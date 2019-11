ISTINA S KOJOM ĆETE SE TEŠKO POMIRITI: Duh Zdravka Mamića i dalje se krije u reprezentaciji, a mi smo ga nekako pronašli

Odmah ćemo reći… Ne, ne radimo hvalospjev Mamiću, radimo ga zapravo Dinamu

Možete misliti o Zdravku Mamiću što hoćete, ali jednu stvar mu morate priznati. Pod njegovim rukovodstvom u Dinamu su stasali trenutačno gotovo svi važni igrači u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a mnoge od njih je on osobno dovukao u klub i od njih stvorio materijal za nacionalnu vrstu.

Da, čovjek ima nekoliko ozbiljnih optužnica za izvlačenje višemilijunske svote novca iz Dinama, kluba u kojem je operirao više od deset godina i teško je da će se iz te rupe koju je iskopao izvući. Da, čovjek je impulzivan, vrijeđa, glasan je, svadljiv i katkada bezobrazan. Da, pretvorio je, kako mnogi kažu, Dinamo i HNS u svoj privatan biznis, sudionik je brojnih afera, kako političkih tako i onih sportskih. Međutim, neosporno je kako je pod njegovom strahovladom reprezentacija dobila set fantastičnih nogometaša.

Dinamo je reprezentacija?

Odmah ćemo reći… Ne, ne radimo hvalospjev Zdravku Mamiću, radimo ga zapravo Dinamu, ali, nekom nasreću, nekom nažalost, taj Dinamo je i dalje Mamićev Dinamo, bez obzira na to što se on “krije” od hrvatskih vlasti u svojoj međugorskoj oazi. Malo koga zanima i malo tko se bavi takvom mišlju, ali znate li, recimo, kako je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji bilo čak 14 igrača koji su ponikli u Dinamu? Da? Ne? A znate li koliko ih sada ima, sada kada je Mamić, “kao”, napustio hrvatski nogomet? Ne puno manje, “samo” desetak, no dolazi ih još dosta.

Vjerovali ili ne, u toj cijeloj smjeni generacija koju izbornik Zlatko Dalić, kao, provodi, ponovo su u prvi plan isplivali baš igrači zagrebačkih plavih. Mislite da Dinamo, otkako je Mamić otišao iz Hrvatske, sam operira? Pa baš i ne, a to je potvrdio i trener Dinama Nenad Bjelica.

“Zdravko Mamić je stvorio bazu Dinama, godinama je stvarao omladinsku školu, dovodio igrače i organizirao klub, to je napravio na vrhunskoj razini. Puno smo zajedno radili na stvaranju momčadi, on je doveo Petkovića i Oršića, ja ih nisam doveo. Čujemo se redovno, čuli smo se i nakon jučerašnje utakmice. Ponosan je na dečke, uvjeren je da ćemo prezimiti u Europi. Nisam radio s puno ljudi koji razumiju nogomet tako dobro kao on. Jako dobro poznaje dečke, jako dobro surađujemo”, kazao je Bjelica nedavno i time zapravo rekao sve.

Deset od jedanaest

Eto nam eklatantan primjer iz posljednje utakmice. Prvi put u 20 godina Hrvatska je na terenu imala četvoricu igrača Dinama – Dominika Livakovića, Brunu Petkovića, Dinu Perića i Mislava Oršića. Bjelica je lijepo rekao tko je zaslužan za akviziciju trenutačno dvojice najpopularnijih igrača Dinama, a Livakovića i Perića je ionako odavno doveo Mamić.

No, ono što zapanjuje još više jest činjenica da su čak desetorica igrača koja su završila utakmicu sa Slovačkom bila ili sadašnji ili bivši igrači Dinama. Na terenu su bili Livaković, Barišić, Brozović, Jedvaj, Modrić, Perić, Oršić, Petković i Brekalo. Jedini koji nije imao veze s Dinamom, bio je Duje Ćaleta-Car koji je ponikao u Šibeniku, a karijeru je gradio u Austriji i sada Francuskoj.

Duh Zdravka Mamića

Mislite da je to od Dinamovih igrača u reprezentaciji? Zavirite malo u U-21 selekciju ili one niže. Tamo su nositelji igre baš Dinamovi igrači ili bivši igrači, poput Nikole More, Luke Ivanušeca, Joška Gvardiola, Marija Ćuže, Antonija Marina, Sandra Kulenovića, Lovre Majera, Borne Sose… I velik dio njih će uskoro preseliti u A selekciju, a većina ih je u Dinamo stigla isključivo na Mamićevu inicijativu.

Opet kažemo, ne, nije ovo hvalospjev Zdravku Mamiću jer ma koliko ga on htio i priželjkivao, nažalost ga zbog svega ostalog nije zaslužio. Ovo je samo indikator koliko je Dinamo, ali kvragu to treba baš tako reći – taj Mamićev Dinamo – dao jezgru momčadi reprezentacije i davat će, kako se čini, i ubuduće. To što Mamić nije fizički u Dinamu, odnosno reprezentaciji, ne znači da nije duhom. Tu je Mamić i dalje, i dokle god će voditi glavnu riječ, pa makar iz sjene, teško ćemo drugačije moći portretirati sliku reprezentacije, odnosno Dinama.