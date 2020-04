ISTRAŽILI SMO KAKO BI MOGLO IZGLEDATI NOVO NOGOMETNO TRŽIŠTE: Zašto bi Vatreni senatori mogli biti hit i što o svemu kaže ekspert

Za potrebe ove analize, odnosno istraživanja, razgovarali smo sa slavnim nogometnim agentom Vincenzom Cavaliereom

Složit će se gotovo svi kako je nogomet, ovaj moderni dakako, postao čisti biznis. Sve se vrti oko novca, oko transfera, marketinga, prodaje, TV-prava i većini je klubova u glavnom fokusu zarada, odnosno, planiranje budžeta za sljedeću sezonu, a manje se u cijeloj toj priči govori o nekim trofejima i titulama.

E sada, kako je ovdje riječ ipak o biznisu, o ogromnoj i kontinuiranoj fluktuaciji novca, logično je da će svaka negativna anomalija u takvom sustavu, iznjedriti problem, a kriza uzrokovana globalnom pandemijom koronavirusa, svakako se može okarakterizirati kao, ne samo negativna, već kao razorna anomalija.

Korona izgrizla ‘mercato’

Iz svega što je proteklih tjedana procurilo u javnost, o čemu se pisalo, lamentiralo, polemiziralo, a da je pritom vezano za poslovanje i održivost klubova, može se zaključiti kako je koronakriza gotovo do kosti izgrizla nogometno tržište kakvo smo dosad poznavali.

Da ne duljimo previše. Pogoni u klubovima su zahladili, pala je prodaja svega, od “merchandisea”, ulaznica, utakmice se ne igraju i samim time televizije ne zarađuju i ne mogu isplaćivati novac od TV-prava, sponzori se manje oglašavaju… Prihoda nema, a automatski nema niti novca za isplatu plaća, a plaće nogometaša i djelatnika u klubu posljednjih godina postale su astronomske.

Čak i najveći klubovi osakaćeni su krizom. Juventus, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, kod nas Dinamo eto, moraju rezati primanja i samo se nadati da će ova nesreća što prije završiti kako bi se stvari mogle vratiti u “normalu”. No, prema onome što smo uspjeli istražiti, iz izjava ljudi upućenih u nogometni biznis i “mercato”, uspjeli smo zaključiti kako se stvari neće vratiti u “normalu”. Barem ne tako skoro.

Kako će izgledati novo tržište?

Za potrebe ove analize, odnosno istraživanja, razgovarali smo sa slavnim nogometnim agentom, Vincenzom Cavaliereom, a on nam je otkrio kako bi tržište moglo izgledati. Dakako, ne može se sa sigurnošću tvrditi da će se stvari tako rasplesti jer se još ne zna niti kada će prvenstva početi i koliko će klubovima trebati da se oporave, ali za sada stvari stoje ovako.

“U ovom trenutku, kada većina liga ne zna hoće li se uopće nastaviti jer se ne zna kako će virus reagirati kada se ponovo počne trenirati u grupama, najveći problem za klubove jest – planiranje. Ne zna se do kada će vrijediti postojeći ugovori, najvjerojatnije novi ugovori, koji inače vrijede do 1. srpnja, neće se moći konzumirati od tog datuma, ako se prvenstvo nastavi nakon tog datuma. Ne zna se koliko će dugo klubovi morati igrati bez gledatelja, a to znači veliki gubitak ne samo od ulaznica već i od sponzora.

Što se transfera tiče, mislim da će se više transferirati igrači kroz posudbe i da će kupnja igrača imati značajne smanjene vrijednosti. Ako se situacija s koronavirusom normalizira, klubovi će sigurno početi kupovati igrače, ali vjerujte, vrijednosti transfera će se sigurno smanjiti”, objašnjava nam Caveliere, koji djeluje u uglednoj agenciji P&P Sport Management koja pod sobom ima velike svjetske zvijezde poput Romelua Lukakua, Andreja Kramarića, Baldea Keite, Alexa Mereta, Malanga Sarra, Antonia Candreve…

Nema više megatransfera?

Deflacija vrijednosti nogometaša će se sigurno nastaviti još jedno vrijeme, nekima je cijena pala za čak i više od 20 posto, a ako se klubovi nekim čudom naglo ne oporave, a to će biti doista teško, gotovo je nemoguće očekivati da ćemo u sljedećem ili sljedećim prijelaznim rokovima imati onako sulude transfere vrijedne stotine milijuna eura.

Cavaliere nam veli kako bi se lako mogao razviti novi trend, koji do sada i nije bio tako uobičajen, a to je razmjena igrača plus novac. “To nije nemoguće. Primjerice, gigant poput Barcelone trenutačno želi dovesti Lautara Martineza iz Intera, ali ne može platiti odštetnu klauzulu koja je trenutačno 115 milijuna eura, stoga bi se moglo dogoditi da će Interu dati nekog svog igrača. De facto će to onda biti novac plus igrač”, priča nam Cavaliere.

Faktor imidža

Isto tako mogao bi se pojaviti i fenomen. Financijska je kriza u cijelom svijetu, pazi se kako će se potrošiti svaki cent i to ne samo zbog budžeta, već i zbog imidža kluba.

“Teško je predvidjeti što će se točno dogoditi, ali činjenica je da će klubovi smanjiti iznose zbog financijskih teškoća i neizvjesnosti. No, problem je taj što se još ne zna što će se sve dogoditi. Kada ne možeš planirati prihode, teško je planirati i rashode. Postoji i faktor imidža. Što to znači? Znači da klubovi možda neće htjeti trošiti ogromne svote novca kako ne bi stvorili lošu sliku o sebi unutar sveopće financijske krize”, naglašava Cavaliere.

Veterani postaju hit?

I sada dolazimo do nama najzanimljivijeg produkta ovog, nazovimo, resetiranja nogometnog tržišta. Naime, iz svih transferskih spekulacija i napisa koje smo uspjeli pohvatati u razdoblju od početka koronakrize pa do sada, najviše bi mogla profitirati jedna skupina nogometaša, a to su veterani.

Ponajviše smo se orijentirali na one nama bliske igrače, poput Luke Modrića, Ivana Rakitića, Dejana Lovrena, Marija Mandžukića, Domagoja Vide, dakle naših srebrnih Vatrenih, koji su ujedno visoko etablirani u nogometnom svijetu. Upravo bi, prema dosad viđenom, oni mogli biti hit u nadolazećim prijelaznim rokovima. Evo i zašto.

Svi su oni relativno cjenovno vrlo jeftini na tržištu. Modrić košta mizernih 12 milijuna eura, Rakitić vrijedi 20 milijuna eura, Lovren tek 16 milijuna eura, Mandžukić četiri milijuna eura, Vida 6,5 milijuna eura, a svi oni još mogu odigrati barem dvije sezone u vrhunskom nogometu. Većinu njih vjerojatno se može dobiti i za manje cifre od ovih na koje ih Transfermarkt procjenjuje i valja uzeti u obzir kako je deflacija vrijednosti nogometaša tek počela i kako se taj trend može nastaviti.

Ono što se moglo primijetiti posljednjih mjesec dana, jest da transferske spekulacije uglavnom gravitiraju oko igrača njihova profila. Modrića traže Inter i Milan, Rakitića nema tko ne traži, od Juventusa, PSG-a, Intera, Napolija, Seville, Atletica, Lovren se spominje u kontekstu prelaska u Italiju, Vidu traže otočni klubovi, Mandžukić bi trebao nazad u Europu, vjerojatno u Fenerbahče.

Ipak, postoji i problem

Kako smo uspjeli zamijetiti, popularnost dosta raste baš kod ovih senatora i ne spadaju tu samo ovi naši koje smo nabrojili već i svi ostali u sličnoj situaciji, a kratkoročno, dakle govorimo o evantualno sljedeća dva prijelazna roka, bi baš oni mogli profitirati. Pa eto, umjesto transfera u Katar, Kinu ili MLS, kao što se predviđalo prije krize, mogu odigrati još pokoju sezonu u vrhunskom nogometu. No, Cavaliere nam veli kako bi i tu mogao nastati jedan potencijalni problem, a to su njihove plaće.

“Nabrojili ste vrhunske igrače koji nisu više mladi, ali imaju jako velike ugovore. Kod njih nije problem taj iznos transfera, on neće biti visok, ali problem su njihove plaće. Klubovi će uvijek radije izdvojiti sredstva za top-igrače, ali teško da će sada netko htjeti ponuditi ugovore slične onima kakve imaju u svojim klubovima, ugovore koji su bili dogovoreni u normalnim vremenima”, naglašava Cavaliere.

Dakle, stvar je jasna, ako itko od igrača ostvari transfer, teško da će dobiti onako lukrativne ugovore kao što su ih nekada imali, no situacija je takva i očito će se takve stvari morati prihvatiti.

A što s Dinamom i sličnima?

Na koncu, valja spomenuti i potencijalno najveće gubitaše u ovim situacijama, a to su klubovi poput Dinama. Dinamo je kao i primjerice Ajax, Porto, Benfica, klub koji živi od prodaje mladih i kvalitetnih igrača, a njima je, nažalost kao i svima, također pala cijena.

Najjače uzdanice s Maksimira zimus su dosegle rekordne vrijednosti, Petković je vrijedio 13,5 milijuna, danas vrijedi 11 milijuna i cijena mu je i dalje u padu. Livaković je vrijedio 13 milijuna, sada vrijedi 10,5 milijuna. Oršić je vrijedio gotovo 10 milijuna, sada je na 5,5 milijuna, Moro je pao sa 6,5 na 5,5 milijuna, Gojak sa sedam na 5,5…

Čak se čini da te vrijednosti i nisu previše pale, ali tržište se, kao što smo kazali, promijenilo i teško da će Dinamo uskoro prodavati igrače za sto ili više posto veće cijene kao nekada. Oni možda jesu relativno skupi na hrvatskom tržištu, ovako prema inicijalnoj procjeni vrijednosti TM-a, ali teško da će Dinamo pristati dati ih u bescjenje.

Stoga, moglo bi se dogoditi da će manji klubovi, ali ovo je samo hipotetski, preskočiti veće transfere u sljedećim rokovima i pričekati mogući oporavak tržišta… No, opet se nikad ne zna, ako će klubovi poput Dinama biti u krizi, neće imati izbora i morat će rješavati sve vrijedne igrače, a tu će pak profitirati kupci jer će, logično, ispod cijene dobiti igrače koje bi nekada platili kao suho zlato. Tu nam je hipotezu na neki način potvrdio i Caveliere.

“Taj odgovor vam leži isključivo u financijskoj situaciji u kojoj se nalazi Dinamo i slični klubovi. Ako im neki transfer nije potreban kako bi preživjeli, onda je logično da će pričekati s prodajom”, veli Cavaliere.

Bilo kako bilo, zaključak, prema dosad viđenom, jest da će se nogometno tržište drastično promijeniti. Na neko dulje vrijeme, možda dvije, tri ili više godina, mogli bi nestati prenapuhani, takozvani, megatransferi, moglo bi biti sve više razmjena igrača, sve više posudbi s pravom otkupa, mogli bi profitirati stariji, iskusniji i jeftiniji igrači.

