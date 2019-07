IPAK NISU VANZEMALJCI: Hajdukovci, vidite li ovo? Ventspils je rastavio vašeg krvnika na proste faktore

Ventspils razbio Hajdukovog krvnika Gziru United s visokih 4:0

Latvijski Ventspils u četvrtak je navečer u 2. pretkolu Europske lige razbio Hajdukovog krvnika Gziru United rezultatom 4:0 u prvoj međusobnoj utakmici. Tako su Latvijci pokazali Bijelima kako se s Gzirom United “ipak može igrati”, kako se ne radi o nikakvim vanzemaljcima. Inače, Ventspils nije poznat klub, a u Europi nisu nikad prošli više od dva pretkola, gdje su u pravilu gadno stradavali od prosječnih i ispodprosječnih klubova.

Malteški poluamateri protiv Ventspilsa su baš tako i izgledali

No, protiv malteških poluamatera odigrali su ozbiljno, sjajno, za razliku od Hajduka bez podcijenjivanja i ostvarili značajni kapital pred uzvrat na Malti. Latvijci su očigledno pratili što se događalo prije sedam dana u Splitu. Ventspils je bolju igru okrunio vodstvom u 41. minuti, kada je zabio Svarups. Drugo poluvrijeme proteklo je potpunoj dominaciji latvijskog viceprvaka koji je golovima Monteira, Stuglisa i Aiyeguna upisao siguran i visok trijumf.

Prije sedam dana Poljud je ostao u šoku nakon Gzirine senzacije

Nogometaši Gzira Uniteda prije točno sedam dana priredili su senzaciju pobijedivši na Poljudi pred 18.000 gledatelja Hajduk sa 3-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice. Hajduk je pretprošlog tjedna u Ta’Qali pobijedio s 2-0 i činilo se kako će uzvratni susreti biti tek formalnost, posebice nakon što je Bassel Jradi doveo domaćine u vodstvo već u sedmoj minuti. No, gosti su u nastavku susreta golovima Jeffersona (57) i Hameda Konea (69, 90+6) stigli do senzacije. Hajduk se tako već nakon prvog ispita oprostio od Europe.

Split i Dalmacija u očaju

Nikome nije jasno što se to dogodilo u prošli četvrtak navečer na Poljudu? Imali su Splićani ukupnih 3:0 i otvoreni put prema 2. pretkolu natjecanja. I onda od 57. do 96. Maltežani su zabili tri gola i bacili Poljud, Split i čitavu Dalmaciju u očaj. Navijači Hajduka, očekivano i s razlogom, pobijesnili su zbog ovakvog razvoja događaja. Skupina navijača je nakon završetka utakmice utrčala na travnjak i pokušala napasti igrače, ali ih je u tome spriječila policija. Nekoliko navijača čak se probilo do centra.

Napeto je bilo i kod lože

Napeto je bilo i na zapadnoj tribini gdje se dio navijača pokušao probiti do svečane lože i napasti čelnike Hajduka. Navijači su okružili ložu i vrijeđali čelnike Hajduka. Na Facebook stranici Balkanski navijači, koja se bavi navijačkom supkulturom i prati navijačka zbivanja diljem Balkana i Europe, stoji “kako su nakon utakmice nezadovoljni navijači su napali svečanu ložu, ali je sve ostalo na verbalnom sukobu jer su fizički sukob spriječili zaštitari. Nekoliko navijača je utrčalo i na poljudski travnjak…”

Torcidaši razvalili ogradu na Sjeveru

Torcida uzrujana porazom i ispadanjem od Gzire razvalila je ogradu na sjeveru i stolice poceli ubacivat prema terenu. Nekoliko desetaka navijača upalo je na tartan stazu, najmanje dvoje ih je došlo do samih igrača, ali policija i jedna osoba iz Hajdukovog stručnog stožera uspijeli su ih spriječiti u napadu na igrače. Ostalo je, na sreću, samo na verbalnom.