ISPOD RADARA PROŠAO NAJBOLJI POSAO NA POLJUDU OVE SEZONE: Genijalna stvar isplivala je na površinu; Ima li Hajduk novog Bokšića?

Jedno je sigurno. Hajduk je u subotu na Poljudu sa 6:0 razmontirao nagaznu minu ove sezone zvanu Gorica, a na površinu su izašle, iskristalizirale se dvije stvari vezane za dva igrača splitske momčadi koja su oduševila. Inače, bila je to najbolja predstava Bijelih u ovoj sezoni, pa nakon jučerašnjeg ogleda teško se ne zapitati koja je to momčad iz Velike Gorice istrčala na Poljud? Jer, radi se o ekipi protiv koje Bijeli imaju najlošiji postotak pobjeda od svih sastava u HNL-u, a koji je izgledao kriminalno na Poljudu…

Katastrofalno goričko izdanje u Splitu

Nakon lošeg goričkog izdanja u Splitu, neprepoznatljivog, pomalo je teško i povjerovati da je ova Gorica, doduše sa Zwolinskim, Marinom i Čanađijom, bila prava nagazna mina za Hajduk koji ih je prvi put uspio pobijediti tek na početku ove sezone. Tudor je izveo manje – više očekivanu postavu, osim što je izostavio Samuela Eduoka koji je u zadnje tri utakmice zabio tri gola, a prednost dao mladom Leonu Krekoviću s kojim je u potpunosti pogodio.

Tudor pogodio s Leonom Krekovićem

Upravo je navedeni postigao vodeći gol za 1:0, a VAR mu je poništio drugi, još ljepši gol. Uz dvostrukog strijelca Miju Caktaša, Tahiraja i dvostrukog strijelca Brazilca Jaira de Macedu da Silvu, Kreković je bio najbolji pojedinac susreta. Igora Tudora veseli što su mu napadači u formi. Zabili su ukupno 6 golova Gorici, a kad napadači zabijaju i kad su u formi onda je sve u redu, “onda su zadovoljni”, istaknuo je Tudor okupljenim novinarima na presici nakon susreta…

“Drago mi je da je mali Kreković, koji je izdanak naše omladinske škole, zabio i mislim da ćemo nakon jednog dugog vremena, ne volim baš hvaliti mlade momke jer onda uzlete, ali kad govorimo o Krekoviću onda ga treba istaknuti, znači s njim ćemo dobiti novog Zlatka Vujovića i Alena Bokšića. Vidim taj tip igrača u njemu. Na njemu je samo da radi i da sluša Igora. Mislim da može biti jako dobar materijal za napad Bijelih”, rekao nam je proslavljeni bivši nogometaš Hajduka, bivši trener Bijelih Zoran Vulić (58) i prokomentirao Jaira koji je pokazao kvalitetu protiv Gorice i prekinuo golgeterski post koji je trajao više od tri mjeseca…

‘Jairo je pun pogodak Hajduka, kao što je bio pun pogodak Hajduka to što ga nije pustio’

Puno se pričalo o Jairovom mogućem odlasku van kluba, no on je htio ostati. I to je bio najbolji potez, najbolji posao Hajduka u ovoj sezoni, s obzirom na ponudu koja je stigla iz Kairata. Bila je to 50:50 odluka koju je Jairo morao donijeti…

“Ma on je dobar igrač, zbilja pojačanje kakvo Hajduk uvijek treba tražiti. On je takav tip igrača koji je ubojit, a tako pozitivan. Radio sam s njim i znam iz osobnog iskustva o kakvom se profesionalcu radi. Nikad od njega nećete čuti nešto negativno, radišan je momak. Baš je dar za svakog trenera. On je pun pogodak Hajduka, kao što je bio pun pogodak Hajduka to što ga nije pustio. To je za mene još veći pogodak. Hajduk je zasluženo pobijedio. Možda se Gorica držala prvih desetak minuta do prvog gola, ali nakon toga je postojala samo jedna momčad na travnjaku. No, čak su Bijeli mogli s uvjerljivijim rezultatom pobijediti Goricu, ali Krekoviću nije priznat gol. U svakom slučaju, jedna lijepa nogometna večer u Splitu”, govori nam Vulić.

‘Sedam dana prije susreta vladala je loša atmosfera. To je tako, to vam je Split’

Pokazatelj zajedništva u momčadi je bio i trenutak kad je Caktaš izvođenje penala za 5:0 prepustio Jairu, igraču koji inače ne izvodi kaznene udarce…

“Uvijek kad pobijedite dobra je atmosfera. No, sedam dana prije susreta vladala je loša atmosfera. Razlog tomu je taj nesretni poraz od Slaven Belupa u Koprivnici. To je tako, to vam je Split. Znači, u Splitu je crno ili bijelo. Nema sive. Jednostavno je to tako ovdje kod nas. Kad Bijeli pobjeđuju, onda sve ide u nebo. No, kad se dogode susreti kakvi će se još događati jer je momčad u stvaranju, onda je odmah sve crno, sve negativno. Tako da trebamo pustiti ovu priču da naraste. Imamo kvalitetnog i mladog trenera kao što je Igor Tudor, pravog hajdukovca… Prema tome, trebamo mu dati vremena, pustiti ga da radi. Jer, on zbilja zna svoj posao. Treba mu davati podršku, a ne kritiku, kao što je to bio slučaj nakon poraza u Koprivnici, tog minimalnog kiksa”, objašnjava nam Zoran Vulić.

Dimitrov, Mujakić i Ismajli po prvi su put igrali zajedno u zadnjoj liniji

Hajduk je igrao s trojicom u obrani. Dimitrov, Mujakić i Ismajli po prvi su put igrali zajedno. Kristijan Dimitrov je odigrao dobro, iako u toj fazi posjeda lopte Splićana je on, kako je to Tudor otkrio, “puno bolji na treninzima…

“To je to u obrani, to će im biti standard. Sva tri nogometaša imaju jednu zavidnu tehniku, što se tič nogometne igre kao stoperi. Imaju jednu nogometnu brzinu i točnost. Sva trojica su odlična igrača. Vidim jednu pozitivnu budućnost. Znate, nije lako ući u sistem u kojem nisi igrao. Pogotovo to vrijedi za Dimitrova koji je stranac, koji ne razumije baš dobro naš jezik. Za mene su oni odigrali baš dobro”.

‘Hajduk mora svake godine napasti Plave u toj borbi za naslov, ali i gledati samo sebe i svoj razvoj’

Vulić nam je naglasio kako se Hajduk treba stabilizirati u igri…

“Ako bude što manje tih crnih rupa, onda Hajduk mora biti taj koji će puhati Dinamu za vratom. Hajduk mora svake godine napasti Plave u toj borbi za naslov, ali i gledati samo sebe i svoj razvoj. Četiri godine Rijeka je puhala Dinamu za vratom, pa onda osvojila prvenstvo. Prema tome, Bijeli se moraju okrenuti sami sebi, ne gledati ni Dinamo, ni Osijek… Ako je Hajduk dobar, onda se konkurencija u HNL-u mora pribojavati njega, a ne on njih. Uvijek gledaj sebe, nemoj gledati druge, gledaj kako ti radiš. Nemoj ulaziti u tuđe dvorište ako to nije potrebnoo. Prema tome, mislim da Bijeli moraju okrenuti jednu ploču, početi gledati sebe, svoju igru, dati podršku, stati iza tih nogometaša. Jer ipak, loš period će doći, pa nije Hajduk Liverpool. I onda možemo o nečemu sanjati. A ovako, ako budemo kritizirali kad ne ide, a kad ide onda budemo hvalili, onda ne bude dobro. Mora se u svim segmentima Hajduk stabilizirati. Ne samo u igri, nego na svim razinama”, zaključio je Zoran Vulić.