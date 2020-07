Nogomet piše čudne priče, a jedna od najfascinantnijih je ona vratara Intera Tommasa Bernija. Vjerojatno niste čuli za njega. Niste ni mogli jer nije za Nerazzurre upisao niti jedan nastup. u šest godina koliko je pod ugovorom s njima.

Na svojim leđima ima 37 godina, a jučer mu je i službeno ugovor istekao jučer, ali je, naravno produžen do kraja sezone jer je nastupila pauza od natjecanja.

Berni je u Interu proveo šest sezona kao pravi nogometni uhljeb. Primao je plaću od 200 tisuća eura na godinu, dakle, više od 15 tisuća eura mjesečno. Nijednom od 2013. godine, otkad je u besplatnom transferu stigao na San Siro, nije stao među vratnice, osim na treningu.

