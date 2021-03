U derbiju 25. kolu Bundeslige proteklog vikenda Bayern je na Allianz Areni slavio protiv Borussije Dortmund s 4:2 i vratio se na vrh ljestvice. Utakmica je počela šokantno za europskog prvaka, Norvežanin Haaland im je zabio dva gola u prvih devet minuta.

No, Bayern je preokrenuo jer ima prvog topnika i najboljeg igrača Europe, Roberta Lewandowskog, koji je u 26. minuti smanjio, a u 44. minuti iz penala i poravnao. Rezultat 2:2 je stajao sve do 88. minute kada je Leon Goretzka pogodio za preokret, a Lewandowski svojim trećim golom u 90. minuti postavio konačnih 4:2.

Iako je Lewandowski u ovoj utakmici nadvisio Haalanda i svoj nekadašnji klub Borussiju, Haaland je u jednom trenutku nadvisio sve ljude na terenu. Doslovno. Norvežanin je skočio toliko visoko da jedva možete povjerovati. Njegova fotografija kruži internetom, pogledajte ju:

Inače, Haaland je ostvario sjajan rekord u proteklom derbiju. Dosad je rekord držao Mbappe kojem je trebalo 180 utakmica, dok je Haalandu trebalo tek 146 utakmica.

