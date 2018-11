INTEROV KAPETAN I PRVI STRIJELAC HRVATSKE: ‘To je jedan od razloga što sam dobio kapetansku vrpcu”

Inter je sa dva pogotka svog kapetana savladao Istru 1961 u Puli

Inter iz Zaprešića savladao je Istru u gostima, a oba pogotka je zabio srpski nogometaš Komnen Andrić. Napadač je pogotke postizao sa bijele točke, a to znači da je sada i prvi strijelac lige sa 10 golova.

“Mislim da sam to zaslužio svojim zalaganjem prema klubu i Hrvatskoj, mislim da je to i jedan od razloga što sam dobio kapetansku vrpcu. Nisam imao nikakvih problema zbog nacionalnosti i to me veseli, meni je ovdje odlično, osjećam se kao kod kuće. Poštuju me ljudi, pozdravljaju me u restoranu, kafiću”, komentirao je Andrić za SN.

‘Jurimo se i dalje Zwolinski i ja’

“Jurimo se i dalje Zwolinski i ja, no najbitnije je da smo mi pobijedili, lako za golove”, dodao je.

“Iskreno, fokusiran sam isključivo na nogomet i utakmice, u ovom trenutku ne razmišljam o transferu. To će vjerojatno doći u glavu kada se završi jesenski dio. Ne bih imao ništa protiv toga da dođe ponuda koja će zadovoljiti kako mene tako i klub. Uostalom, ne vidim razlog da se to ne dogodi ako nastavim u ovom ritmu”, komentirao je eventualan odlazak iz Intera.

‘Zvezda igra vrhunski, zbilja nestvarno’

“Zvezda igra vrhunski, igra zbilja nestvarno i to me raduje, također volim i kad Partizan bilježi dobre rezultate. Uglavnom, dobro je to zbog napretka srpskog nogometa. Međutim, u Hrvatskoj su stavljeni novi tereni, mislim da je i to jedan od razloga zašto ste na jednom višem nivou od nas. Također tu je deset klubova, Liga je dosta izjednačena, jača, a u Srbiji ima pet-šest klubova koji ne pripadaju prvom razredu”, usporedio je srpsku i hrvatsku prvu ligu.

‘Možda je srpska liga jača’

“Treba naglasiti i da su ovdje redovnija primanja. Ipak, izuzmemo li tih šest klubova onda bi možda srpska liga bila jača, ali to su samo špekulacije. Uglavnom, što se tiče ovih najvećih klubova, kao što su Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, tu i nema neke velike razlike, ali generalno je HNL jači”, dodao je Interov kapetan.

“Partizan je u sjeni Zvezde jer ona radi cirkus u Ligi prvaka, ali mislim da će Crno-bijeli krenuti uzlaznom putanjom, uostalom, Zvezda im je sada još veći motiv”, zaključio je Komnen Andrić.