ISTINA O VELEBNOM STADIONU U VELIKOJ GORICI I NACIONALNOM U BLATU: Pojavile su se ukupno četiri neistine; sve nam je ispričao član IO HNS-a

Na Veliki petak hrvatskim medijskim prostorom odjeknula je vijest kako grad Velika Gorica dobiva velebni stadion od 150 milijuna eura, te kako će ga graditi kineska kompanija Z-Run WellTon Industry, a njihova osnivačica Jiang Yu potpisala je sporazum o strateškom partnerstvu s velikogoričkim gradonačelnikom Draženom Barišićem i Nenadom Črnkom, predsjednikom NK Gorice i Nogometnog saveza Zagrebačke Županije, te članom IO HNS-a…

Također, u pisanjima se spominjalo kako će stadion imati od 30 do 35 tisuća mjesta, a kako bi trebao biti sličan Astana Areni koja se nalazi u glavnom gradu Kazahstana, a stadion koji se odnedavno zove Nursultan.

Niti se zna kako će stadion izgledati, niti koliko će koštati te kakav će biti njegov kapacitet

Međutim, prema riječima Nenada Črnka, odnosno onome što nam je rekao, to nije točno. Niti se zna kako će stadion izgledati, niti koliko će koštati. U razgovorima s Kinezima niti u jednom trenutku nije se spominjala cifra, niti izgled samog stadiona. Do toga se, govori nam Črnko, nije još došlo jer je potpisan tek memorandum, sporazum o strateškom partnerstvu…

“Nije točno da će stadion biti u vrijednosti 150 milijuna eura. To vam nešto izvučeno iz konteksta, pogrešno preneseno u medijima. To vam je ovakav slučaj: Vi i ja pričamo i vi meni kažete ‘priča se o 30 tisuća mjesta.

Ja kažem OK, međutim mi još uvijek ne znamo hoće li stadion imati 20, 25 30 ili 35 tisuća mjesta. Vi meni kažete ‘a mi smo čuli da će biti 30 tisuća’. U redu. I sad vi mene pitate koliko takav stadion može koštati, a ja vam odgovorim da je realna cijena 2000 eura po sjedalici’. Znači, sa svim pratećm infrastrukturama. To vam je, znači, 60 milijuna eura minimalno. Međutim, stadion može imati kategorizacije.

‘Prema kategorizaciji će se odrediti i cijena stadiona’

Naravno da Kinezi razmišljaju da će stadion imati najmanje 5 zvijezdica, ali može biti šest ili čak sedam zvijezdica, futuristički stadion, multifunkcionalni i sve ostalo. Znači, prema kategorizaciji će se odrediti i cijena stadiona. I onda vi nakon svega toga meni kažete OK, 5 tisuća eura po 30 tisuća mjesta, prema ‘kvadraturi’ za stadion od 7 zvijezdica, dobijete cifru od 150 milijuna eura, a može koštati 60 milijuna.

Znači, izvučeno je iz konteksta i nije točno. Znam da vi to ne bi napravili, ali zato vam baš govorim o čemu se tu točni radi. Investitor je taj koji će odrediti kategorizaciju, odnosno hoće li stadion imati krov ili ne, hoće li biti zatvorenog tipa, poluotvorenog, otvorenog s pomičnim krovom, hoće li biti multifunkcionalnog tipa primjenjiv i za druge sadržaje poput koncerata, košarkaških utakmica ili nečeg trećeg”, govori nam Nenad Črnko i nastavlja:

“Sve navedeno određuje cijenu, a u ovom trenutku mi o tim nekim detaljima još nismo s Kinezima razgovarali. Onog trenutka kad se kroz projektnu dokumentaciju i studiju procijeni za što će sve stadion biti korišten, tako će se on i graditi i onda ćemo znati njegovu cijenu. Ja vjerujem da će biti multifunkcionalan”.

‘Nemamo idejni projekt stadiona’

Črnko se osvrnuo i na pisanja o tome kako bi stadion u Gorici trebao biti sličan Astana Areni…

“Ma ni to nitko nije spomenuo, niti od investitora niti od nas. Mi o tome nismo razgovarali, nemamo još idejni projekt stadiona, pa čak nemamo niti kapacitet. O tome će se razgovarati u tijeku projektiranja.

Ono što mi znamo da će oni, odnosno da oni planiraju napraviti jedan od najmodernijih stadiona u tom segmentu, jer im je u interesu da u Europi takav stadion nikne, a netko je sad to usporedio s Astanom jer je takav stadion, kao, pikladan za Goricu.

U principu, u nikakvim razgovorima kapacitet, cijena kao niti izgled stadiona nisu se spominjali. Mi nemamo ideju niti viziju kako bi taj stadion točno trebao izgledati. Projektiranje će se raditi onog trenutka kad Vlada odredi strateški interes za to, a to vode ljudi u gradu. I sami znate da je to političko pitanje i u ovom trenutku nisam siguran mogu li reći u kojoj je to fazi, ali vjerujem da će ta tema biti vrlo brzo”.

‘Memorandum daje na snazi da se Vlada mora očitovati na temelju našeg zahtjeva’

Ako smo dobro shvatili, potpisani sporazum još nije stopostotna garancija da će Kinezi stadion graditi u Velikoj Gorici?

“Ovo je memorandum, mi imamo lokaciju i zemljište koje ima sve prostorno planske uvjete i da mi s te strane ne moramo donositi nikakve političke odluke da bi se nešto mijenjalo i Kinezi, azpravo, u tom memorandumu su iskazali da je grad Velika Gorica za njih najpovoljnija lokacija za gradnju i da ga imaju namjeru graditi, zajedno s popratnim sadržajima, shooping centrom, nogometnom akademijom i svim ostalima.

To nije nikakva garancija da će stadion biti, on daje na snazi da se Vlada mora očitovati na temelju našeg zahtjeva koji će se pojaviti od strane grada. Nikad takav dokument nije bio garancija i ja ću osobno najsretniji i najsigurniji biti da će se stadion graditi onog trenutka kad se zakopaju i prve lopate. U Hrvatskoj nikad ne znaš tko čeka iza ugla, i što se može dogoditi”, objašnjava nam Nenad Črnko i dodaje:

‘Kroz nekih tjedan dana pokrenut ćemo službene inicijative prema Vladi’

“Mi smo s lokalne razine napravili sve. Po onom što znam prema ozbiljnosti kineskih partnera, smatram kako je i tu priča završena i da kineski partner želi graditi kod nas, uložiti novac u hrvatsku infrastrukrutu i mi ćemo kroz nekih tjedan dana pokrenuti službene inicijative prema hrvatskoj Vladi, s obzirom da je kod takvih projekata nužno da se Vlada očituje, da je to projekt od interesa Vlade Republike Hrvatske, kako bi se kroz takve nekakve odluke omogućilo i partneru da što brže dođe do dokumentacije, kupnje zemljišta i svega ostalog i u principu, onog trenutka kad se to dogodi, a ja sam siguran da će partner krenuti u realizaciju projekta.

Mi smo s njima u kontaktima i nakon potpisivanja i sa te strane ne vidim zapreku izgradnji stadiona. Procijenili smo da, ako idemo nekim za nas logičnim rokovima donošenja odluke od instanci koje to tek trebaju napraviti, i od proglašavanja od nekog nacionalnog interesa prema dalje, mi očekujemo da bi u sljedećih godinu dana sva dokumentacija trebala biti riješena i projektiran stadion, što znači da bi se tada moglo već početi graditi. Kinezi su sami u nekim segmentima rekli, čak sam i vidio izjavu njihovog nogometnog djelatnika za našu TV, da se kod njih gradnja stadiona mjeri u mjesecima, ne u godinama”.

Kako Velika Gorica može, a HNS i grad Zagreb ne?

Potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu dolazi u isto vrijeme kad se sve više poteže pitanje o izgradnji nacionalnog stadiona. Hoće li novonapravljeni stadion koristiti i hrvatska nogometna reprezentacija, odnosno je li predsjednik Davor Šuker “blagoslovio” ovaj projekt i od početka znao za njega? Nekako nam ovo izgleda kao poražavajuće za predsjednika HNS-a? Umjesto da se konačno počne graditi nacionalni stadion, dogovara se izgradnja stadiona u Velikoj Gorici koji nema veze s željama Saveza. Jer, postavlja se pitanje: Kako Velika Gorica može, a HNS i grad Zagreb ne?

“Ja sa Šukerom razgovaram gotovo svakodnevno. Ne želim kompromitirati svoju poziciju koju imam u IO u ovom trenutku. Trenutno ne razgovaramo o tome. Naravno da će svaki čovjek unutar Saveza podržati svaku investiciju koja se događa u našem nogometu, ali dokle god ta investicija ne bude na nekoj razni koja pokazuje objektivnost da će se ona dogoditi, nema svrhe da se mi pojavljujemo pred HNS-om i dogovaramo korištenje nečega čega još uvijek nema.

To neće biti nacionalni stadion niti smo tražili ikoga u HNS-u da se službeno očituje po tom pitanju. Onog trenutka kad taj stadion bude gotov, sigurno da će u nekim segmentima reprezentacja moći koristiti to nogometno zdanje, ali ne više nego što će koristiti i ostale stadione u Hrvatskoj, jer svi mi želimo i razmišljamo da reprezentacija Hrvatske mora biri reprezentacija cijele Hrvatske, svih Hrvata”, govori nam Nenad Črnko i nastavlja:

‘HNS je prvi plasirao Goricu kao prostor za nacionalni stadion’

“Šuker i ja na razini IO komuniciramo već dugo. Na kraju krajeva HNS je prvi plasirao Goricu kao prostor za nacionalni stadion. Oni su znali da nakon toga, znači kad je HNS sam to plasirao u medije, da je grad postao lokacija za koju su se interesirale mnoge investicijske tvrtke. Načelno su svi znali da mi razgovaralo, ali mi nismo njih obaviještavali sad za sve detalje razgovora, odnosno s kim vršimo razgovore, s kojim investitorima u kojem trenutku…

Znate, ja ovdje nastupam iz interesa hrvatskog nogometa, a ne s pozicije lokalne situacije. Vjerujem da grad Velika Gorica ima najbolji geostrateški položaj, prometnice i sve ostalo, da ne pričam o zemljištu, da se stadion napravi upravo tu.

‘HNS nema novac niti za održavanje, a kamoli za izgradnju stadiona’

Protiv toga sam da HNS gradi nacionalni stadion jer Savez nema novac, prvo niti za stadion jer se financira sam, a s druge strane nema novac niti za njegovo održavanje. Za pet utakmica godišnje hrvatske nogometne reprezentacije ne isplati se graditi nacionalni stadion. Stadion mora graditi netko s vizijom, samo onda kad se ima vizija njegovog korištenja i rentanja doslovno 200 dana u godini, a ne samo za događanja reprezentacije.

‘HNS niti ne planira graditi stadion u Blatu, niti je Davor Šuker to ikad rekao’

Nadalje, kad smo toliko spominjanje lokacije u Blatu, HNS niti ne planira graditi stadion tamo, niti je Davor Šuker to ikad rekao. On je kazao kako će se graditi stadion u Blatu, kako sam to ja čuo i shvatio, i plasirao to kao političku volju gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića i Vlade RH. Šuker uvijek zastupa tezu da stadion radi lokalna zajednica, kako je to običaj i u drugim zemljama.

Glupo je razgovarati o tome da Savez sa svojim proračunom od 200 milijuna kuna godišnje, koje sam ostvaruje bez lipe proračunskog novca, uopće i razmišlja o ikakvoj gradnji. Pa samo bi njegovo održavanje toliko koštalo.

‘Šukeru se kroz medije stavljaju neke riječi u usta koje on nije kazao’

Mislim da se Šukeru kroz medije stavljaju neke riječi u usta koje on nije kazao, a mediji vole krivo prenijeti. On zna poslovanje HNS-a i to da grad Zagreb želi graditi stadion, pa se spomenula lokacija Blato, pa je on rekao da je za njega to logično jer je grad Zagreb jedini koji sa svojim proračunom taj stadion može i održavati svojim proračunom. Tako da je meni logično da on to podrži kao predsjednik”, zaključio je Nenad Črnko.

Kontaktirali smo i odnedavno drugog čovjeka HNS-a, izvršnog direktora Marijana Kustića koji nam se inače uvijek javi i prokomentira sve aktualnosti za Net.hr, ali ovog puta smo ostali zakinuti za njegovu izjavu na ovu temu jer nam se do zaključenja teksta nije javio.