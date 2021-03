Nogometni fanovi na Twitteru objavljuju zabavne komentare nakon ispadanja Tottenhama iz Europske lige

Dinamo je u četvrtak s 3:0 svladao engleski Tottenham i izborio četvrtfinale Europske lige, a ta pobjeda Modrih ostavila je u čudu cijeli nogometni svijet.

ZAGREB GORI, GRAD JE U TRANSU: Stotine navijača zapalilo grad; Ovo što se ovih dana događa Dinamu prava je plava bajka

Spursi su u prvom susretu u Londonu slavili sa 2-0 i očekivao se siguran prolaz u četvrtfinale. Čak se momčad Josea Mourinha guralo u ulogu glavnog favorita za nalov pobjednika Europske lige.

RASTROJENI MOURINHO OTVORIO DUŠU ENGLEZIMA: ‘Upravo sam napustio svlačionicu Dinama, da je bar moja momčad takva…’

Kritike za Special onea

Nakon ispadanja Mourinhove momčadi engleski mediji bili su u šoku, a na društvenim mrežama počeli su se širiti zabavni komentari na račun Mourinho, koji je ispao od momčadi na čijoj je klupi donedavno sjedio Zoran Mamić, koji je tu poziciju napustio nakon što je pravomoćno osuđen na na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba.

“Dinamo izgleda kao bolje vođena momčad, a trener mu je u zatvoru”, “Ovaj dan će ostati upamćen kao onaj u kojemu je Mourinhovu karijeru okončao Zoran Mamić iz zatvorske ćelije”, “Mourinho je veći prevarant od Mamić, LOL” i “Mamić je u zatvoru zbog prevare, ali Mourinho i dalje slobodno šeće”, neki su od komentara na Twitteru.

Today will forever be remembered as the day that ex-Dinamo Zagreb manager Zoran Mamic ended José Mourinho’s career from a prison cell. — ً (@thfc_josh_) March 18, 2021

Dinamo look better coached than Spurs and their manager is in prison. — James Dickens 💙 (@JamesWDickens) March 18, 2021

Mourinho is a bigger fraud than Mamic😂🤡 https://t.co/LoOFmCjn1k — Conrad McDonnell (@conradmcdonn) March 18, 2021

Lol. Zoran Mamic went to prison for fraud, but Mourinho continues to walk free. It’s a cruel game. — Robin Illingworth (@bobillingworth) March 18, 2021