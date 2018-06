Ugledni zagrebački odvjetnik Davorin Karačić objasnio nam je situaciju oko Zdravka Mamića

Na Županijskom sudu u Osijeku savjetnik Dinama Zdravko Mamić jučer je sa svojim klanom osuđen da je iz kluba izvukao najmanje 116 milijuna kuna putem transfera hrvatskih reprezentativaca Luke Modrića i Dejana Lovrena, te tako oštetio državni proračun za 12,2 milijuna kuna neobračunatog poreza.

VIŠE O MAMIĆEVOJ PRESUDI I LIKU I (NE)DJELU DINAMOVOG SAVJETNIKA I EKIPE MOŽETE PROČITATI – OVDJE.

Uz Mamića su za krađu iz Dinama osuđeni njegov brat Zoran, direktor Hrvatskog nogometnog saveza i bivši direktor Dinama Damir Vrbanović, te poreznik Milan Pernar. Zdravko Mamić je osuđen na ukupno 6 i pol godina zatvora, Zoran Mamić na 4 godine i 11 mjeseci, Milan Pernar na četiri godine i dva mjeseca, a Damir Vrbanović na tri godine.

Prokušani, već viđen recept

No, kako to već obično biva u “Lijepoj našoj”, po već prokušanom receptu, Mamić je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu gdje je nedavno sredio i državljanstvo, pa se sad ne želi vratiti u Hrvatsku do pravomoćnosti presude, kako bi kupio vrijeme da onima koji su ga strpali u zatvor zada “konačni udarac”, kako je to bio i najavio na presici u Međugorju nakon presude.

Ne treba zaboraviti činjenicu da je presuda Mamiću nepravomoćna, a do njezine pravomoćnosti će, prema nekim najoptimističnijim procjenama, proći još najmanje godinu i pol dana i to pod uvjetom da Vrhovni sud ne ukine presudu i ne vrati slučaj na ponovno suđenje.

Kontaktirali smo zagrebačkog odvjetnika Davorina Karačića, koji je postao poznat po poprilično uspješnim obranama navijača, kao i uspješnom obranom Marka Perkovića Thompsona, da nam objasni situaciju:

‘Sumnjam da će žalba i pravomoćna presuda biti riješeni do kraja godine’

“Ovako, žalbeni postupak zna trajati i pola godine, a zna trajati i više od godinu i pol dana. Nezahvalno je takvo što prognozirati, netko bi rekao da je to slučaj od iznimne važnosti za državu, pa da će se tu ubrzano i postupati. Međutim, svaki predmet je ravnopravan jedan drugome. Zdravko Mamić ili Pero Perić zbog toga jer je ‘obunario’ benzinsku su u tom smislu isti. Da će ovaj žalbeni postupak trajati ipak malo duže, upućuje okolnost što će ta presuda biti na 30, 40 strana. Tu presudu je potrebno napisati, a to je jako puno vremena. Sumnjam da će to biti riješeno do kraja godine. Ako do kraja godine Vrhovni sud riješi žalbu, pa se nakon toga donese i pravomoćna presuda, ja ću biti iznenađen strelovitošću hrvatskog pravosuđa”, kazao nam je Davorin Karačić i naglasio:

“Volio bi da ljudi ne misle da je odugovlačenje nekakva podzemna radnja kojom se kupuje sloboda, vrijeme ili nešto slično. To nije točno. U Hrvatskoj jako dugo traju ti žalbeni postupci, tako da se ne iznenadite ako to kod Mamića bude duže trajalo”.

‘Pod pretpostavkom da je doista kriv, Mamić se ne može izvući’

S obzirom na to da i u nedavnoj prošlosti imamo niz slučajeva nepravomoćnih presuda za teška kaznena djela koja do dana današnjeg nisu urodila pravomoćnom presudom, pitanje je hoće li Mamić i kada završiti u zatvoru.

“Gledajte, nisam upoznat s predmetom, ja uopće ne znam činjenični opis, koja su se dokazna sredstva izvodila, te kako je tekao sam postupak, da li je bilo kakvih procesnih povreda. Ali, pod pretpostavkom da doista je kriv, on se ne može izvući, ne može izbjeći izdržavanje zatvorske kazne. I sam bosankohercegovački ministar unutarnjih poslova rekao je da ako bude presuda pravomoćna, a on i dalje bude bio u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je državljanin Bosne i Hercegovine, on će izdržavati kaznu dolje”.

S obzirom na to da BiH u pravilu ne izručuje svoje državljane Hrvatskoj, Mamić zasad može mirno spavati.

‘Srbi vjerojatno Mamića ne bi izručili Hrvatskoj’

“Da, ali za sad se nalazi u jako uskom okruženju. Jer, bilo gdje da prijeđe granicu, on je gotov. Ili, iz BiH izravnim letovima u neku drugu zemlju. Ako bi, primjerice, pobjegao u Srbiju, i ta država bi ga mogla izručiti Hrvatskoj. E sad, pitanje je bi li to oni napravili jer između Hrvatske i Srbije vlada tihi pravni rat jer je Hrvatska odbila izručiti Srbiji Ismaila Morenu, Albanca koji je optužen da je širio nacionalnu nesnošljivost time što je upravljao dronom na utakmici Srbije i Albanije 2014. godine. Tako Srbi vjerojatno Mamića ne bi izručili Hrvatskoj pod opravdanjem da je hrvatsko pravosuđe nepravedno”.

Kako bilo, vrijeme će nam pokazati što će se dalje događati i koliko će hrvatska država koristiti mehanizme kojoj su joj na raspolaganju. Na potezu je sada država!