Nakon Dinama, Rijeke, Osijeka, Gorice i Slaven Belupa, plasman u četvrtfinale hrvatskog nogometnog Kupa izborili su i nogometaši Istre 1961.

Puljani su u susretu osmine finala na Šubićevcu pobijedili Šibenik sa 2-0, a junak utakmice bio je Japanac Taichi Hara koji je upisao pogodak i asistenciju. Japanac je u 47. minuti zabio za 1-0, a u petoj minuti nadoknade asistirao Šimi Gržanu za drugi gol na utakmici.

Za polufinale protiv Oriolika ili Rudara iz Labina

Istri je to prva pobjeda u svim natjecanjima u posljednjih osam utakmica pri čemu je zabilježila šest poraza.

Momčad iz Pule će četvrtfinalu gostovati kod pobjednika susreta Oriolik – Rudar Labin koji je na rasporedu 28. veljače, a posljednjeg putnika za četvrtfinale doznat ćemo 3. ožujka kada se sastaju Zagreb i Hajduk.

Šibenik je veći dio susret dominirao, ali tek je u završnici utakmice uspio konkretnije ugroziti, ali ne i probiti gostujućeg vratara.

U prvom poluvremenu najviše uzbuđenja bilo je u 26. minuti kada je sudac Ante Čuljak provjeravo je li bilo igranja rukom u kaznenom prostoru Puljana nakon što je lopta pogodila Navarra u lakat. Nakon pregleda video snimke, Čuljak je pokazao da se igra nastavi.

Gosti su poveli u 47. minuti iz prve ozbiljnije situacije pred domaćim vratima. Špoljarić je nakon kornera ubacio pred gol, Šutalo je pucao glavom, Labrović je obranio, a 21-godišnji Japanac pospremio odbijanac za vodstvo gostiju.

Šibenik je u nastavku susreta pritiskao, no ništa konkretno od domaćina nismo vidjeli sve do posljednjih 10 minuta.

Korak do izjednačenja Šibenik je bio u 83. minuti kada je Mario Ćurić pucao sa 20-tak metara, no Lučić je obranio. Samo minutu kasnije Schildenfeld je pucao glavom nakon ubačaja iz kornera, no gostujući vratar je fantastično reagirao.

Gol iz kontre sve riješio

U posljednjim sekundama susreta gosti su izveli kontru koju je u drugi gol pretvorio Gržan.

U utorak je plasman u četvrtfinale izborio Slaven Belupo nakon što je na Lapadu pobijedio trećeligaša GOŠK Dubrovnik 1919 sa 4-1.

Slaven Belupo će u četvrtfinalu gostovati na stadionu Maksimir protiv Dinama, a plasman u četvrtfinale još su ranije izborili Rijeka, Gorica i Osijek.