ITALIJOM I INTERNETOM ŠIRI SE LAŽNI ŠEVČENKOV INTERVJU O LEGENDI JUVEA: Da je ovo stvarno i izrečeno, izazvalo bi ozbiljne potrese

‘Lažni intervju velikog Ukrajinca, nekad najboljeg igrača svijeta o Juventusovom braniču posljednjih dana je postao viralni hit’

“Legendarni bivši ukrajinski nogometaš Andrij Ševčenko uništio je Giorgija Chiellinija koji ga je prozvao u svojoj knjizi kako nije zaslužio Zlatnu Loptu.” Tako barem pišu pojedini talijanski mediji koji su se uhvatili za lažni intervju Ševčenka koji se proteklih dana raširio društvenim mrežama, no na kraju se brzo otkrila istina, prenosi Bufale.net i ostali talijanski mediji. No, čitava je stvar odjeknula Apeninima…

‘Io Giorgio’

Inače, “Io, Giorgio” naziv je autobiografije koju je nedavno objavio stoper Juventusa i talijanski reprezentativac.

Lažni intervju velikog Ukrajinca, nekad najboljeg igrača svijeta o Juventusovom braniču posljednjih dana je postao viralni hit. No, iako je lažan odlučili smo ga prenijeti čisto kako bi naglasili da danas u doba društvenih mreža i modernih tehnologija trolanje lažima je, nažalost, svakodnevica…

Ševčenko je Chiellinija, naime, “nazvao osrednjim braničem i igračem za Seriju B. Bio je to Ševčenkov odgovor na jedan odlomak iz Chielinijeve biografije, u kojem govori o Zlatnoj lopti s početka 2000-ih”.

Inače, to je knjiga u kojoj je Chiellini iznio brojne zanimljivosti. Između ostalog je objasnio i zašto na sportski način mrzi Inter, ali i otkrio tko u svlačionici Juvea ima problema s alkoholom. Bilo je tu i kritika na račun Marija Balotellija i Felipea Mela, ali i izraza poštovanja naspram nekadašnjih kolega.

‘Francesco Totti trebao je biti dobitnik Zlatne lopte, on je zaslužio tu nagradu’

Jedan od tih primjera odnosi se na Francesca Tottija, ikonu Rome i nekadašnjeg Chiellinijeva suigrača iz reprezentacije Italije.

“Francesco Totti trebao je biti dobitnik Zlatne lopte, on je zaslužio tu nagradu prije nego što je zavladala hegemonija ‘izvanzemaljaca’ poput Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Dodjeljivali su trofej igračima kao što su Michael Owen i Andrij Ševčenko, koji jesu velikani, ali sigurno nisu bili bolji od Tottija”, napisao je Chiellini, koji je, u svojoj želji da naglasi koliko je fantastičan nogometaš Totti bio, stao na žulj legendarnom Ukrajincu.

No, ove riječi Ševčenko nije rekao:

Lažne Ševčenkove riječi

“Da, pročitao sam šta je Chiellini rekao o meni u svojoj knjizi. Moja Zlatna lopta 2004. je bila više nego zaslužena za razliku od one koju je dobio Nedved 2003. Svi znamo šta je Moggi radio tih godina. Smijem se kad me novinari pitaju zašto se Italija nije kvalificirala za Svjetsko prvenstvo, ali odgovor je vrlo jednostavan: U prošlosti su igrali igrači poput Maldinija, a sada nastupaju prosječni kao što je Chiellini. U naše vrijeme on bi igrao u Serie B. Na kraju krajeva, da li stvarno moramo razgovarati o osobi koja je u svojoj knjizi više pričao o drugima? Da nije pljuvao po kolegama vjerovatno je nitko ne bi kupio.”