, kažu da se sjetimo utakmice u Rijeci, a nama bi bolji bio rezultat da Rijeka nije pobijedila”, rekao je Brbić i odgovorio na novinarsko pitanje: Koliko je Tudor donio ovoj momčadi?

“Jako puno. Momčad igra jako agresivno, zadnje dvije utakmice nas rezultat nije baš poljubio”.

Dinamovci na ogromnih +17

U derbi dvoboju 25. kola Prve HNL u Splitu su nogometaši Dinama pobijedili Hajduk s 2:0 (0:0) i povećali svoje vodstvo na ljestvici.

Pred sjajnim ozračjem i 24.000 gledatelja na Poljudu Dinamo je ubilježio prvu pobjedu ove sezone nad Hajdukom i to u tek trećem međusobnom srazu. Ključni trenutak dvoboja zbio se u 40. minuti kada je Ismajli zaradio nepotrebno isključenje, a s igračem manje Hajduk je primio dva gola i ostao bez bodova u borbi za drugo mjesto.