Talijani se dive atomskoj predstavi srebrnog Vatrenog

Fantastični hrvatski reprezentativac Ante Rebić jučer je utakmici talijanskog prvenstva oduševio na gostovanju kod Torina. Rossoneri su domaćinima utrpali sedam komada bez da su ijedan primili, a sjajnu utakmicu na poziciji centralnog napadača umjesto Zlatana Ibrahimovića odigrao je Rebić i briljirao. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

Watch: Ante Rebic nets 12-min hat-trick as Milan beat Torino 7-0https://t.co/XdobAIDAVP — India TV (@indiatvnews) May 13, 2021

Zabio 11 golova uz 9 asistencija

Srebrni Vatreni se baš raspištoljio u drugom dijelu utakmice. Najprije je u 62. minuti u kontri asistirao Theu Hernandezu za pogodak za 4:0, a onda se i on malo odlučio zabijati, pa je u 12 minuta zabio tri gola. Više o tome pročitajte – OVDJE.

Rebić je ove sezone na 11 golova uz 9 asistencija u svim natjecanjima za Milan. Ugledna talijanska La Gazzeta Dello Sport u svom izvještaju donosi:

‘Milan protutnjao Torinom na pogon super Rebića’

“Milan je protutnjao Torinom na pogon super Rebića. Bilo je to razvaljivanje bez Zlatana Ibrahimovića. Rebić je sudjelovao u festivalu golova – i to vrlo dobro – lažna devetka ima sposobnost glumiti finoću i mudrost napadačkog veznjaka ili, ovisno o potrebi, snagom koja ide u prilog momčadi. Rebić je odigrao dobro i u obrani i u napadu, on je all-round igrač”, stoji u tekstu.

Calciomercato ističe kako je to bilo prelagano i previše od Milana protiv sramotnog Torina…

‘Rebić zna bolje od Ibre i Liga prvaka je sad bliže’

“Rebić zna bolje od Ibre i Liga prvaka je sad bliže. Pioli više ne može računati na Ibrahimovića, koji je prvenstvo rano završio zbog novih fizičkih problema, ali uvijek može računati na ostale u momčadi. Nema redovitih napadača, jer je Mandžukić još uvijek na klupi, pa se Rebić mora prilagoditi zauzimanju Ibrahimovićevog mjesta, uzdižući se u drugom dijelu hat-trickom koji Šveđaninu nikad nije uspio”, stoji u tekstu.

