ISPLIVAO DETALJ KOJI NITKO NIJE PRIMIJETIO ZA VRIJEME UTAKMICE: ‘Za Dinamo je to bio hendikep, ali napravili su čudo’

Razgovarali smo s bivšim trenerom Dinama Ilijom Lončarevićem

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, sinoć je na Maksimiru zavladalo opće ludilo. Bolje rečeno, tijekom cijelog prvog susreta osmine finala Europske lige između Dinama i Benfice (1-0) vladala je ludnica. Modri su pred 29.704 gledatelja pokazali pravu rapsodiju i zapalili publiku. Nema sumnje, bila je ovo jedna od najboljih Dinamovih predstava u Europi u tekućoj sezoni, bez obzira što Benfica nije igrala u najjačem sastavu i što je utakmica završila sa samo jednim golom u portugalskoj mreži.

Bez Ademija i Hajrovića

U najjačem sastavu nije, doduše, igrao ni Dinamo. Nenad Bjelica zbog ozljeda nije mogao računati na kapetana Arijana Ademia te Izeta Hajrovića, a umjesto njih u momčad su uskočili Ivan Šunjić i Damian Kadzior. Nije bilo niti Bjelice kojeg je Uefa kaznila zabranom vođenja momčadi na jednoj utakmici. Umjesto njega momčad je vodio 43-godišnji Austrijanac Rene Poms s kojim Osječanin surađuje već godinama i odradio je dobar posao, isto kao i igrači na travnjaku.

‘Možemo svi biti ponosni na ono što su dinamovci prezentirali ove sezone’

“Mislim da možemo svi biti ponosni na ono što su dinamovci prezentirali protiv Benfice i što pokazuju ove sezone. Možemo mi sad reći kako Dinamo i dalje iznenađuje u Europi, ali to više nije iznenađenje nego konstanta.

No, za još nešto više, sigurnije, za prolaz u četvrtfinale natjecanja, treba još pola momčadi biti na višem nivou. Nekoliko je igrača bilo na visokom nivou, kakav i dolikuje ovom natjecanju i momčadi kao što je Benfica. Bilo je, doduše, i onih koji su bili malo ispod toga. Sad je pitanje mogu li ti igrači biti na višem nivou”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši trener Dinama Ilija Lončarević, kojeg smo uhvatili taman kad je izašao sa stadiona u Maksimiru.

Lončarević je također bio jedan od sretnika koji su bili na utakmici, povijesnoj za Dinamo i sve navijače Dinama.

‘Gojak nije bio ni približno na svom nivou. To je za Dinamo bio hendikep’

“Od igrača koji su bili dobri su obojica stopera, Olmo, Petković da uopće ne pričam, Oršić, Šunjić i Livaković sa svojom obranom… Od igrača koji nisu baš briljirali su oba beka koji su ipak trebali dati više. Sad, je li to bila ‘zapovijed’ od trenera, jesu li to njihove trenutačne mogućnosti ili je li Benfica jaka u tim segmentima, to je sad druga stvar.

Ima tu svega. Ili je čak u pitanju bila opreznost, da se jednostavno ne gubi kontakt s mogućnostima povratka nazad jer Benfica je preozbiljna momčad i može te kazniti ako igraš, kako se to kod nas voli kazati, malo previše otvoreno. Mislim da Gojak nije bio ni približno na svom nivou. To je za Dinamo bio jedan hendikep na sredini terena.

‘Ne treba sad tražiti dlaku u jajetu’

On treba i mora dati više, apsolutno. Te neke stvari bi donijele Dinamu i još veću prevagu. No dobro, ne možemo sad kod odlične igre cijele momčadi tražiti dlaku u jajetu. Sad je sve vrlo dobro, pogotovo kad dobiješ ovakvog protivnika. Na kraju krajeva, ovo je natjecanje gdje i veće momčadi gube utakmice. Dinamo je napravio čudo s ovom pobjedom i tu se nema što dodati, nema tu mjesta kritikama.”

Dinamo u Lisabon putuje s prednošću od 1-0, igrači zajedno s trenerom pucaju od samopouzdanja, a to se može vidjeti i u njihovim igrama na terenu, kao i u davanju izjava nakon utakmice. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘Kadzior je odigrao solidnu utakmicu, ali…’

Kako bilo, Modri imaju dobru priliku plasirati se u četvrtfinale natjecanja. Pa, tko je to uopće i mogao sanjati prije početka natjecanja u Europskoj ligi.

“Dinamo je bio oslabljen, iz prvih 11 nije bilo Ademija i Hajrovića. Poljak Kadzior je odigrao solidnu utakmicu, ali on ima ograničene mogućnosti prema naprijed, radi brzine, iskustva itd… Hajrović je tu mnogo jači, da ne govorim o Ademiju koji bi donio mnogo više čvrstine, što nam je na trenutke i nedostajalo. Da se sve navedeno još malo izbalansira, da od 11 igrača njih devetorica, desetorica budu na višem nivou, to bi onda bilo jako dobro. Sad smo ih imali petoricu, možda šestoricu. To je itekako moguće, vjerujte mi da nije nemoguće. Možemo mi to proći, nadam se i da hoćemo”, zaključio je Ilija Lončarević.