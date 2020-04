ISPOVIJEST CARLOSA TEVEZA: Odrastao je u teškoj situaciji i na ulici naučio preživljavati; ‘Nisam na to zaboravio ni dan danas’

‘Obrazovan sam i odrastao na ulici, a ne u školi’

Jedan od najčitanijih dnevnih sportskih listova u Španjolskoj Marca, na svom web izdanju “reciklirala” je intervje argentinske nogometne zvijezde Carlosa Téveza koje je još prije dao za Marcu i ESPN, kao i za još neke medije.

“Carlos Tévez odrastao je u teškom okruženju, u kvartu koji je bio problematičan i siromašan. I tamo je naučio živjeti, bolje napisati preživljavati. Odrastao je okružen skromnim ljudima, ljudima koji su usadili u njega principe koje nikad nije napustio”, piše Marca i nastavlja s njegovim izjavama:

“Obrazovan sam i odrastao na ulici, a ne u školi. Mnogo toga dugujem Fuerteu Apacheu. Nismo imali hrane, ali nitko nije nikog izostavljao … Podijelio si ono malo što imaš. Iako sam sad dio nogometne elite, iako sam zaradio novac, nisam izgubio taj osjećaj “, prisjetio se Tévez u ranijem razgovoru za Marcu.

Trnovit karakter i bez dlake na jeziku

Trnovitog karaktera i bez dlake na jeziku, Tévez je kao klinac u kupaonici saznao da će s 17 godina debitirati za Bocu Juniors u seniorskoj kategoriji. Bilo je to 21. listopada 2001. godine…

“Dan kad sam debitirao igrali smo u Córdobi, u Kempesu. Bianchi nije dao ekipi da ide igdje, stigli smo na stadion i prvo što sam učinio bio je odlazak u kupaonicu. Budući da dečki mokre u tom trenutku, Carlos stoji pored mene i kaže: “Ti ćeš igrati”, sjetio se, uz smijeh, igrač na ESPN-u.

Tevez dobio kaznu zbog seksizma

Nakon utakmice u Sao Paulu, Tevez je dobio kaznu zbog seksizma. Prozvao je nogometne sutkinje u Brazilu Anu Paulu de Oliveiru i Mariu Elisu Barbosu, koje su u ulozi pomoćnika suca Edilsona Pereira de Carvalhoa vodile utakmicu.

“Takav klasik ne može suditi dvije žene. Žene to ne poštuju, ali takav meč moraju voditi muškarci”, rekao je Argentinac, koji je u to vrijeme igrao za Corinthians.

Uhićen u Manchesteru 2013.

Tevez je uhićen u Manchesteru 2013. godine zbog vožnje bez dozvole. Igraču, koji je bio u Porsche Cayenneu, oduzeta je vozačka zbog dvije prethodne kazne za prebrzu vožnju…

“Shvatio sam da nisam Bog, da nam ponekad baš i ne vjeruju. Mislio sam da se ništa neće dogoditi. Nije važno prepoznaju li vas, ionako ste u zatvoru. Zaustavili su me četiri ulice dalje, došli su za mnom, nije ih bilo briga što sam igrač Uniteda “, prisjetio se kasnije incidenata u intervjuu za Brand.

Tučnjava s Marquinhosom

U travnju 2005. Tevez je bio u Corinthiansu i napetost u treningu u jednom je trenutku dosegla točku da je završio žestokom tučnjavom između Argentinca i Marquinhosa, Za vrijeme boravka u Brazilu, ‘Apache’ je imao problema i s Carlosom Albertom. Tévez je dijelio svlačionicu i s Cristianom Ronaldom.

Oboje su igrali u Manchester Unitedu. I tamo je Argentinac iz prve ruke pratio i uvjerio se u rad i predanost Portugalaca, njegova je briga za fizički izgled, i za sport u cjelini, bila u savršenom izdanju za svaku utakmicu.

O Ronaldu

“Ono što mu se dogodilo i da to sve sigurno žene vide je da je čitav dan u teretani. To je opsesija koju ima”, kaže Tevez.

Jednom je Tevez htio doći na trening prije Ronalda. Nije uspio… Argentinac se prisjetio anegdote s Cristianom.

“Ako smo trenirali u devet ujutro, stigli biste tamo u osam, a on je već bio tamo. Stigli biste u sedam i trideset, on je već bio tamo … Mislim, kada možete stići na trening prije tog tipa? Jednog dana došao sam u šest ujutro, a on je već bio tamo. Napola je spavao doduše, ali bio je tamo “, objasnio je Tevez, prenosi Marca.