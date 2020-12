INTER ISKORISTIO KIKSEVE MILANA I JUVENTUSA, STIGAO NA SAMO BOD OD PRVOG MJESTA: Rebić rano napustio teren u utakmici za zaborav

Lider Milan je na gostovanju kod Genoe odigrao 2:2, nakon što je domaćin vodio 1:0 i 2:1

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Napoli sa 1:0, Juventus i Atalanta su odigrali 1:1, dok je lider Milan na gostovanju kod Genoe odigrao 2:2.

Inter je slavio golom Romela Lukaku iz jedanaesterca u 74. minuti. Sudac je pritom isključio Lorenza Insignea zbog prigovora. Marcelo Brozović je za domaći sastav igrao do 67. minute, dok Ivan Perišić nije ulazio u igru.

Remi Juventusa i Atalante

U drugom derbiju ovoga kola Juventus i Atalanta su u Torinu odigrali 1:1 uz promašeni jedanaesterac Cristiana Ronalda.

Atalanta je u Torino doputovala uzdrmana sukobom trenera Gian Piera Gasperinija i kapetana Papua Gomeza, te oslabljena neigranjem ozlijeđenih Josipa Iličića, Maria Pašalića, Mattie Caldare i Cristiana Piccinija, no “La Dea” je uspjela osvojiti bod kod prvaka.

Juventus je poveo u 29. minuti sjajnim golom Federica Chiese sa 20-tak metara. No, gosti su u nastavku uspjeli izjednačiti, a jednako lijep pogodak i to gotovo sa istog mjesta zabio je Remo Freuler u 57. minuti.

Domaćin je samo tri minute kasnije mogao do novog vodstva, no Cristiano Ronaldo nije realizirao kazneni udarac. Njegovu namjeru pročitao je Pierluigi Gollini. Juve je fantastičnu priliku imao i u 62. minuti, no Gollini je zaustavio i Moratin udarac.

Rebić rano izašao iz igre

Lider Milan je na gostovanju kod Genoe odigrao 2:2, nakon što je domaćin vodio 1:0 i 2:1.

Genoa je povela u 48. minuti golom Mattie Destra, a samo četiri minute kasnije izjednačio je Davide Calabria. Destro je u 60. minuti vratio Genou u prednost, ali je Pierre Kalulu u 83. izjednačio.

Marko Pjaca je za domaći sastav igrao do 68. minute, dok Milan Badelj nije igrao. Ante Rebić je za Milan igrao do 54. minute.

Verona, Ivana Jurića je kod kuće izgubila od Sampdorije 1:2. Ivor Pandur kod Verone i Karlo Letica kod Sampe su utakmicu pratili s klupe za pričuve.

Spezija je imala 2:0 protiv Bologne, ali je na kraju skoro ostala bez svega. Susret je završio 2:2, a gosti su u sedmoj minuti nadoknade promašili jedanaesterac. Tragičar je bio Musa Barrow koji je u 90. minuti zabio za 2:2. Martin Erlić je igrao za Speziju.

Parma i Cagliari su odigrali bez golova, a Marko Rog je igrao cijeli susret za goste.

Na ljestvici vodi Milan sa 28 bodova, Inter ima 27, Juventus 24, a Napoli i Sassuolo po 23 boda.