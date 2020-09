Hotko je svojim svjedočenjem iznio vrlo zanimljive detalje odnosa Mamića i Varge, između kojih je on zapravo bio poveznica. Sam je sebe nazvao potrčkom. Rekao je, između ostalog, da mu nije u potpunosti bilo jasno što je to točno Varga radio za Mamića

Nekadašnji zaposlenik Zdravka Mamića u Dinamu Bruno Hotko svjedočio je u srijedu u nastavku suđenja “afere SMS” u kojoj je bivši policajac Franjo Varga okrivljen da je za potrebe Zdravka Mamića izradio lažnu SMS prepisku između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i sudaca osječkog Županijskog suda.

Podsjećamo, Zdravko Mamić je nepravomoćnom presudom osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna. On je i prije izricanja presude pobjegao u BiH.

Hotko je svojim svjedočenjem iznio vrlo zanimljive detalje odnosa Mamića i Varge, između kojih je on zapravo bio poveznica. Sam je sebe nazvao potrčkom. Rekao je, između ostalog, da mu nije u potpunosti bilo jasno što je to točno Varga radio za Mamića.

‘SVI VI KOJI NAVIJATE ZA DINAMO, OSTAVITE SVAKU NADU’: Ne pamtimo ovako kritičnu situaciju, klub je došao do – točke puknuća

‘Televizor, mobitel, jacuzzi’

“Zdravko Mamić me poslao kod gospodina Varge da nešto preuzmem i tako je počela suradnja s njim. Komunikacija se odnosila na, ne znam kako bih to opisao, ‘odi tamo, odnesi mu to, uzmi od njega ako ima što i donesi mi’. Dakle, da odem u Belišće, odnesem njemu novac ili neke stvari, i ako ima, da uzmem stick. Bilo je tu sedam ili osam mobitela, dva ili tri televizora, sprave za vježbanje, laptop, dva stolna računala, jacuzzi, automobil Golf 3, novci, svašta…”, rekao je Bruno Hotko.

Ono što bi moglo najviše zaboljeti navijače Dinama je da su se sve stvari koje je Varga naručio kupovale Dinamovim novcem.

“Činio sam to temeljem naloga Zdravka Mamića. Nisam sam odlučivao što ću kupiti, Varga mi je govorio što mu treba, slao mi je čak i fotografije. Nije objašnjavao za što mu to treba. Plaćali smo novcem Dinama. Nosio sam i Play Station, traku za trčanje, šator…”, rekao je Hotko te naglasio da je sve osim automobila kupljeno Dinamovim novcem.