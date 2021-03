FOOTBALL LEAKS: Mreža Zdravka Mamića na transferu Matea Kovačića zaradila najmanje pet milijuna eura

Jaki novinarski zviždač, vjerojatno najjači u svijetu po tom pitanju Football Leaks, surađuje s razgranutom medijskom mrežom diljem planete. Među novinarskim uglednicima koji žele otkrivati sve nepravilnosti u svim sferama društva, života, onima koji se ne libe javno pokazati neke stvari, nalazi se i Nacional, koji u sklopu Europske istraživačke mreže (EIC) i uz pomoć dokumenata platforme Football Leaks otkrio da su samo na transferu Matea Kovačića iz milanskog Intera u Real Madrid 2014. godine, isti ili međusobno povezani posrednici iz mreže još uvijek nepravomoćno osuđenog Zdravka Mamića zastupali sve tri zainteresirane strane – oba kluba i samog igrača. Tekst je potkrijepljen i slikom dokumenata – ugovora kao dokazima, izvorima i polazišne točke pisanja istog.

Jedan od dvojbenih detalja

Tako je na površinu izašao jedan od dvojbenih detalja u karijeri tog, inače sjajnog nogometaša, i otkrio da su samo na njemu, dakle transferu iz milanskog Intera u Real Madrid 2014. godine, isti ili međusobno povezani posrednici zapravo zastupali sve tri zainteresirane strane – oba kluba i samog igrača Kovačića – te na tom poslu izravno zaradili oko pet milijuna eura.

“Uz to, ranije otkriće istraživačkih novinara potvrdilo je da su Kovačićevi menadžeri zaradili značajne iznose i na prodaji tzv. image rights na tog igrača, dok je u postupku pred hrvatskim pravosuđem utvrđeno da je spomenuti Zdravko Mamić još ranije na sebi bliske tvrtke neosnovano preuzeo i polovicu iznosa transfera iz Dinama u Inter, koji je originalno trebao pripasti zagrebačkom klubu.

Tada evidentno izvanserijski talentiranog 12-godišnjaka Mamić je doveo iz austrijskog Linza u Zagreb i u razgovoru za hrvatske medije svojedobno opisao kako je tekao taj proces. Dao je do znanja da je osobno preuzeo njegovu nogometnu karijeru:

‘On je dečko koji je s 12 godina zaludio cijelu Europu’

‘On je dečko koji je s 12 godina zaludio cijelu Europu. Željeli su ga svi giganti europskih država, ali on je bio fiksiran na Dinamo i, bez lažne skromnosti, na mene. Svojim je roditeljima s 14 godina rekao: Ništa me ne interesira nego odlazak u Dinamo Zagreb kod stričeka Zdravka Mamića.“ – stoji u tekstu Nacionala koji posebno ističe da, kada je Kovačić jedva napunio osamnaest godina, Mamić ga je prodao u Inter iz Milana za 11 milijuna eura, a sebi je uzeo polovicu iznosa preko tvrtki iz Hong Konga…

“Interesantno je da je i tog puta iznos transfera znatno nadmašio Kovačićevu tržišnu vrijednost koju je transfermarkt.com u to vrijeme procijenio na 22 milijuna eura. To znači da je u slučaju da je Dinamo imao prava na 10 posto od transfera Kovačića iz Intera u Real Madrid, tim transferom zaradio 3,5 milijuna eura. Međutim, po ugovorima do kojih je Nacional došao putem Football Leaksa, polovicu od tog iznosa ili 1.750.000 eura Dinamo bi pet dana poslije primitka iznosa od Intera trebao platiti britanskoj tvrtki Profoot International Limited koja je ta prava stekla za samo jedan euro. Oko mladog Kovačića bila je isprepletena mreža povezanih menadžera: Kuraja je bio agent milanskog kluba, no pojavljuju se i Nikky Vuksan i Marco de Cia”, stoji u tekstu izvora Football Leaksa.

U roku od pet dana isplaćivano na račun Profoot International Limited tvrtke

U slučaju da je Dinamo imao viši postotak prava na transfer Kovačića, naprimjer 20 posto, onda bi se svi ti iznosi udvostručili. Po ugovoru o transferu Matea Kovačića između Intera i Reala potpisanom 18. kolovoza 2015., fiksni dio odštete iznosi 29 milijuna eura. Prvi dio u visini od 15 milijuna eura Real je trebao platiti Interu sedam dana od potvrde prelaska hrvatskog reprezentativca, a drugi dio u iznosu od sedam milijuna eura trebao je biti plaćen najkasnije do 16. kolovoza 2016. godine.

Treći dio u istom iznosu od sedam milijuna eura trebao je biti uplaćen do 20. siječnja 2017. Po tom ugovoru, kada novac stigne na račun Intera, on treba proslijediti dio odštete svima koji imaju prava na Matea Kovačića.

Kada dio tog novca stigne na račun Dinama, on treba polovicu novca od transfera iz Intera u Real Madrid isplatiti na račun britanske tvrtke Profoot International Limited u roku od pet dana. Ista procedura je i kod isplate ukupno do šest milijuna fleksibilnih iznosa odštete koje Real treba isplatiti Interu, a on zatim svim ostalim vlasnicima prava na Matea Kovačića.

Dodatni bonusi

U slučaju da madridski klub postane španjolski prvak, Real treba platiti Interu dodatni milijun eura. Za pobjedu u španjolskom kupu pola milijuna eura, za španjolski superkup dodatnih pola milijuna eura, a ako se uvrsti u finale Lige prvaka 750.000 eura. Svi ti iznosi plaćaju se posebno u dodatnim ratama i novac kasnije dolazi do svih koji imaju prava u određenim postocima.

