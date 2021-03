Inter ponovno na +6 od rivala Milana

U posljednjem susretu 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na svom terenu u Milanu u ponedjeljak navečer pobijedio Atalantu s 1:0 i ponovo ima šest bodova više od najbližeg konkurenta Milana.

Inter u prvom poluvremenu nije imao niti jedan udarac u okvir

Pogodak za važna tri boda zabio je Milan Škriniar u 54. minuti.

Inter u prvom poluvremenu nije imao niti jedan udarac u okvir suparničkog gola, dok je Atalanta dva puta ozbiljno zaprijetila. Jednom je gol domaćina spasio Marcelo Brozović kojeg je lopta pogodila na crti gola.

U nastavku susreta gledali smo daleko bolji nogomet, a Inter je poveo u 54. minuti golom Milana Škriniara koji se najbolje snašao u gužvi nakon ubačaja iz kornera.

Romelo Lukaku propustio veliku priliku

Samo tri minute kasnije Romelo Lukaku je imao sjajnu priliku za 2:0, krenuo je sam prema suparničkim vratima, no oklijevao je i Romero ga je dostigao izbivši loptu.

Atalanta je bila korak do izjednačenja u 68. minuti, no Zapata je pucao pored gola, dok je Murielov udarac u 76. minuti obranio Handanović. U 84. minuti odličnu priliku za izjednačenje je imao i Mario Pašalić, no niti on nije bio precizan.

Perišić igrao do 85., Brozović 77. minuta

Ivan Perišić je za Inter igrao do 85. minute, dok je Marcelo Brozović na terenu proveo 77 minuta. U suparničkim redovima Mario Pašalić je ušao u igru u 81. minuti, a Boško Šutalo nije nastupio.

Inter sada vodi na ljestvici sa 62 boda, šest više od Milana, dok Juventus na trećem mjestu ima 52 boda. Roma je četvrta sa 50 bodova, a petoplasirana Atalanta ima bod manje.

REZULTATI 26. KOLA:

Subota:

Spezia – Benevento 1-1 (Verde 71 / Gaich 24)

Udinese – Sassuolo 2-0 (Llorente 42, Pereyra 90+3)

Juventus – Lazio 3-1 (Rabiot 39, Morata 57, 60-11m / Correa 14)

Nedjelja:

Roma – Genoa 1-0 (Mancini 24)

Fiorentina – Parma 3-3 (Quarta 28, Milenković 42, Iacoponi 90+4 / Kucka 32-11m, Kurtić 72, Mihaila 90)

Verona – Milan 0-2 (Krunić 28, Dalot 50)

Crotone – Torino 4-2 (Simy 27-11m, 54, Reca 80, Ounas 90+4 / Mandragora 45, Sanabria 84)

Sampdoria – Cagliari 2-2 (Bereszynski 77, Gabbiadini 80 / Joao Pedro 11, Nainggolan 90+5)

Napoli – Bologna 3-1 (Insigne 8, 76, Osimhen 65 / Soriano 73)

Ponedjeljak:

Inter – Atalanta 1-0 (Škriniar 54)

TABLICA:

1. Inter 26 19 5 2 63-25 62

2. Milan 26 17 5 4 50-30 56

3. Juventus 25 15 7 3 51-21 52

4. Roma 26 15 5 6 51-38 50

5. Atalanta 26 14 7 5 60-33 49

6. Napoli 25 15 2 8 55-29 47

7. Lazio 25 13 4 8 39-35 43

8. Verona 26 10 8 8 34-29 38

9. Sassuolo 25 9 9 7 40-39 36

10. Sampdoria 26 9 5 12 36-39 32

11. Udinese 26 8 8 10 29-34 32

12. Bologna 26 7 7 12 33-41 28

13. Genoa 26 6 9 11 27-38 27

14. Fiorentina 26 6 8 12 29-41 26

15. Spezia 26 6 8 12 33-47 26

16. Benevento 26 6 8 12 26-48 26

17. Cagliari 26 5 7 14 29-43 22

18. Torino 24 3 11 10 35-45 20

19. Parma 26 2 10 14 23-52 16

20. Crotone 26 4 3 19 28-64 15