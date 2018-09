ISPOVIJED DAVORA ŠUKERA: ‘Neću se odreći prijatelja Mamića, a reći ću i nešto zbog čega me neki neće voljeti’

‘Jedan član Izvršnog odbora mi je rekao: ‘Daj, Davore, budi ti izbornik’’

Davor Šuker, nekoć popularni napadač hrvatske nogometne reprezentacije, danas ne baš toliko popularni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, dao je veliki intervju Jutarnjem listu u kojem se osvrnuo na mnoge vruće teme.

Iza HNS-a uspješni su mjeseci, nacionalna seniorska muška reprezentacija okitila se srebrom na Svjetskom prvenstvu, novac je stigao u blagajnu Saveza…

“Zdravo sam iscrpljen, a ozračje je pozitivno, kao što i treba biti među uspješnima. Svi smo bili u transu, cijela ta naša nogometna ekspedicija i cijela Hrvatska, ali i cijeli svijet koji je volio Hrvatsku i želio je vidjeti na tronu. Sada kad hodam po svijetu, svi mi čestitaju i to je pobjeda jedne, možda male naše Hrvatske, ali svjetske, sada već nogometne velesile. To me čini ponosnim i daje mi vjeru. Imamo najbolje igrače na svijetu, imamo drugu reprezentaciju na svijetu. Velika je to stvar, ogromna.”

Kritika na kritiku

Šuker rijetko kad propusti uputiti kritiku. Novinari su mu često na ‘tapeti’, a isto je bilo i sad.

“Moram biti kritičan prema novinarima. Živio sam u Španjolskoj, Engleskoj i Njemačkoj i vidio, naravno, kako se mediji i tamo odnose, ali mislim da je kod nas novinarstvo podbacilo. Svaka medalja ima dvije strane, naravno. Nitko i ništa nije idealno. Ali ako se dovoljno dugo mediji fokusiraju samo na jednu stranu te medalje, onda ona druga, dobra, sjajna nikako ne može doći do izražaja, zar ne? Bilo bi bolje da je nogomet imao bolju potporu i u medijima, manje otrovnih strelica, manje poruka navijačkih skupina, sve bi to bolje izgledalo.”

“Ne smijemo dopustiti da navijačke skupine, bilo čije i bilo kakve, postanu element populizma. Često me znaju pitati zašto ne dajem intervjue i ne razgovaram s hrvatskim novinarima. Vidite, samo je jedna velika televizija u udarnom terminu, po ne znam koliko puta, poslala poruku jedne agresivne i prilično anarhističke navijačke skupine. Zašto to? A HNS jedini, što se tiče nogometa, dobro radi svoj posao. Ne želim biti ni najpametniji, ni najzaslužniji, nego samo raditi svoj posao. Da je istina sve ono što je napisano o hrvatskom nogometu, mi bismo trebali biti ne 200. ili već 213. na svijetu, a drugi smo.”

‘Nogomet se nije dobro pratio’

Kazao je Šuker da je profesionalizam zaslužan za uspjeh HNS-a na kojeg bi se i drugi Savezi mogli ugledati, a onda nastavio s kritikom:

“Mislim da se nije dobro pratio nogomet, stvaralo se negativno ozračje. Ježim se kada se u novinama kao najvažnije postavlja pitanje kolika je tržišna vrijednost jednog ili drugog kluba. To kod nas ne pije vodu, domaća ekonomija ne prati naš nogomet, koji je, vidite i sami, postao globalna industrija. I kako se uopće može jednu Hrvatsku uspoređivati s Njemačkom? Tamo ili u Španjolskoj to pitanje ima smisla jer se ulaže silan novac.”

“Ne trebaju novinari o meni pisati lijepe stvari, neka budu kritični, ali nismo ni kroz medije pomogli nogometu, baš nimalo. Evo vam primjera HRT-a, koji je imao sve moguće programe, a sada nema ništa. Kada sam za sitan novac htio dati prava za prijenos naših utakmica, napali su me iz svih mogućih oružja. ‘Šukerov HNS’, ‘Šukerova televizija’, govorili su. A sada je Nova TV elegantno i gospodski, plativši to, preuzela, a nitko se s HRT-a nije oglasio i rekao zašto su izgubili prava. Da se mene slušalo, bilo bi potpuno drukčije, imali bi sve, ovako je javna televizija ostala samo sa skijanjem. Sve su to razlozi zbog kojih nisam u medijima, jer ne mogu u dva, tri članka objasniti svu politiku HNS-a, primjerice, zašto s Hajdukom nismo u ‘dobrim odnosima’. Vidjeli ste, ni onaj milijun nisu htjeli uzeti.”

Šuker – izbornik!?

I sam Šuker često je kritiziran. Ovo je njegov odgovor na to:

“Reći ću nešto zbog čega me neki neće voljeti, ali novinarstvo u Hrvatskoj radi samo na razvaljivanju ljudi, pogotovo uspješnih, nalazeći sugovornike koji žele podmetati noge. Mogu vam naći petsto primjera. Sve što krene preko novina, ne završi dobro, zapamtite. Nema kolektivnog uspjeha bez pojedinačnih uspjeha. U Rusiji je pobijedio tim, ali tim izvanserijskih individualaca.”

Upitan je Šuker i je li osobno lobirao za to da Zlatko Dalić preuzme reprezentaciju. Baš njegovim dolaskom krenuo je uzlet Vatrenih kojima je dotad odlazak na SP ‘visio’.

“Pustimo to, recimo radije naš Izvršni odbor, tijelo koje stavlja, skida i daje meni ovlasti s kim da razgovaram. Bilo je teško odlučiti, to vam mogu reći. Smijenili smo gospodina Čačića poslije utakmice na Rujevici, u dva u noći. U devet ujutro bio je sastanak Izvršnog odbora i to je bila jedna od najgorih noći u mom životu što se tiče nogometa. Zamislite koja bi sramota bila da u Ukrajinu nismo došli s izbornikom. To bi bio presedan.”

“Jedan član Izvršnog odbora mi je rekao: ‘Daj, Davore, budi ti izbornik’. Ma nema šanse, to nije moja specijalnost, niti bih to napravio. Zvali smo još neke trenere, išli smo i prema mladima i na kraju smo došli do Dalića. ‘Idemo sjesti, razgovarati’, rekao je. Dobili smo ga u 9.30 i došao je odmah iz Splita. Kliknuli smo u sekundi.”

Dalić odgovara rezultatom

Ponovno je Šuker izbjegao onaj dio o kojem je Dalić znao govoriti, ono o njegovom rušenju za vrijeme turneje po SAD-u.

“Dali smo mu jednoglasnu podršku, a što je bilo nakon prvih poraza, bilo je. Nogomet danas ne trpi stereotipe, da se kaže tako mora biti i tako ćemo se ponašati. Dalić nije ništa tražio, ali dobio je sve. Nisam predsjednik koji će biti u svlačionici i gledati mu svaki potez. Odgovara rezultatom, a svu infrastrukturu i sve što mu treba dobio je i ne može naći niti jednu zamjerku.”

Mnogo je toga nerješeno u hrvatskom nogometu. Svastika na poljudskom travnjaku, primjerice.

“Cijeli će se svijet ponovo pitati zašto će utakmica s Engleskom biti bez gledatelja, opet će nam pod nos staviti svastiku, našu povijest. To je netko napravio, a ne znam zašto se nije istražilo do kraja. Nije to pitanje za mene, to je za politiku, za policiju, za političku elitu, za ljude iz Sabora koji bi trebali dati i impulse da se nešto takvo više ne događa. Nogomet ne smije postati oružje u bilo čijoj političkoj borbi. Jednom kada stvorite uvjete, kao što se treba stvoriti svim građanima Hrvatske, da se radi profesionalno, nogomet treba ostaviti profesionalcima i veseliti se uspjesima.”

Susret s Mamićem

Razgovor nije mogao proći bez spominjanja Zdravka Mamića. Šuker o njemu kaže:

“Napravio je dovoljno igrača, ali takvi smo mi. Mamić mi je bio odličan suradnik, a najbolji je sportski djelatnik na ovim prostorima. Dokazano. Ima jednu manu, a to je da ne govori jezike, jer bi se onda moglo proširiti i na Europu i svijet. Priznat je kao najbolji menadžer na ovim prostorima, pa se može postaviti pitanje zašto drugi iz klubova nisu bili uspješni kao on. Tko je kriv, ako krivnja postoji, neka sud o tome odlučuje, ali ja se neću odreći svojeg prijatelja. Uli Hoeneß je osuđen, a mi bismo ga ovdje razapeli, žuč mu izvadili. Bio je u zatvoru, a ponovo je postao predsjednik.”

“Prije svega, želim mu svu sreću kao prijatelju. Čuli smo se i za vrijeme svjetskog prvenstva, poslije utakmica, razgovarali o atmosferi, svemu. Pričamo kao dva prijatelja, otprilike kako mene mama zove i pita ‘sine, kako je u Moskvi’. Nekada smo znali prokomentirati i tko će igrati, normalno, jer smo u tome. Ako budem dolazio u BiH, a najvjerojatnije ću dobiti poziv, sigurno ćemo se vidjeti. Nećemo se skrivati, sigurno. Treba poštovati presumpciju nevinosti, sud je taj koji će nešto reći, to zna i Maminjo, a želim mu sve najbolje. I prije i poslije, svi smo mi ljudi i tako treba biti”, objasnio je Šuker dodavši i da se najaži kad se pokrene tema nacionalnog stadiona kojeg Hrvatska, njegovo je mišljenje, treba imati.